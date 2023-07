RØDT-NESTLEDER: Marie Sneve Martinussen er nestleder i Rødt, og fungerende leder mens Moxnes er sykemeldt.

Rødt-nestleder om overvåkningsvideo: Endrer ingenting

Rødt-topper støtter fremdeles partileder Bjørnar Moxnes etter å ha sett overvåkningsvideoen fra Gardermoen.

– Jeg har sett videoen nå, og kan ikke se at det er noe her som strider med det Bjørnar har forklart, eller at det kommer fram ny informasjon som vi ikke hadde fra før av, skriver Martinussen i en SMS til VG.

Hun er fungerende leder i partiet mens Bjørnar Moxnes er sykemeldt.

Mandag kveld har VG for første gang kunnet vise overvåkningsvideoen av Bjørnar Moxnes, der han tar med seg Hugo Boss-brillene ut av flyplass-butikken.

– Når det er sagt ser det selvfølgelig suspekt ut med det vi allerede vet er et tyveri på et overvåkingskamera. Det understeker jo også at politiet har gjort en riktig vurdering i saken ved å gi et forelegg, det har også Bjørnar vært helt enig i.

– Har blitt straffet

Rødt hadde mandag kveld et ekstraordinært landsstyremøte om sykmeldingen til partilederen. Det ble der uttrykt full tillit til partilederen, opplyste fungerende leder Marie Sneve Martinussen etterpå.

– Hvis du leser det jeg har sagt og skrevet veldig mange ganger, så mener jeg det samme som før: Nei, det var ikke greit å stjele de solbrillene. Det var tvert imot ulovlig og alvorlig. Nuller det ut min tillit til ham som partileder? Nei, det gjør det ikke, skriver stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt i en SMS til VG om videoen.

– En person er mer enn sin verste handling. Han har blitt straffet både i form av en bot (skulle bare mangle) og gjennom «offentlig fordømmelse», skriver hun videre.

Fortsatt tillit

Fylkesleder for Rødt i Agder, Marit Faanes, støtter også fremdeles Moxnes.

– Jeg har ikke noe å kommentere ut fra det jeg så på videoen. Jeg hørte redegjørelsen fra Sneve Marthinussen og redegjorde godt for synspunktene der.

– Ingenting endret seg etter å ha sett videoen?

– Jeg klarer ikke å se noe ut av den som gjør at jeg skal kommentere det.

VG har kontaktet en rekke andre Rødt-fylkesledere, som ikke har tatt telefonen mandag kveld.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post