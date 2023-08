HAR TILLIT: Statsminister Jonas Gahr Støre.

Kontrollkomitélederen vil kalle inn Huitfeldt: − Alvorlig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han fortsatt har tillit til Anniken Huitfeldt som statsråd. Kontrollkomitéleder Peter Frølich (H) vil kalle henne inn til høring.

Saken oppdateres!

– Anniken Huitfeldt ringte meg tidligere i dag og informerte om habilitetsbruddene. Det var en ryddig samtale, sier Frølich til VG.

Huitfeldt har hasteinnkalt til en pressekonferanse klokken 14.00.

Det skjer etter VGs sak om at hennes ektemann har handlet aksjer på Oslo Børs, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens hun har vært utenriksminister.

– Disse nye habilitetsbruddene er alvorlige, og kommer i rekken av tidligere alvorlige habilitetsbrudd. Kontrollkomiteen har allerede mye på bordet med sakene knyttet til Borten Moe, Brenna og Trettebergstuen. Fra Høyres side er det likevel helt klart at Stortingets kontrollsak nå må utvides, sier Frølich.

Han legger til:

– Denne avsløringen har kommet fordi kontrollkomiteen startet en full gjennomgang av regjeringens håndtering av habilitetsreglene. Det viser at det var en nødvendig og riktig beslutning.

Han sier kontrollkomiteen sendte 10. august et brev til statsminister Støre.

– Der vi nettopp ba om en fullstendig liste over beslutninger som statsråder har fattet etter deltatt i, hvor det i ettertid er avdekket habilitet. Det er trolig her Huitfeldts habilitetsbrudd er oppdaget.

– Huitfeldts habilitetsbrudd er alvorlig for tilliten til politiske beslutninger. Regjeringens håndbok er ikke fulgt. Høyre vil ta initiativ til at Huitfeldt møter på den kommende høringen i kontrollkomiteen, sier han.

KONTROLLØREN: Stortingets kontrollkomité holder regjeringen i ørene. Høyres Peter Frølich er leder.

– Tror på det

Statsminister Jonas Gahr Støre har tillit til Huitfeldt:

– Jeg tror på det Anniken sier, sier Støre til VG.

Statsministeren sier samtidig at utenriksministeren burde ha skaffet seg oversikt over mannens kjøp og salg av aksjer, slik at hun kunne vurdert sin habilitet.

– Det er alvorlig fordi habilitet handler om tillit, sier Støre.

– Ektemannens kjøp og salg av aksjer, har gjort at Anniken har vært inhabil i saker i regjering og eget departement, uten å være klar over det selv, sier Støre.

IKKE TILFREDS: Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

– Har ikke kontroll

1. nestleder i Frp, Hans Andreas Limi, er kraftig kritisk.

– Habilitet er ikke denne regjeringens sterke side. Denne saken er en bekreftelse på at regjeringen og statsråder ikke forstår det regelverket som gjelder, hverken for habilitet eller aksjekjøp, sier Limi til VG.

– Det er åpenbart at statsministeren har et alvorlig problem i egne rekker og ikke har kontroll. Jeg vil si at det avtegner seg en ukultur gjennom alle sakene som er rullet opp i løpet av kort tid, fortsetter han.

Han vil ikke si noe om den siste saken betyr at Huitfeldt kan komme til å måtte gå av.

– Det er naturlig at den pågående kontrollsaken utvides til også å omfatte denne saken med utenriksministeren. Så får vi konkludere etter det. Det er derfor i dag litt for tidlig å si noe om hun kan fortsette eller ikke, sier Limi.

Venstre-leder Guri Melby.

Kritiserer Støre

Også Venstre-leder Guri Melby mener saken er alvorlig:

– Her har vi en statsråd som ikke har fulgt regelverket, og det er et alvorlig brudd på det regelverket. Det er regjeringens problem, og regjeringen må rydde opp i det, sier Melby til VG.

– Kontrollkomiteen på stortinget sitter nå å behandler en lang rekke slike saker, og det vil være naturlig å se på denne saken i sammenheng med andre saker som omhandler samme tematikk, fortsetter hun.

På spørsmål om Støre har gjort jobben sin, svarer Melby følgende:

– Vi har hatt altfor mange saker med statsråder som ikke har fulgt regelverket. Det mener jeg tyder på at statsministeren ikke klarer å gjøre jobben sin godt nok, og det er ganske alvorlig med tanke på å opprettholde tilliten til demokratiet vårt og til at politikere først og fremst er der for å ivareta fellesskapets interesser.

Hennes partikollega i kontrollkomiteen, Grunde Almeland, sier det er selvsagt at Huitfeldts habilitetsbrudd blir en del av saken.

– Jeg forstår at folk synes det er underlig at såpass erfarne politikere som Anniken Huitfeldt og Ola Borten Moe ikke klarer å følge helt grunnleggende spilleregler. Slike regelbrudd setter tilliten og integriteten til regjeringsapparatet på prøve, sier han til VG.

– Vanskelig for folk å forstå

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er ikke i tvil om at dette er en sak for Kontrollkomiteen, hvor alle fakta må komme på bordet.

– Det er spesielt at det tydeligvis er mange som enten har eller har en familie som har veldig mye penger som skal plasseres i aksjer – folk flest har ikke dette luksusproblemet. Det er noe som kanskje er litt langt unna hverdagen til folk, og derfor er også vanskelig for folk å forstå hvordan man kan gjøre slike vurderinger sier Martiniussen til VG, og fortsetter:

– Derfor er det spesielt viktig at man holder seg til regelverket og at kontrollkomiteen ser på saken, og vi har også tatt initiativ for at det skal gå tilbake i tid slik at det også gjelder den forrige regjeringen.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Undergraver demokratiet

Seher Aydar, Rødts representant i Stortingets kontrollkomité er oppgitt.

– Nå kommer det saker på løpende bånd som viser at det er en politikerklasse med privilegerte toppolitikere og familier både på høyresiden og i denne regjeringen, som opptrer på måter som undergraver demokratiet.

– Det er åpenbart at kontrollkomiteen må gå inn i saken og komme til bunns i spørsmålene om habilitet, aksjehandel og utnevnelser. Vi må gjenreise tilliten til demokratiet, og da må Stortinget, de folkevalgte, ta styringen. Jeg tror hele Norge forventer det av oss, sier hun.

Huitfeldt sier til VG at hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd, og at hun har gjort feil.

– Hun har fortalt at hun ikke har visst hvor mange eller hvilke aksjer ektemannen har hatt. Hun sier at ektemannen ikke har fortalt henne om aksjehandlene siden hun tiltrådte, sier Støre.

– Jeg er trygg på at hun ville ha meldt seg inhabil i saker selv, dersom hun hadde hatt informasjon om aksjehandlene underveis.