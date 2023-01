SKAL RIVES: Gollenes fyr skal rives og erstattes av et nytt fyr. Men ikke hvis lokalsamfunnet har noe de skulle sagt.

Skal rive 80 år gammelt fyrtårn – bygda fortviler

Ordføreren i Herøy fortviler og grendelaget tilbyr å bake kaker for 100.000 kroner for å få Kystverket til å snu.

Kystverket har besluttet å rive flere fyr langs kysten. Ett av dem er Gollenes fyr i Herøy kommune på Sunnmøre – i bygda Kvalsvik.

Nå har bygdelaget og kommunen gått sammen for å forsøke å stanse rivingen.

TAR KAMPEN: Fungerende ordfører, Bjarne Kvalsvik, har tenkt til å kjempe for å bevare Gollenes fyr.

Kommunens fungerende ordfører Bjarne Kvalsvik, har også tatt opp kampen for fyret. Han mener fyret nærmest er et være eller ikke være for bygda.

– Denne saken handler om identitet, bosetting og desentralisering. Nå er alt annet fjernet, både butikken og postkontoret, og nå skal vi miste fyret vårt også?

Fyret skal etter planen erstattes av et annet, mindre vedlikeholdskrevende fyr.

– Det er et plastfyr som ligner en blyant. Vi vil ikke ha det, vi vil ha vårt fyr, sier ordføreren, som representerer ei tverrpolitisk liste i kommunestyret

Han forteller at grendelaget har tilbudet seg å samle inn 100.000 kroner til vedlikehold for fyret, om det kan endre Kystverkets beslutning.

– Bygda kan samle inn penger ved å holde basar, på Kvalsvikdagen og gjennom kakesalg. Det ligger mange dugnadstimer bak en sånn sum, i ei bygd med 150 innbyggere. Og det er vi villige til. Så viktig er fyret for oss, sier han.

POPULÆR DESTINASJON: Mange går på tur til fyret og tar bilder av det i lokalmiljøet.

Vil vedlikeholde selv

Guttorm Tomren i Kystverket takker høflig nei til pengene bygda tilbyr.

– Det er hyggelig, men vi er en statlig etat og ønsker å ta ansvar for vårt eget vedlikehold. På de store fyrstasjonene hvor vi har leietakere, hender det at vi samarbeider med dem om noe av vedlikeholdet. Men her er det ikke mye å leie ut, sier han.

Tomren er seniorrådgiver i Kystverket, med ansvar for navigasjonsinnretninger langs hele kysten.

– Vi har vedlikehold og fornying av fyrlykter langs hele kysten. Noen lykter blir nedlagt fordi det ikke er behov for de lenger. Andre blir flikket på, mens andre igjen bli revet og erstattet av ny lykt fordi det fortsatt er behov for en lykt der. Slik er det her, sier han.

«BLYANT»: Slik ser fyrlykten som Kystverket vil sette opp i stedet for den gamle. Dette bildet er av fyret på Fjørtoftneset, nord i havet for Ålesund.

Grunnen til at akkurat dette fyret må rives er fordi stålet som er i overgangen mellom betongfester og selve bygget, står i fare for å ruste i stykker, forteller han.

– Da vil det på sikt være rimeligere å sette opp en ny type lykt.

Ennå ute til høring

Han er ikke enig i at det planlagte nye fyret er styggere enn det gamle.

– At det likner en blyant får være deres mening. Det er sekskantet. Men vi har gjort mye for at det skal se fint ut, og har allerede over 150 fyr av denne typen langs kysten.

– Ordføreren sier at fyret er en del av bygdas identitet?

– Ja, han sier det. Det er mange som har objekter i nærområdet som de knytter seg til, det være seg natur eller menneskeskapte ting.

Kystverket skal ta en endelig avgjørelse om fyret skal stå eller ikke innen utgangen av februar. Etter planen, slik den er nå, skal fyret skiftes ut i løpet av 2023.

– Vi er glade for at lokalbefolkningen er engasjert i hva vi jobber med. Men vi er først og fremst opptatt av sjøsikkerhet og at pengene våre rekker lengst. Så vi har ennå ikke landet på hva vi kommer til å gjøre, sier Tomren.