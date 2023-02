POSERER: Flere menn viser frem sine Satudarah-effekter. Bildet ble lagt frem i forbindelse med en rettssak i 2021.

Kripos om MC-klubbene: − De ignorerer Satudarah

Satudarah rekrutterer raskere enn andre MC-klubber og gjerne fra kriminelle miljøer, ifølge politiet. Klubben har lav status i MC-miljøet.

Satudarah har fått oppmerksomhet etter at politiet knyttet MC-klubben til flere voldshendelser:

Satudarah har hovedsete i Nederland og regionalt hovedkontor i Danmark, ifølge Kripos.

Den danske lederen omtales som «kaptein».

– Øverste leder i Danmark har en myndighet til å opprette og nedlegge klubber i Norge, sier Kjetil Tunold, leder av etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet ved Kripos, til VG.

Ligger med brukket rygg

Satudarah oppsto i Nederland på 1990-tallet og har siden spredt seg til flere land. I Norge etablerte klubben seg i Stavanger, Kristiansand og Oslo, og forsøkte å opprette en avdeling i Tønsberg.

– Det har vært litt interne konflikter som har gjort at det per nå er én avdeling, og det er Oslo-avdelingen, sier Tunold.

De holder til i Lillestrøm, Lørenskog, Groruddalen, Haugenstua og deler av Stovner og Kalbakken, ifølge Kripos.

FØLGER MED: Kjetil Tunold leder etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos. Han forteller at de er opptatt av at det skal være mest mulig fred og fordragelighet mellom MC-klubbene. – Og selvfølgelig kunne ta dem for eventuell kriminalitet de begår, sier han.

Nå er Oslo-avdelingen er svekket som følge av interne konflikter.

I skrivende stund sitter omtrent halvparten av de norske medlemmene i fengsel.

– Satudarah i Norge er inkapasitert inkapasitert Å være inkapasitert vil si at man er satt ut av spill. Med andre ord at man i stor grad er fratatt handlingsmuligheten og handlingsevnen.som følge av interne stridigheter, fortsetter Tunold.

Også lederen av Satudarah MC Oslo – som har merket «president» sydd fast på vesten – er varetektsfengslet.

En annerledes MC-klubb

Kripos er den nasjonale enheten for bekjempelse av organisert kriminalitet, og følger derfor nøye med på hvordan de kriminelle gjengene opererer.

VG har tidligere skrevet om at ingen av de sentrale Satudarah-medlemmene som politiet kartla i 2021, hadde motorsykkellappen.

Samtlige hadde kriminelt rulleblad.

Likevel markedsfører Satudarah seg som en 1%-prosentklubb 1%-prosentklubbEn 1%-klubb er en klubb som regnes seg som lovløse og som kun forholder seg til egne lover og regler. Uttrykket oppstod etter at Motorcyclist Association skal ha uttalt at 99 % av motorsyklister er lovlydige, og at den siste prosenten dermed er består av lovløse., i likhet med de etablerte MC-klubbene Hells Angels og Bandidos.

I DANMARK: Satudarah-medlemmer under en begravelse i den danske byen Ballerup, 17. september 2016. På dette tidspunktet fryktet dansk politi fryktet gjengkrig mellom Satudarah og MC-klubben Bandidos.

– Hvordan skiller Satudarah seg fra andre 1%-prosentklubber?

– De har en raskere rekrutteringsprosess og rekrutterer gjerne fra kriminelle miljøer, sier Tunold.

Mens tradisjonelle MC-klubber som Hells Angels gjerne bruker år på å rekruttere nye medlemmer, kan samme prosess ta bare uker hos Satudarah, ifølge Kripos.

Avviser forskjeller

I tillegg har Satudarah et strengere hierarki med en toppledelse i Nederland – noe for eksempel Hells Angels ikke har.

Norske medlemmer tar ordre fra medlemmer i Danmark som igjen tar ordre fra Nederland.

Advokat Usama Ahmad er forsvarer til den norske klubbens president og uttaler seg også på vegne av klubben.

– Rent faktisk mener vi det ikke er forskjell på Satudarah som MC-klubb og andre MC-klubber som har eksistert i flere tiår i Norge, sier forsvareren.

Medlemmer med kriminell fortid

Kripos mener at Satudarah rekrutterer personer fra kriminelle miljøer.

– Hva gjør det med miljøet og voldskapitalen i klubben?

– Det vil jo igjen si at de forsterker hverandre ved at man rekrutterer fra kriminelle miljøer hvor man allerede har en kriminell ballast, sier Tunold.

Ahmad avviser dette.

– Ingen har hverken blitt mer eller mindre kriminelle etter at de ble medlemmer, sier forsvareren.

STARTET I NEDERLAND: Satudarah er en klubb som opprinnelig ble opprettet i Nederland.

Blir ignorert av andre klubber

– Hvordan ser andre MC-klubber på Satudarah?

– De ser dem ikke nødvendigvis som en MC-klubb. De ser de mer som en kriminell gjeng, sier Tunold.

I Danmark har stemningen mellom Satudarah og tradisjonelle MC-klubber vært amper. I Norge ser politiet ingen store pågående konflikter, men er forberedt på at det kan skje.

– De tradisjonelle MC-klubbene har sagt blir at de vil forsvare seg hvis de blir angrepet, men de ønsker ikke gå i konflikt. De ignorerer Satudarah, sier Tunold.

– Hvordan er konfliktlinjene til Satudarah knyttet opp mot andre kriminelle nettverk?

– Vi er kjent med at det er en pågående konflikt med Young Guns. Men vi vet også at medlemmer i Satudarah har allierte i andre kriminelle gjenger.

UTLEVERT: De to mennene som er siktet etter skytingen ved Nationaltheateret ble utlevert fra Italia til Norge i 2. februar. Begge knyttes til Satudarah. PÅ ÅPEN GATE: Politiet definerte først skyteepisoden ved Nationaltheatret som PLIVO, pågående livstruende vold, men det viste seg å være et gjengoppgjør.

De to som ble skutt og alvorlig skadet ved Nationaltheatret 15. januar, er lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns.

De to som er siktet i saken, knyttes til Satudarah.

Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom skyteepisoden og knivstikkingen i Lillestrøm, der totalt åtte er siktet.

Én av de siktede er fremdeles er på frifot. Mannen er internasjonalt etterlyst og ifølge politiet i Øst har han på et tidspunkt befunnet seg i Pakistan.

VIL FORBY KLUBBEN: Anders Rasch-Olsen, leder for Seksjon for spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, sier politiet nå har gått inn for å forby Satudarah.

Vil forby Satudarah

Nå vil politiet forby klubben.

– Vi mener Satudarah er en kriminell sammenslutning som kan knyttes til blant annet gjentatte voldshandlinger, sier Anders Rasch-Olsen, leder for Seksjon for spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt

Derfor har politiet nå tatt grep.

– Nå har lovgiver gitt oss et nytt verktøy i lovverket som vi ønsker å prøve for domstolen, fortsetter han.

Bestemmelsen politilederen henviser til er Straffeprosessloven paragraf 222e. Det var NRK som først omtalte forbudet.

– Mange av medlemmene i Satudarah kan knyttes til grove voldshandlinger, og et lovforbud er et viktig virkemiddel for å hindre deltagelse og videre ekspansjon av klubben, sier Rasch-Olsen

Politilederen er nå spent på domstolens vurdering av saken.

– Vi tror ikke at et forbud alene vil løse problemer med kriminelle gjenger, men det kan være et viktig bidrag til den pågående innsatsen, spesielt for forebyggende rekruttering og videre etablering, sier han.

– Aldri begått kriminalitet som klubb

Klubbens forsvarer reagerer på forsøket på å forby klubben.

– Satudarah har aldri begått noe kriminalitet som klubb. Enkeltpersoner har begått kriminalitet, men det er ikke på vegne av Satudarah, sier forsvarer Usama Ahmad.

Han mener et forbud vil være uheldig.

– Fordi det innskrenker organisasjons- og ytringsfriheten. Et slikt forbund mener jeg vil føre til at staten får mer makt enn det som egentlig er nødvendig, fortsetter han.