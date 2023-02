RYKKET UT: Nødetatene var på stedet for å slukke brannen sent onsdag kveld 25.januar.

Marita Hansen (37) og Trond Lønborg (39) døde etter brann i Bergen

Et samboerpar med to barn omkom etter brannen i en bygård i nabolaget Møhlenpris 25. januar.

Politiet frigir navnene i samråd med de pårørende.

De to ble funnet bevisstløse i en kjeller i bygården etter at brannen brøt ut onsdag kveld 25. januar.

Marita Hansen (37) og Trond Lønborg (39) var samboere med to felles barn, opplyser politiet.

Politiet har tidligere uttalt at de to ikke hadde bostedsadresse på stedet, og at Bergen kommune eier bygget.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med bistandsadvokaten til de pårørende.

