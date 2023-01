PÅ ÅSTEDET: Politet i området etter angrepet 15. januar.

Gjeng-skyting i Oslo: Rømte landet med fremmed pass

Den ene av de to siktede etter skytingen utenfor Nationaltheatret hadde med seg en annen manns pass til Italia. Begge skal utleveres til Norge.

Natt til 15. januar smalt skuddene midt i Oslo sentrum.

To menn, begge kjente lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns, ble alvorlig skadet.

Motivet for angrepet er fremdeles ukjent.

Tre menn ble siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Den ene ble løslatt og fikk siktelsen hevet, mens de to andre ble etterlyst internasjonalt.

De ble pågrepet i Italia fredag 20. januar.

UKJENT MOTIV: Her fra Stortingsgata.

Hadde med en annens pass

Den ene mannen hadde med seg et pass som tilhørte en annen mann, bekrefter politiet til VG.

– Om passet ble brukt eller ikke, vet vi ikke, sier politiadvokat Christian Hatlo.

– Hvem tilhører passet?

– Det vet vi ikke, sier Hatlo.

Norsk politi har foreløpig ikke fått avhørt de to mennene. Onsdag bestemte en italiensk domstol at de to skal utleveres til Norge.

– Det er som forventet, sier advokat Ole Petter Drevland, som forsvarer den ene siktede.

– Det er i tråd med hans samtykke.

NRK meldte først om at utleveringen er besluttet.

Dato for utleverelsen er foreløpig ukjent.

– Det er opp til norske myndigheter, sier Drevland.

Forrige uke gikk politiet ut med bilde av en av de to siktede.

Politiet har tidligere uttalt at de to siktede er knyttet til to kriminelle miljøer, men har foreløpige ikke uttalt seg om motiv for skytingen.

Ingen av de siktede har så langt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Forsvarerne deres har tidligere sagt at dette først er noe som vil bli tatt opp når de siktede kommer til Norge.

Ifølge VGs opplysninger er de siktede to menn i 20-årene, som begge tidligere er straffedømt. Minst en av dem har tilknytning til gjengen Satudarah, ifølge VGs opplysninger.

VG skrev tirsdag om hvordan en kartlegging av politiet av personer i og rundt klubben Satudarah Oslo: Ingen hadde MC-lappen – alle hadde kriminelt rulleblad.