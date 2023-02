FÅR KRITIKK: Flere politiske partier reagerer på at Mehl har vært tilbakeholden på å fortelle om TikTok-bruken.

Listhaug vil kalle Mehl inn på teppet etter TikTok-bråk

På onsdag innrømmet justisminister Emilie Enger Mehl at hun hadde den omstridte appen på jobbmobilen. Nå kaller Frp-leder Sylvi Listhaug henne inn på teppet.

- Jeg mener definitivt det er grunnlag for å spørre om Emilie Enger Mehl har ført Stortinget bak lyset. Vi kommer til å innkalle Emilie Enger Mehl på teppet, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagbladet.

TikTok har blitt omtalt som kontroversiell fordi appen blant annet blir levert av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn store mengder data om brukerne.

Listhaug varsler også at Frp nå skal ha en totalgjennomgang av alle spørsmål og svar Mehl har gitt Stortinget i denne saken.

– Vi må spørre oss om Mehl i det hele tatt har opprettholdt informasjonsplikten til Stortinget i denne saken. Det er vanlig at man skal besvare spørsmål åpent og ærlig når Stortinget spør. Denne saken har pågått over mange måneder, før hun endelig føler seg presset til å gi et ærlig svar, fortsetter Listhaug.

Vært taus frem til nå

Etter flere måneder uten å svare, innrømmet ministeren altså i går at hun har TikTok til TV 2:

– Helt siden det ble stilt spørsmål om dette første gang, har jeg forsøkt å svare både Stortinget og mediene så åpent og ærlig som jeg mener er klokt, om min TikTok-bruk. Men jeg er også bevisst på at all informasjon kan misbrukes, sa Mehl til kanalen.

– Men nå er det så mange spekulasjoner at jeg vil avklare at jeg hadde TikTok på min ugraderte tjenestetelefon fra månedsskiftet august/september i høst til en av de første dagene i oktober,

Solberg hardt ut

Høyre-leder Erna Solberg mener justisministeren Stortinget er ført bak lyset ved ikke å svare på dette, ifølge NRK.

– Det er dumt at en justisminister, med ansvar for sikkerhetsloven, har installert TikTok på tjenestetelefonen. Alle kan gjøre feil, men den feilen hun har gjort i tillegg er å forsøke å føre Stortinget bak lyset, sier Solberg til kringkasteren.

Det mener statsminister Jonas Gahr Støre er helt feil, som tar sin minister i forsvar i samme sak:

– Hun følger det rådet hun får i justisdepartementet og det er et departement som kan denne situasjonen godt, så det er jeg trygg på at hun har gjort på en riktig måte. Og så er jo dette en telefon som ikke du har hemmelige og fortrolige samtaler på eller andre oppkoblinger, sier statsministeren.

– Typiske mål for spionasje

Professor i cybersikkerhet ved i universitet i oslo, Audun Jøsang, reagerer på at justisminister har hatt appen på telefonen.

– Det er absolutt problematisk. Mange bruker samme enhet for privat og jobb, men personer i viktige stillinger må virkelig skille på det. – Personer i viktige stillinger er typiske mål for spionasje. De har mindre motivasjon til å spionere på tenåringer som bruker TikTok, men når det er en minister så vil det være en god motivasjon, sa han til VG på onsdag.

Han sa at det er uvisst nøyaktig hva TikTok tar av informasjon når man laster ned appen.

– Vi mistenker kanskje ikke Facebook for å spionere på norske borgere av strategiske grunner. Vi mistenker bare Facebook for å stjele personlig info for å tjene penger, sier Jøsang og fortsetter:

– Men det er plausibelt at en kinesisk aktør som TikTok gjør det, for kinesiske virksomheter har plikt til å bistå staten.