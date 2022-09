Da Ali kom til

Norge, havnet han

i NAV-systemet. Der møtte han to kvinner

som innledet seksuelle

forhold til ham – mens

de behandlet sakene hans. En av kvinnene

sendte flere tydelige

tekstmeldinger til Ali.

– JEG TRODDE

IKKE AT NOE

SLIKT KUNNE SKJE

To NAV-kvinner innledet seksuelle forhold til klienten Ali

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kvinnen som skrev denne tekstmeldingen, var ansatt i NAV og hadde innledet et seksuelt forhold til Ali, en 43 år gammel NAV-klient.

– Hun kunne komme når som helst, banke på vinduer og dører, si at jeg måtte åpne, måtte være hjemme, forteller Ali.

Ali er en kortversjon av det virkelige navnet hans, han ønsker ikke å stå frem med identiteten sin i denne saken.

Våren 2021 skulle NAV-kvinnen hjelpe Ali med en søknad om uføretrygd. Men relasjonen utviklet seg utover det profesjonelle.

I ettertid har politiet ment at hun misbrukte sin overmaktstilling, blant annet basert på tekstmeldingene hun sendte til Ali.

Politiet ville tiltale henne for misbruk av stilling, men før sommeren ble saken henlagt av Statsadvokaten. Saken ligger nå til vurdering hos Riksadvokaten.

NAV skriver til VG at de beklager Alis opplevelser på det sterkeste, og at det i denne saken har vært alvorlige brudd på deres etiske retningslinjer.

I politiavhør har kvinnen i 60-årene forklart seg om sin versjon av saken. Hun hevder at hun ble revet med av en mann som la an på henne, at forholdet var gjensidig.

Det var ikke første gang Ali havnet i en slik situasjon med en NAV-ansatt. For å forstå alt må vi 15 år tilbake i tid.

I 2007 kom Ali til

Norge som asylsøker. Med seg hadde

han en tung ballast.

Av saksdokumentene og hans egen forklaring går det frem at han hadde seksårig universitetsutdannelse og erfaring fra flere år i krig som Nato-soldat i Irak og Afghanistan. Han forteller og viser bilder fra sin tjeneste med britiske og amerikanske militære. Den gravide kjæresten hans skal ha blitt skutt og drept foran øynene hans, går det frem av saksdokumenter og Alis forklaring.

Helsedokumentene i saken tyder på betydelige psykiske utfordringer, blant annet depresjon og posttraumatisk stress. I en sykehusepikrise fra 2016 beskrives han som svært deprimert, med «daglige suicidale tanker og mye angst».

Ali ble flyttet rundt i landet før han til slutt fikk oppholdstillatelse og en ny bokommune på Østlandet i 2008.

Der møtte han en saksbehandler som var nær 30 år eldre enn ham. Hun fikk ansvar for ham i introduksjonsprogrammet til NAV. Han sier at kvinnen, som da var i 50-årene, hjalp ham blant annet med å starte på skole og melde seg på norskkurs.

– Det er kjempevanskelig for utlendinger som kommer til Norge. Du er som et barn; du kan ikke språket, du kan ikke reglene, og du har ikke noe nettverk, sier Ali til VG.

Ali bærer preg av at han synes dette er vanskelig og skammelig å snakke om. Den bredskuldrede mannen veksler mellom å krympe seg sammen og strekke seg ut der han sitter på et møterom hos advokaten sin.

Som mann og muslim føler han det vanskelig å fortelle om dette: At han har hatt seksuell omgang med to kvinner i NAV-systemet. Hans opplevelse av saken er at han er blitt presset og utnyttet.

Begge kvinnene bestrider dette og mener at det var han som la an på dem.

Ali forteller at kontakten med den første NAV-kvinnen i starten kun dreide seg om sakskomplekset hans.

– Jeg trodde aldri det var noe spesielt på gang. Hun var eldre enn meg, mange år eldre enn meg. Så langt hadde folk vært hyggelige og ordentlige i Norge, og veldig regelbundet. Jeg trodde ikke at noe slikt kunne skje, forteller han.

Det tok noen måneder før Ali mener at det sporet av.

Ali hevder at han følte seg presset inn i et seksuelt forhold med den eldre kvinnen. Et forhold han sier varte sporadisk over flere år. Ali forteller at han opplevde at kvinnen bare ble mer og mer pågående og styrende i livet hans med spørsmål om hvor han var og hva han gjorde.

Første gang han hadde seksuell omgang med den NAV-ansatte, skal ha vært hjemme hos henne.

– Hvorfor dro du hjem til henne?

– På den tiden var hun min eneste kanal ut, og hun bestemte mye i mitt liv. Jeg hadde ikke noe stort nettverk, jeg forsto ikke systemet, jeg kunne ikke reglene, så jeg visste ikke hvilke muligheter jeg hadde, forklarer han.

Kvinnen beskriver på sin side forholdet de hadde som gjensidig. Hun har vært tydelig i sine forklaringer til politiet på at hun synes det er frekt av Ali å presentere seg selv som offer i denne saken. Hennes forsvarer sier til VG at det er flere sider av denne saken. Han legger til at saken uansett er foreldet, noe både politiet og statsadvokaten er enige i.

I 2010 blir Ali ferdig med introduksjonsprogrammet og flyttes på arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er et tidsbegrenset program som skal sikre inntekt for dem med nedsatt arbeidsevne mens man får arbeidsevnen kartlagt.

Da programmet blir avsluttet i 2016, får han økonomisk nødhjelp.

I et notat fra september i fjor innrømmer NAV lokalt å ha begått «alvorlige saksbehandlingsfeil som har medført store konsekvenser for Ali». Den alvorligste konsekvensen NAV tar selvkritikk på i notatet, er at Ali har tapt rettigheter til uføretrygd.

Men før notatet blir skrevet, starter et opprydningsarbeid hos NAV-kontoret for å finne ut hvorfor Ali i mange år har fått det som i utgangspunktet er midlertidige stønader.

I begynnelsen av 2021 får han beskjed om at en ny kvinne ved NAV-kontoret skal se på saken hans.

Ali forteller til VG at det da skjer igjen.

Han forteller om lange møter både i og utenfor arbeidstid. Om spørsmål om hvor han var og hva han gjorde. Om lange samtaler som i utgangspunktet handlet om saken hans, som sporet av til personlige og private ting.

Og tekstmeldinger.

Ifølge Ali begynner han å se de samme mønstrene han opplevde med sin første saksbehandler i NAV.

Mellom februar og juni

2021 sender NAV-kvinnen

en rekke meldinger til Ali. Disse meldingene er

overlevert politiet

som bevismateriale.

Politiet påpeker i sine rapporter at hovedandelen av meldingene er sendt fra NAV-kvinnen til Ali. En opptelling viser at hun i denne tidsperioden sendte 51 meldinger til ham. Ali sendte fire.

Politiet mener også at flere meldinger mellom de to kan være slettet, går det frem av politidokumentene. Samtidig tyder meldingene på at det har vært noen telefonsamtaler.

I meldingene spør NAV-kvinnen blant annet om hvor han er, hvorfor han ikke er hjemme, og hun ber ham ringe. Det kommer også meldinger som omhandler sex og kjærlighet.

Til VG beskriver Ali at han følte seg presset til å ha sex med kvinnen.

Kvinnens advokat reagerer på dette, og kaller det en «håpløs påstand». Kvinnen har forklart at det var Ali som la an på henne, og at den seksuelle omgangen de etter hvert hadde, var noe begge ønsket.

Våren 2021 er det mye frem og tilbake, ifølge tekstmeldingene mellom NAV-kvinnen og Ali.

På et tidspunkt skriver NAV-kvinnen at hun ønsker å overføre ham til en ny veileder, og at hun mener han ikke er særlig interessert i behandling. Hun fortsetter å være veilederen hans, og kontakten mellom de to vedvarer, går det frem av tekstmeldinger og forklaringene i saken.

Ali anslår at de har sex opp mot fem ganger gjennom senvinteren og våren 2021. NAV-kvinnen selv sier at det var fire ganger – og hun tror at de hadde seksuell omgang så sent som i april 2021.

Denne meldingen sender hun dagen etter første gang de hadde sex, ifølge Ali.

Tekstmeldingen kommer også samme dag som det ble satt i gang antipsykotisk medisinering av Ali. Dette var etter at NAV-kvinnen selv hadde vært i kontakt med legen hans og beskrevet ham som veldig syk.

Noen av meldingene som NAV-kvinnen sender til Ali, omhandler møter med NAV. Flere av dem handler om at hun ikke får kontakt med ham.

Tirsdag 23. mars 2021 sender hun to lange meldinger til Ali. Hun spør hvor han er, sier hun har vært hjemme hos ham og sett det var mørkt i huset. Hun tar også opp rykter hun skal ha hørt om ham.

Ifølge materialet VG har tilgang til, avslutter hun den siste meldingen hun sender den dagen, slik:

Noen dager senere skriver hun en melding til Ali om at hun er glad for at han har ringt.

Utover våren fortsetter meldingene. I april kommer noen som advokaten til Ali senere skal reagere kraftig på:

I juli i fjor tar Ali et valg.

Han har nylig fått avslag på uføresøknaden som ble sendt inn i midten av april, og ringer til en advokat.

Det er NAV-kvinnen som anbefaler ham å ta kontakt med en advokat for å anke trygdeavslaget, går det frem av dokumentene i saken.

– Jeg husker veldig godt den telefonen, sier trygderettsadvokaten Joachim Stang til VG.

Stang hadde egentlig

stengt kontoret for

sommerferien. – Ali ringte og sa

han var blitt

misbrukt av NAV,

forteller advokaten.

– Det har jeg nok hørt hundre ganger før, men jeg hadde ikke hørt en historie som hans.

Ali forteller også advokaten at han har hatt sex med veilederne sine i NAV, noe Stang har vanskelig for å tro at kan være sant.

Advokaten er fortsatt skeptisk da han ber Ali komme til et møte. Men det endrer seg da han begynner å scrolle gjennom meldingene til Ali fra saksbehandleren.

– Jeg datt nesten av stolen, sier Joachim Stang i dag.

Advokaten utsetter ferien. Det blir klart for ham at de to kvinnene må politianmeldes.

– Det var aldri det Ali ba meg gjøre, understreker advokaten.

– Han sa: «Hjelp meg, jeg står uten penger, jeg kollapser og klarer ikke mer.» Jeg måtte overtale Ali til å gå til politiet.

For Ali er det på dette tidspunktet avslaget på uføretrygd som er viktig.

Politiet starter etterforskning av saken. NAV blir orientert, og ansatte blir avhørt.

I et senere politiavhør med den lokale NAV-sjefen kommer det frem at den kvinnelige saksbehandleren har brutt flere interne regler for kontakt med brukere. I avhøret peker NAV-sjefen på at den ansatte har brutt sikkerhetsinstruksen, rutiner for hjemmebesøk og NAV sine etiske retningslinjer.

NAV-sjefen peker også på at kvinnen gjorde søk i saken til Ali etter at hun ikke lenger var hans saksbehandler.

Ifølge politidokumenter fremstår deler av kontakten mellom den siste NAV-kvinnen og Ali, som slettet. I en politirapport går det også frem at de to kvinnelige saksbehandlerne til Ali har snakket sammen.

«Forklaringen hennes endrer seg etter dette på vesentlige punkter», står det i politiets rapport.

Våren 2022 gjør politiet ferdig etterforskningen. Påtaleansvarlig i saken innstiller på at den ene av de to kvinnene må tiltales for misbruk av overmaktsforhold. Strafferammen er seks år.

Den eldste saken mener politiet bør henlegges.

22. juni kommer avgjørelsen fra statsadvokat Monica Krag Pettersen. Hun henlegger begge sakene.

Den første saken, mot den første kvinnen, blir henlagt på grunn av foreldelsesfristen på ti år.

Den andre saken blir henlagt på bevisets stilling.

I sin henleggelse skriver statsadvokat Monica Krag Pettersen at Alis forklaring har en viss støtte i tekstmeldinger med den siste NAV-kvinnen. Hun skriver videre at det likevel ikke kan utelukkes at meldingene kvinnen har skrevet, er et uttrykk for den fortvilelsen hun har følt i en vanskelig situasjon.

«Det fremgår heller ikke klart om tekstmeldingene er skrevet før eller etter den seksuelle relasjonen mellom dem ble avsluttet», står det i henleggelsen.

«At fornærmede skal ha blitt utnyttet seksuelt av to forskjellige saksbehandlere i ulike deler av NAV-systemet ved to anledninger i løpet av en tiårsperiode, har da også generelt formodningen mot seg», skriver Statsadvokaten videre i sin henleggelse.

I en tilleggsuttalelse til Riksadvokaten skriver statsadvokat Monica Krag Pettersen følgende om tekstmeldingene i saken:

«Når det gjelder meldingene det er vist til i klagen, er jeg enig i at de kan støtte fornærmedes forklaring. Tekstmeldingene kan etter mitt syn likevel ikke tas til entydig inntekt for press og utnyttelse fra NNs side relatert til en seksuell relasjon, og står uansett ikke i motstrid til NNs forklaring om et kjærlighetsforhold og kan like godt forstås i en slik kontekst.»

Advokat Joachim Stang har skrevet en 14 sider lang klage til Riksadvokaten, der han ber om at henleggelsen omgjøres.

– Jo mer jeg har jobbet med denne saken, jo tydeligere blir det for meg at påtalemyndigheten har gjort feil, sier Stang til VG.

Han mener grunnleggende at Statsadvokaten har tatt for lett på henleggelsen av de to sakene. Spesielt mener han at påtalemyndigheten bommer på fakta i den nyeste saken.

– Blant annet fremgår det av både Alis og NAV-kvinnens forklaring at de hadde seksuell omgang så sent som i april 2021. Dette var i etterkant av flere tekstmeldinger hvor NAV-behandleren peker på makten sin som saksbehandler av Alis sak.

Stang er tydelig i sin vurdering:

– Hvis ikke dette er misbruk av overmaktsforhold mot en NAV-bruker, hva er det da?

Advokaten mener

saken ville sett helt

annerledes ut dersom

Ali hadde vært kvinne. Om de to NAV-

ansatte hadde

vært menn.

VG har vært i kontakt med statsadvokat Monica Krag Pettersen. Hun viser til at saken nå er til behandling hos Riksadvokaten, og at det derfor er naturlig å avvente eventuelle kommentarer til etter at saken er ferdigbehandlet der. Til Stangs påstand om at saken ville sett annerledes ut om Ali var en kvinne, presiserer hun at loven ikke skiller på kjønn.

VG har lagt Ali og advokats Stangs beskrivelser og påstander i denne VG-artikkelen, frem for advokatene til de to kvinnene som har vært etterforsket.

Oscar Ihlebæk representerer den første NAV-kvinnen.

– Det er flere sider av denne saken her, svarer Ihlebæk.

– Min klient deler ikke oppfatningen som kommer frem hos dere, uten at jeg trenger å gå i detaljer på det. Forholdet er uansett foreldet og henlagt av statsadvokaten.

Harald Otterstad representerer kvinnen som politiet ville tiltale, mens statsadvokaten vil henlegge. VG har også vært i kontakt med kvinnen, men hun viser til sin advokat.

– Jeg kan meddele at Oslo Statsadvokatembete har henlagt straffesaken mot min klient. Det er ikke funnet bevis for at hun har utnyttet sin overmaktsstilling. Advokat Stang sitt støtteskriv til Riksadvokaten tilfører etter min mening ikke noe nytt til saken, svarer Harald Otterstad til VG.

Fagdirektøren i den aktuelle kommunen sier de skal lære av saken.

– Først og fremst vil vi beklage hans opplevelser på det sterkeste. I denne saken har det vært alvorlige brudd på våre etiske retningslinjer, og det skal ikke skje. Alle våre ansatte skal være bevisst sin rolle. Vi har ansvar for at de som trenger hjelp fra oss føler seg trygge og får hjelpen de trenger. Vi vil jobbe for å gjenopprette tillit og bedre kvaliteten på jobben vi gjør. Denne saken skal vi lære av, skriver direktøren til VG.

Direktøren sier at det er håndtert som en personalsak, og at NAV-kvinnen ikke lenger jobber i kommunen.

NAV-kontoret som i et notat i fjor innrømmet feil i behandlingen av Alis sak, sier til VG at de beklager at de ikke har overholdt sin veilednings- og opplysningsplikt overfor Ali.

– Først og fremst vil vi beklage på det sterkeste overfor Ali de feil som er gjort av oss. Det gjør vondt å vite at vi som skulle hjulpet, har sviktet så grovt, sier leder for NAV i kommunen.

– Dette er en sak vi tar på aller største alvor. Vi har sviktet og det beklager vi på det sterkeste. Vi skal lære av denne saken og vi vil gjøre det vi kan for å unngå at noe slikt skjer igjen. Vi har en viktig samfunnsrolle og vi vet at jobben vi gjør, har stor betydning for veldig mange mennesker.

Lederen legger til at de vil se på rutiner og kompetanse ved kontoret, og bruke denne saken til å bli bedre.

I den siste tekstmeldingen fra NAV-kvinnen til Ali som fremkommer i politiets dokumenter, skriver hun:

VG møtte Ali i januar i år, der han først fortalte sin historie om møtene med NAV-kvinnene. I tiden som har gått, forteller Ali at han har hatt det vanskelig. I perioder har ikke advokaten fått tak i ham.

Ali la ikke skjul på at mye av livet hans har vært på vent. Han venter fortsatt på svar på klagen på avslaget om uføretrygd.

– Jeg er skamfull for å snakke om dette. Når du kommer hit, er navnet ditt annerledes. Språket og hvordan du ser ut, er annerledes. Nettverket ditt er borte. Etter et langt liv med gode skussmål og en viktig stilling kommer du til et land hvor du er ingen. Det er bare deg, alene, sier Ali.

Riksadvokatens avgjørelse i saken er ventet å bli kjent i starten av oktober.