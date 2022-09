SNUR: Tony Eide driver blant annet Reenskaug Hotel i Drøbak. Han jubler over at det ser ut som om de kan holde åpent i vinter.

Strømpakken: − Vi er reddet

Tony Eide eier og driver en rekke historiske hoteller. – Jeg har varslet at vi må stenge ned i vinter. Nå kan jeg melde de ansatte at vi likevel ikke trenger det. Direktestøtten redder oss, sier han.



Regjeringens strømstøttepakke ble lagt frem fredag formiddag. Da Eide fikk høre om detaljene ble han veldig lettet.

– Det er veldig gledelig. Jeg kan nå si til de ansatte at vi ligger an til å slippe permitteringer i vinter.

– Hva er det ved ordningen som gjør at dere kan drive i stedet for å stenge?

– For det første var det avgjørende at vi fikk en direkte støtteordning på plass. I denne er det er hovedpunkter: Vi får 25 prosent støtte over 70 øre kilowattimen hvis vi kartlegger energisituasjonen vår. Og så får vi ytterligere 20 prosent støtte hvis vi gjennomfører energitiltak. Det vil avhjelpe oss så mye økonomisk at vi planlegge for å holde åpent i vinter og redde jobbene.

Han legger til:

– Lån alene ville ikke ha hjulpet. Direktestøtten er avgjørende for oss.

Han har festningshotellene i sin portefølje, blant annet Oscarsborg Hotel & Resort, ved Oscarsborg Festning utenfor Drøbak og Festningen Hotel & Resort, ved Kongsvinger Festning.

– Ville ikke gått

Han sier at strømprisøkningen er så kraftig, at de hadde vært umulig å drive gjennom vinteren. Deres strømregning-krise ser slik ut:

– Vi har fått en analyse fra Fortum om forventede kostnader i månedene fremover. I desember i fjor hadde vi energikostnader på 135 000 kroner. Fortums analyse er at den vil stige til 720 000 kroner i år. Da ville energikostnadene utgjøre 62 prosent av omsetningen. Det sier seg selv at det ikke ville gått.

Han sier det vil gjelde flere måneder.

– Dette vil selvfølgelig ikke gjelde bare for desember, men for alle månedene til vinteren. Med de støtteordningene som ble lagt frem i dag, slipper vi å stenge før jul. Jeg håper ordningen fortsetter så lenge vi har disse ekstreme strømprisene

Eide sier at dagens situasjon i utgangspunktet var mye verre enn under pandemien, da de bare måtte stenge ned i perioder.

– Hvis vi hadde måtte stenge ned nå på grunn av strømkrisen, ville vi måtte slå av alt knyttet il energi; kjøl, frys, ventilasjon; alt som hadde fått strømregningene så lave som mulig. Det ville betydd en lang nedstengning.