Familien kalte

ham «Mister Geni». I Norge skapte

Muhammad

seg et nytt liv. Han flyttet inn i

et kollektiv i Oslo.

Det endte med

brutal død.



– Det er

ubegripelig

Muhammad Muneeb (27) ble knivdrept på Vestli

Faisal Fiaz (36) skjønner med én gang at noe er galt. Onkelen har nettopp ringt fra Pakistan. Noe skal ha skjedd med sønnen hans, Muhammad Muneeb – Faisals fetter.

Faisal kjører til Muhammads leilighet i Oslo og ringer på døren. Men det er ingen som åpner.

Han kommer i snakk med en person som forteller om de dramatiske scenene som dagen før har utspilt seg i nabolaget. Faisal kjører rett til politistasjonen – uvitende om nyheten som har preget nettaviser det siste døgnet.

På politistasjonen får han skrekkbeskjeden. Fetteren lever ikke lenger.

Det er tidlig mandag ettermiddag – dagen før Faisals liv blir snudd på hodet – at politiet får melding om støy fra en leilighet i et nabolag på Vestli i Oslo.

De rykker ut og finner en blodig mann som er kritisk skadet. Det blir gjennomført livreddende førstehjelp, men det er for sent.

Muhammad Muneeb ble 27 år. En av beboerne er pågrepet

og siktet for drapet.

For drøyt to år siden landet Muhammad på Gardermoen. På flyplassen ble han hentet av fetteren Faisal.

Faisal, kona Summaya Tayyab (34) og deres tre barn bor i et rekkehus på Stovner, nordøst i Oslo. Familien på fem var de eneste slektningene Muhammad hadde i Norge.

Han forlot hjemlandet Pakistan for å studere ved Universitetet i Sørøst-Norge i Porsgrunn. Mens Muhammad var på leilighetsjakt, bodde han hos slektningene sine på Stovner.

Fra venstre: Faisal (36), Hashir (6), Mustafa (8), Summaya (34), Noor (6 måneder) og Muhammad (27).

De fant til slutt et kollektiv på Vestli i Oslo, en kort spasertur fra familiens hjem. Faisal ble med på visningen, og leiekontrakten ble signert.

I juni i år fullførte Muhammad studiene. Mastergraden var i boks, og han kunne endelig kalle seg elektroingeniør.

Familien kommer aldri til å glemme hvor stolt han var. I rekkehuset på Stovner ble det feiret med kake.

Muhammad med Mustafa og Hashir.

– Endelig hadde Muhammad oppnådd målet han hadde jobbet mot. Han var helt i ekstase, sier Summaya.

Han brukte mye tid på skolearbeid og var en ambisøs student med gode karakterer, ifølge familien.

– Muhammad arbeidet veldig hardt for å kunne komme til Norge.

Han vokste opp i Faisalabad i Pakistan. Byen Faisalabad er landets tredje største og er en viktig industriby.

Pakistan ligger i Sør-Asia og er verdens femte mest folkerike land.

Landet preges av indre uroligheter og svak økonomi, og det rapporteres om brudd på menneskerettigheter, ifølge FN.

Muhammad ønsket å søke jobber og skape seg et liv i Norge.

– Han var veldig håpefull. Muhammad ville ha en bedre fremtid enn det han hadde fått i hjemlandet sitt, sier Summaya.

Muhammad har alltid vært en ansvarlig gutt, som leverte leksene sine når han skulle og respekterte de rundt seg, ifølge foreldrene i Pakistan.

– Han har alltid vært en omsorgsfull gutt, sier de til VG, via Faisals familie.

Intressen hans for elektronikk startet allerede som barn. Han nerdet på elektroniske duppeditter, og familien kalte ham «Mister Geni».

– Muhammad var smart, hjelpsom og kjærlig. Han spredte glede og lykke uansett hvor han gikk, sier Faisal.

Hashir, Muhammad og Mustafa.

Muhammad besøkte fetterens familie nesten hver helg, og barna var ofte hjemme hos ham.

Han hentet dem i barnehagen eller på skolen – den eldste nevøen går på barneskolen, som kun er noen minutter fra der Muhammad bodde.

– Han elsket barna, og de elsket ham. Han var som en sønn for oss, sier Faisal.

Ifølge slektningene fortalte Muhammad dem alt om hvordan han hadde det. I over ett år bodde han i kollektivet på Vestli.

– Dersom Muhammad hadde vært redd, hadde han sagt ifra til meg,

sier fetteren. – Det er helt uforståelig at

Muhammad er borte.

Politiet bekrefter til VG at Muhammad Muneeb og den nå drapssiktede mannen bodde sammen.

Familien kjenner ikke til at han var i konflikt med siktede eller noen av de andre som bodde i kollektivet.

De har aldri møtt den pågrepne mannen. Ifølge familien bodde han i kollektivet før Muhammad flyttet inn.

– Vi vil ikke at vår historie skal skremme folk. Det eneste vi ønsker, er at dette ikke skjer igjen. Folk må kunne være trygge der de bor, sier Faisal.

Drapet på Muhammad Muneeb mandag 3. juli var det femte i Oslo på seks uker.

To menn ble drept på Sandaker i Oslo bare tre dager før Muhammad mistet livet.

I fjor ble 29 personer drept i Norge.

VG har stilt den drapssiktede mannens forsvarer, advokat Gunhild Bergan, en rekke spørsmål i forbindelse med denne saken. Hun ønsker ikke å svare eller gi noen kommentar.

Den drapssiktede mannen i 40-årene sitter i varetekt varetektVaretektsfengsling betyr at en som er siktet for en kriminell handling, må sitte i fengsel i en periode før straffesaken starter.. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere.

Han knytter seg til handlingen, og ifølge fengslingskjennelsen har mannen forklart at han stakk og drepte Muhammad i nabolaget på Vestli.

Familien kaller drapet brutalt.

– Jeg har sett sårene. Dette var ikke et uhell. Han ville drepe, sier Faisal.

En tåre renner nedover kinnet hans.

– Muhammad var bare en ung gutt som kom til Norge for å oppfylle drømmene sine.

Onsdag – to dager etter drapet – skulle fetterne treffes igjen. Da skulle Muhammad ha fri fra jobb.

I dagene etter dødsfallet levde de etterlatte i sjokktilstand.

Faisal tenker tilbake på telefonen han fikk fra onkelen sin – Muhammads far – dagen etter drapet.

– Onkelen min ble oppringt av den pakistanske ambassaden i Norge, som sa at hvis han var Muhammad sin far, ville han få en telefon fra Norge. Jeg skjønte med én gang at noe ikke stemte, forteller Faisal.

Politiadvokat Kari Kirkhorn opplyser at de har dannet seg et bilde av hendelsesforløpet, men at det fortsatt gjenstår en del etterforskningsskritt.

– Det er derfor for tidlig å si noe om foranledning og motiv, sier Kirkhorn til VG.

Hun ønsker ikke å svare på spørsmål om hvor i bygget Muhammad ble funnet, eller si noe om skadeomfanget på kroppen hans.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten understøtter drapssiktelsen. Vi legger til grunn at det er blitt brukt kniv, sier Kirkhorn.

Retten mener at slik siktede fremstår, er det stor fare for nye alvorlige hendelser dersom han nå løslates.

På spørsmål om mannen skal gjennomgå en rettspsykiatrisk undersøkelse rettspsykiatrisk undersøkelseRettspsykiatrisk undersøkelse er en psykiatrisk undersøkelse som går ut på å klarlegge om en person fyller de personlige forutsetningene for å være strafferettslig tilregnelig, eller om det foreligger en psykisk tilstand som gjør at personen er strafferettslig utilregnelig. , svarer Kirkhorn at det er naturlig i en sak som denne.

Muhammads foreldre i Pakistan trodde at han var trygg i Norge. Han bodde tross alt i et av verdens beste land.

– Hvem skulle trodd at dette kunne skje i Norge? Jeg kan ikke tro det. Det er ubegripelig, sier Faisal.

Muhammad besøkte familien sin i Pakistan i januar. Det var den siste gangen foreldrene fikk se sin førstefødte i live.

To brødre og en søster har mistet sin storebror.

En uke etter drapet kunne familien i hjemlandet si farvel til Muhammad – i en kiste flydd fra Norge. Tingene til Muhammad står fortsatt på rommet i kollektivet på Vestli.

I rekkehuset på Stover sitter Faisal, kona Summaya og deres tre barn igjen med sorgen og savnet.

– Ord kan ikke beskrive smerten vi føler på. Hvorfor skjedde dette? Jeg er helt knust, sier Summaya.

– Et liv fullt av drømmer har endt i tragedie.