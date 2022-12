GODT NYTT: Selv om nettselskapene har fått økt sin inntektsramme med 46 prosent, sender Elvia per nå ikke regningen videre til kundene.

Elvia om 2023: − Ser foreløpig ut til at vi kommer til å kjøre uendret nettleie

Selv om strømprisene er skyhøye kommer Norges største nettselskap, Elvia, etter alt å dømme ikke til å øke nettleien neste år.

Dermed unngår pressede strømkunder et prishopp på nettfronten, så fremt de er kunde hos Elvia. VG har så langt ikke vært i kontakt med andre nettselskaper med samme spørsmål.

– Ifølge tallknuserne hos oss ser det foreløpig ut til at vi kommer til å kjøre uendret nettleie i 2023. Men det kan komme endringer i løpet av året siden vi ikke vet så veldig mye om vær og vind og hva som skjer videre, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia, til VG.

– Ok signal

Når elektrisiteten transporteres fra A til B forsvinner det en del strøm på veien, såkalt overføringstap. Og når strømmen er rådyr, blir dette tapet mer kostbart enn i et normalår. Nettapet, differansen i mengden strøm som blir produsert og matet inn i nettet og mengden strøm som blir levert, må dekkes av nettselskapet som vanligvis igjen sender regningen videre til kundene.

Kommunkasjonssjef i Elvia, Morten Schau

– Da vil dere få lavere inntekter?

– Vi kan få det. I verste fall vil vi få mindre inntekter som vi har lov til å ta igjen i senere år. Men vi synes, med de strømprisene som er nå, at det er et ok signal til kundene at vi ikke øker, sier Schau.

Elvia har 950 000 kunder og forsyner over to millioner mennesker med strøm.

På grunn av de ekstraordinære strømprisene som rir Norge og andre europeiske land som en mare, bestemte regjeringen i høst at deler av Statnetts flaskehalsinntekter skulle gå til å redusere nettleien til strømkunder i Sør-Norge.

Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris. Når det er store prisforskjeller internt i Norge, øker disse inntektene og hittil i år er 5,9 milliarder kroner brukt til å kompensere nettap.

– De 5,9 milliardene brukes til å redusere behovet for å øke nettleien, men vi vet ikke hva flaskehalsinntektene blir neste år, sier Tore Langset, direktør for reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE, til VG.

Forventer prisøkning

Før regjeringen tok grep for å redusere nettleien, hadde flere nettselskap ifølge Langset varslet at de var nødt til å sette opp nettleien med 40–50 prosent på grunn av økte strømpriser – og dermed dyrere nettap – samt høyere rente og kraftig økende inflasjon.

– Vi må regne med at mange selskaper, særlig i Sør-Norge, kommer til å sette opp nettleien, sier Tore Langset. Men han vil ikke spekulere i hvor mye.

– Det er veldig individuelt og avhenger også av hva slags investeringer de har gjort i løpet av året, sier han.

Blir prisene mer og mer like i Norge – slik vi har sett de siste ukene – vil Statnett få lavere flaskehalsinntekter.

RME bestemmer hvor mye nettselskapene får lov til å ta seg betalt for å levere strømmen til døren din, og denne inntektsrammen er foreløpig beregnet til 28,3 milliarder kroner neste år. Det er opp nesten 46 prosent sammenlignet med anslaget for 2022.

– Økningen skyldes i hovedsak høye kraftpriser, økte renter og økt inflasjon, i tillegg til økte investeringer. En ny ordning for omfordeling av Statnett sine flaskehalsinntekter vil bidra til at de økte kraftprisene ikke gir tilsvarende økning i nettleien, skriver RME i en pressemelding.

Hvor mye som faktisk videreføres av flaskehalsinntektene, vil avhenge av kraftprisene for 2023 og hvor høye flaskehalsinntekter Statnett får neste år.

– Vi vet per nå ikke hvor mye av økningen som blir betalt av kundene og hvor mye som blir dekket av flaskehalsinntekter, sier Langset til VG.

– Dere har aldri økt inntektsrammen for nettselskapene så mye?

– Nei, det har vi aldri gjort. Det er de høye kraftprisene som er den viktigste årsaken til det, sier Langset.

Men han peker samtidig på at den faktiske rammen for 2022 vil være omtrent på samme nivå som det de nå har varslet for 2023. Anslaget for årets ramme var opprinnelig 19,4 milliarder men er i kjølvannet av økte strømpriser, økt rente og inflasjon oppjustert til rundt 28 milliarder.