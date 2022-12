SMERTEGRENSE: Ola Reinseth (23) forteller at det allerede er dyrt å studere i utlandet.

Nå fjernes deler av stipendet for studenter i utlandet

Eksisterende og nye norske studenter i utlandet får økt lån i 2023.

Regjeringen har fått gjennomslag for at studenter skal betale mer ut av egen lomme når de må betale skolepenger i utlandet. Det ble klart da statsbudsjettet for 2023 bestemt.

Norske studenter i utlandet, som VG har snakket med, reagerer og forteller økonomien var en viktig faktor da de bestemte seg. Etter regjeringens kutt, får noen studenter over 20.000 kroner mer i lån i året, ifølge ANSA – Samskipnaden for norske studenter i utlandet.

Enkelte norske studenter som drar til utlandet får i dag opp til 70 prosent av støtten fra Lånekassen i stipend. Nå skal de maks få 40 prosent.

– Helt opp mot smertegrensen, sier student Ola Reinseth (23). Han tar master i Antwerpen i Nederland.

Reinseth forteller at han hadde tenkt seg om er par ganger til om han skulle søkt i dag.

– Det er allerede dyrt å studere i utlandet, blant annet på grunn av færre muligheter for deltidsjobb og skolepenger. Det at stipendandelen reduseres gjør at det er enda en større barriere.

Forslaget møtte motstand blant flere partier på Stortinget, men er nå vedtatt.

Starter neste år

Det har også oppstått forvirring blant studenter for når den nye stipend-regelen begynner. VG har spurt Kunnskapsdepartementet som opplyser at det skjer fra høsten 2023 for alle, både eksisterende og nye studenter.

Basislånet fra Lånekassen, som er likt for studenter i utlandet som for studenter i Norge, endres ikke. Det samme gjelder støtten til skolepenger studenter har rett på.

Endringer påvirker studenter når de er ferdige og skal tilbakebetale studielånet, som kommer til å øke betraktelig.

UTDANNINGSMINISTER: Ola Borten Moe (Sp) mener det var nødvendig å endre stipendet på grunn av situasjonen i verden.

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) tror ikke økt lån vil hindre folk i å søke seg til studier i utlandet. Han har tidligere forklart at endringen av stipend gjøres på grunn av harde økonomisk tider i Norge.

– Regjeringen ønsker absolutt at flere norske studenter skal reise ut og få internasjonal erfaring, og jeg tror ikke færre vil velge utveksling eller studier i utlandet fremover, har utdanningsministeren tidligere uttalt til VG.

– Rammer alle som betaler skolepenger

ANSA-leder Anna Handal Hellesnes forteller at ytterste konsekvens kan være at noen må avbryte studiene sine, og at færre har en reell mulighet til å studere i utlandet. Hun reagerer på uttalelsen til utdanningsministeren.

– Vi vet at flere studenter allerede er på smertegrensen over hvilke økonomiske byrder de kan påta seg, og dette rammer alle som betaler skolepenger og studerer utenfor Norden, sier hun.

Flertallet studerer utenfor Norden, viser tall fra Lånekassen.

SKUFFET: Studentleder Anna Handal Hellesnes er skuffet over endringen for utenlandsstudenter.

Hellesnes forteller at studentorganisasjonene har fått tilbakemeldinger fra studenter og foreldre til studenter som har påbegynt utdannelsen, og tenker på økonomien.

– Det er ikke dyrt for staten å satse på internasjonal utdanning, det er dyrt å la være, mener hun.

Flytter hjem for master

Sara D’Arcy Shepherd (22) mener endringen av stipend-reglene bidrar til en stor usikkerhet som hun ikke hadde da hun begynte på studiet som 19-åring.

– Nå som jeg skal velge studiested for mastergrad har jeg bestemt meg for å studere i Norge. Mindre studiegjeld etter fullført grad var en av mange grunner til at jeg tok denne avgjørelsen, sier Shepherd til VG.

Hun er nestleder i ANSA UK, og studerer internasjonale relasjoner og internasjonal jus på University of Edinburgh. Et studiested som støtteordninger for skolepenger.

DRAR: Student i Storbritannia Sara D’Arcy Shepherd (22) drar hjem til Norge for å ta master.

Storbritannia er et av de mest populære studielandene for de som velger å dra ut av Norge.

– Jeg tenkte over hvor mye studielån jeg ville sitte igjen med når jeg var ferdig med bachelor.

22-åringen beskriver årene i utlandet som spennende og kjempefine, noe hun unner alle studenter.

– Det er veldig synd at ikke alle vil få den muligheten på grunn regjeringens forslag til å drastisk redusere stipendstøtten til skolepenger fra Lånekassen.

– Økonomisk belastning

I Nederland studerer Ola Reinseth «Supply Chain og Logistikk».

– Tenkte du på hvor høyt lånet du ville sitte igjen med da du bestemte deg for å dra til utlandet?

– Det var selvsagt en faktor. Jeg var klar over at å dra til utlandet vil være en større økonomisk belastning enn å studere i Norge. På tidspunktet da jeg valgte å dra syntes jeg merverdien med å studere utenlands var verdt det. Men jeg tenkte så klart gjennom de økonomiske virkningene av et slikt valg, sier han og legger til:

– Det var en vanskelig avveining, og jeg syntes det var helt opp mot smertegrensen for hva som var verdt det. Hadde jeg skulle søkt i dag hadde jeg nok tenkt meg om et par ganger til.