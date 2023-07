TRAFIKKERT: Sloraveien 4 ligger i et nabolag like ved den svært trafikkerte motorveien Rv159, som går gjennom Lørenskog.

Forsvinningen i Lørenskog: Ser gjennom overvåkingsbilder på nytt

I jakten på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen går politiet nå gjennom overvåkningsbilder på nytt.

Kortversjonen Politiet gjennomgår overvåkningsbilder på nytt i den fem år gamle forsvinningssaken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye sier at undersøkelser av ulike spor fortsatt er pågående, inkludert på åstedet, av videomateriale og i krypto-sporet.

Til tross for sakens kompleksitet og lange varighet, mener Reinholdt-Østbye at saken kan oppklares. Vis mer

Det er snart fem år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog.

I løpet av disse årene har politiet først etterforsket saken som en kidnapping, undersøkt mystiske trusselbrev og kryptospor og siktet ektemannen Tom Hagen og to andre menn for drap.

Alle de tre nekter for å ha noe med saken å gjøre, og politiet har fortsatt ikke funnet svaret på hvordan og hvem som fjernet Anne-Elisabeth Hagen fra hjemmet sitt i Sloraveien 31. oktober 2018.

Les også Opplysninger til VG: Tom Hagen ble hemmelig etterforsket også etter løslatelsen Nye opplysninger til VG viser at Tom Hagen var under hemmelig etterforskning også etter at han ble løslatt våren 2020.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye, som er pressetalsperson i saken, skriver i en e-post til VG at politiet fremdeles jobber med de ulike prosjektene i saken:

– Det handler både om å sluttføre påbegynte oppgaver, men også om å se på noe av det omfattende materialet som er samlet inn på nytt, også med nye øyne. Dette er et krevende arbeid som tar tid, sier Reinholdt-Østbye.

– Opplysninger som fremkommer i dag, kan medføre at det vi trodde om et spor i begynnelsen, kanskje kan revurderes. Et godt eksempel er videoprosjektet, hvor vi naturlig nok kan se etter andre ting i dag enn vi gjorde helt innledningsvis, da vi hadde mindre kunnskap om saken, skriver Reinholdt-Østbye.

Politiet har tidligere frigitt videoer av to ulike spor.

Det ene videomaterialet viser personer som går utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen på Futurum, tidlig på morgenen 31. oktober 2018, før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Disse ble kalt Futurum-mennene, og politiet har tidligere avlyst jakten på dem, og etterforskningen skal ikke ha ledet til identifisering av de to.

En annen video som etterforskerne har brukt mye tid på, viser biler som kjører på en gangvei like ved huset til ekteparet Hagen morgenen 31. oktober 2018.

Etterforskerne viet særlig én bil oppmerksomhet. Den kjørte på gangveien kort tid før politiet mener at Hagen ble fraktet ut av boligen.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Overvåkningsbildene er kornete og utydelige, og det er svært vanskelig å se hva slags bil det er snakk om, og bilen har ikke blitt identifisert.

Det finnes ingen gode overvåkningsbilder av selve Sloraveien 4 fra forsvinningsdagen.

Politiet har imidlertid samlet inn mye overvåkningsbilder fra området rundt, blant annet fra veikameraer.

Huset til Hagen ligger like ved den svært trafikkerte motorveien Rv159. Å finne bilen med eventuelle gjerningspersoner kan dermed beskrives som nålen i høystakken.

– Etterforskningen pågår fremdeles, og vi jobber med mange av de samme prosjektene som tidligere. Det er et stort og omfattende materiale som er hentet inn, og selv om det er over fire år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant, er det fortsatt relevante etterforskningsskritt å gjennomføre, skriver polinspektør Reinholdt-Østbye.

– Hvordan ser politiet på at det snart er 5 år siden Hagen forsvant?

– Vi skulle selvsagt ønske at vi hadde svar på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen 31. oktober 2018, ikke minst av hensyn til de pårørende. Vi har stor forståelse for at det er en stor menneskelig påkjenning for de involverte at saken fortsatt er uløst. Saken er svært kompleks, men vi har tro på at det er mulig å oppklare saken. Vårt fremste mål er å få klarhet i hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.