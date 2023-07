Agenten

opererte i

ytterste fare Målet var å infiltrere Den islamske stat Så kom det

et oppdrag

fra Norge

Slik opererte agenten for Norge

Under dekke av å være fremmedkriger for terrororganisasjonen IS, levde agenten i flere år et livsfarlig dobbeltliv i utlandet.

Målet var å få innpass hos personer som sympatiserte med IS i Syria og Irak – og på den måten få ut hemmelig og avgjørende informasjon.

Hvert sekund balanserte agenten på en tynn line. Identiteten og operasjonen måtte ikke under noen omstendigheter bli avslørt.

Noen uker før den norske fellesferien i fjor, tikket en alarmerende beskjed inn til spionen:

«Basically, it’s about an operation»

De fem små ordene skulle få enorme konsekvenser, ikke bare for agenten selv, men for en rekke uskyldige menneskeliv i Norge.

VG kan nå avsløre at spionen som kom på sporet av terrorangrepet i Oslo ikke bare var en virtuell agent, som opererte bak et tastatur med falsk identitet.

Spionen var en topptrent og tålmodig etterretningsagent.

Vedkommende hadde spesialisert seg i kommunikasjon på ulike språk, tillitsbygging, rollespill og informasjonsinnhenting.

Nå var oppdraget rettet mot IS i Midtøsten.

Kunnskap om arabisk kultur, tradisjoner, språk og islamske ord og uttrykk var derfor viktige verktøy for den falske fremmedkrigeren.

I løpet av flere års arbeid i utlandet hadde spionen etablert kontakt med en etterlyst islamist fra Norge.

De to skal aldri ha truffet hverandre ansikt til ansikt, men skrev meldinger. Frem og tilbake. I all hemmelighet.

Dialogen foregikk på den krypterte kommunikasjonsplattformen Telegram.

Et yndet sted for kriminelle og andre personer som har behov for å operere i skjul for myndighetene.

Språket i meldingsutvekslingen var på både arabisk og engelsk. Innholdet ble jevnlig rapportert muntlig til Etterretningstjenesten i Norge i møter mellom spionen og såkalte føringsoffiserer.

Slike føringsoffiserer leder og hjelper spioner i oppdrag, peker ut retning og gir føringer – alt for å tilegne seg mest mulig informasjon.

Seks dager før terrorangrepet i Oslo i fjor endret dialogen karakter. Innholdet ble mer alvorlig.

Den etterlyste islamisten fra Norge skrev at «en bror» planla en operasjon.

Og:

«…it's gonna be in one of the Scandinavian countries»

Norske myndigheter var godt kjent med identiteten til den etterlyste islamisten fra Norge, selv om vedkommende skjulte seg bak et kallenavn i dialogen med spionen.

Myndighetene visste også at islamisten over år hadde vært en del av den innerste kretsen til ekstremisten Arfan Bhatti.

Var det han som var «broren»? Var det han som opererte i bakgrunnen og planla et terrorangrep?

Kort tid før meldingene fra den etterlyste islamisten endret karakter, tok vedkommende et uventet grep.

Telegram tilbyr en slettefunksjon som gjør at meldingene som sendes frem og tilbake forsvinner inn i evigheten. Nå slo den etterlyste islamisten på denne funksjonen og satt slettetiden til 30 sekunder, får VG opplyst.

Spionen fikk hastverk. Disse meldingene måtte sikres.

Potensielt kunne innholdet bli bevis i en straffesak i Norge i fremtiden.

Spionen brukte derfor to mobiltelefoner: En til å skrive meldinger med – og en til å ta bilder av dialogen.

VG er kjent med at noen av meldingene i dialogen mellom spionen og den etterlyste islamisten fra Norge ikke ble lagret – siden aktiveringen av slettefunksjonen kom brått på spionen.

Da innholdet ble mer alvorlig i dagene før terrorangrepet i Oslo, var det behov for hyppigere møter med ulike føringsoffiserer.

Normalt hadde de møter dagen etter disse dialogene, men meldingene om et mulig terrorkomplott i Skandinavia gjorde at det var behov for et hastemøte.

Spionen ble derfor debriefet muntlig av en føringsoffiser, som deretter sendte rapporter til Etterretningstjenesten på Lutvann i Oslo.

Hva var målet? Når skulle angrepet skje? Og hvor?

Disse spørsmålene sto ubesvart.

Spionen måtte derfor opprettholde dialogen med den etterlyste islamisten fra Norge, for å lure ut mest mulig informasjon om terrorplanene og kjøpe seg tid – alt for å stoppe et eventuelt angrep før det smalt.

Etterretningstjenesten vurderte informasjonen som troverdig og varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), siden de har ansvar for å avverge terror på norsk jord.

På dette tidspunktet oppholdt Arfan Bhatti seg i Pakistan, men norske myndigheter mente at han sannsynligvis var involvert, at Norge var målet – og at angrepet kunne være nært forestående, får VG opplyst.

Tre dager før det smalt i Oslo i fjor, var spionen på nytt i kontakt med den etterlyste islamisten.

Kalenderen viste 22. juni.

Dialogen pågikk gjennom store deler av dagen, og spionen forsøkte å forsinke terrorplanene ved blant annet å stille krav til informasjon, får VG opplyst.

Et av kravene var troskapsløfte til IS, en såkalt baya. Spionen påpekte at den eller de som skulle gjennomføre angrepet måtte ha avlagt et slikt løfte, både fordi det i virkeligheten var et krav – men også som en strategi for å forsinke prosessen, får VG opplyst.

I tillegg hadde spionen fått beskjed av en føringsoffiser om å bygge videre relasjon til den etterlyste islamisten fra Norge.

Terrorangrepet ble ikke stoppet.

Natt til 25. juni i fjor gikk Zaniar Matapour (44) til angrep i Oslo sentrum. To personer ble drept. Ni personer ble skuddskadet.

Etter angrepet tok spionen på seg en ny rolle:

Nå utga vedkommende seg for også å være en høytstående leder i IS, en såkalt emir.

Denne rollen ble brukt i samtalene med det som skal være Arfan Bhatti, ekstremisten som norske myndigheter hadde pekt ut som bakmann.

Bhatti har vært på radaren til PST i en årrekke og skal derfor ha vært sikkerhetsbevisst når det gjaldt bruk av blant annet kommunikasjon med mobiltelefon, ifølge VGs opplysninger.

I dialogen med spionen skal Bhatti ha reagert på en rekke gravende spørsmål om sin fortid, men likevel valgt å stole på den falske emiren.

I nesten to måneder pågikk meldingsutvekslingen mellom spionen og det som skal være Arfan Bhatti.

Men i slutten av august i fjor ble det helt stille.

Etterretningstjenesten valgte å ofre operasjonen og spionen til fordel for jakten på Bhatti.

Flere titalls spionsamtaler er nå et sentralt bevis i den pågående terror-etterforskningen.

Den topphemmelige operasjonen og spionen ansees som tapt, etter flere års livsfarlig etterretningsarbeid i felt.

Bhatti nekter straffskyld for terror og at han har vært i andre enden i dialogen med spionen.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp.

