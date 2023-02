To trailere, to biler og en buss blåst av veien i Nord-Norge

Uværet har ankommet nord.

Tirsdag og onsdag er det meldt om kraftig vind og dårlig vær i Nord-Norge. På utsatte steder har meteorologen sendt ut farevarsel for sterk vind.

Og i morgentimene skulle prognosen til meteorologene vise seg å stemme. For politiet i Finnmark melder om kraftig vind på E6 sør for Karlebotn i Troms og Finnmark.







Trailere blåst av veien

– To personbiler og to trailere skal være blåst av veien. Meldes ikke om personskader, skriver politiet.

Nødetatene er på vei til stedet.

Operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Ann Rigmor Søderholm, sier til VG at de jobber med å få oversikt over hendelsen. Klokken 08:30 var ikke politiet fremme på stedet ennå.

– Med både glatte forhold og isete veier blir det krevende forhold. Folk må kjøre varsomt.

Det var en av trailersjåførene som meldte om trafikkuhellet.

– Vi vet ikke all verden akkurat nå. Det er litt spesielt med to biler og to trailere i samme område. Men her er det veldig åpent. Man hører at det blåser biler av veien i Finnmark, men ikke så ofte akkurat der.

Ifølge Søderholm har det blitt strødd på den aktuelle strekningen. Den sterke vinden gjør derimot av sanden og grusen ikke holder seg på veien.

Buss havnet i grøften

På fylkesvei 17 på Meløy har en buss blåst av veien, opplyser politiet i Nordland. Det er kun fører og to passasjerer i bussen, og det er ikke meldt om noen personskade.

Operasjonsleder Ulf Slettan i Nordland politidistrikt sier til VG at bussen har havnet i grøften, men står på alle fire hjul.

– Det fremstår ikke som en alvorlig ulykke, men det er sterkt vind i området, sier Slettan.

De har foreløpig ikke fått meldinger om andre ulykker på grunn av uværet, men operasjonslederen påpeker at det blåser kraftig og er tungt nedbør i distriktet.

Vegtrafikksentralen opplyser at fylkesvei 17 er stengt. Bussen sperrer deler av veien, som ikke er mulig å passere.

Også i Troms påvirker været trafikken. Fergen mellom Breivikdeidet og Svensby er innstilt som følge av været. Det melder Troms Fylkestrafikk.