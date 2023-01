ÅPNER DØREN: Bjørnar Moxnes vil at vanlige skattebetalere skal vite mer om hvordan stortingspolitikerne bruker pengene deres. Her fra møtet på kontoret til Ap-leder Jonas Gahr Støre før Ap, Sp og SV forhandlet på Hurdal.

Moxnes krever mer åpenhet om stortings-goder

Tirsdag kommer den endelige rapporten om stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Rødt ønsker et offentlig register som viser mer av hva stortingsrepresentantene bruker penger på.

– Vi har sett flere tilfeller av brudd på regler, bevisst eller ubevisst misbruk av ordninger og regelrett juks med stortingets ordninger. Toppolitikere med makt og millionlønn har hatt tilgang på generøse ordninger, med svært liten kontroll av at de har blitt brukt riktig. Nå er det på tide med full åpenhet, sier Moxnes.

Rødt-lederen gjør seg denne uken klar til et nytt slag om stortingsrepresentantenes økonomiske goder.

Moxnes mener at informasjon om bruken av representantordninger som reiser, pendlerbolig, fratredelsesytelser og etterlønn skal publiseres offentlig, så lenge det ikke går utover sikkerhet eller nødvendig personvern.

Han sier at de siste års medieavsløringer av misbruk av reiseregninger og pendlerboliger viser behovet for mer åpenhet.

– Det har vært for enkelt å utnytte ordningene, det er åpenbart. Da er åpenhet den mest effektive måten å få tilbake tillit og kontroll, argumenterer han.

Rødt har tidligere tatt til orde for at representantenes reiser gjøres tilgjengelig på stortinget.no på et overordnet nivå. Da partiet i 2019 la frem forslaget fikk det kun støtte fra MDG.

– Men vi håper forslaget har fått modnet seg som en god vin, og at vi nå kan få støtte fra flere partier. Tiden er inne for en åpenhetsreform på Stortinget, melder Moxnes.

ÅPENHET: Bjørnar Moxnes mener mer åpenhet om Stortingets ordninger vil bidra til mer tillit.

Anbefalte innstramminger

Tirsdag legger det eksterne utvalget som har gått gjennom stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger frem sin endelige rapport. Det ble oppnevnt av Stortingets presidentskap og ledes av Therese Johnsen.

Utvalgets delrapport kom i fjor og anbefalte en rekke innstramninger i regelverket.

De ønsket blant annet å skjerpe inn bruken av sanksjoner på linje med trygdesvindel ved bevisst misbruk av ordningen med fratredelsesytelse. Tidligere har det vært nok å betale tilbake ytelser som er mottatt i strid med regelverket.

– Er det en mistenkeliggjøring av stortingspolitikerne å publisere all denne informasjonen åpent?

– Nei, tvert imot. Nå er det mange som opplever å bli skjært over en kam, etter alle avsløringene det siste halvannet året. Det skapes et inntrykk av at man sitter og karrer til seg. Dette vil heller styrke tilliten til både politikere og systemet – samtidig som det gjør det vanskeligere for de som vil forsøke å tøye reglene.