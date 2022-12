DREPT: Hans Arne Nystad (49) ble skutt av politiet i Lavangen.

Spesialenheten om politiskuddene i Lavangen: Veltet politibil med hjullaster

Spesialenheten vil vurdere om det forelå nødverge og om skuddløsningen var nødvendig og forsvarlig, da Hans Arne Nystad (49) ble skutt og drept av politiet.

Spesialenheten uttaler at «et betydelig antall skudd» ble avfyrt mot bonden, etter at han veltet politibilen med hjullaster i Lavangen i Sør-Troms natt til fredag.

Bilder fra åstedet viser minst 15 kulehull i rutene til førerhuset.

Gårdbrukeren ble skutt av politiet utenfor sitt hjem natt til fredag. En politibetjent er mistenkt for straffbar kroppsskade med døden til følge.

Spesialenheten for politisaker etterforsker hendelsen. Politimester i Troms Astrid Nilsen har sagt at de to tjenestemennene opplevde situasjonen som livstruende.

Politiet var tilkalt for å bistå i et helseoppdrag på gården, som ligger knapt fire kilometer fra tettstedet Tennevoll i Lavangen kommune nord for Narvik.

Det var Nystad selv som hadde kontaktet Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Politipatruljen kom til gården klokken 01.40, før helsepersonell.

VELTET: En politibil ligger veltet på siden på gården der politiskuddene falt i Lavangen i Sør-Troms.

Hendelsesforløpet

Slik beskriver Spesialenheten hendelsesforløpet i en pressemelding onsdag:

Den nå avdøde personen befant seg i førerhuset i en hjullaster på gårdstunet.

Hjullasteren kom i kontakt med politibilen slik at denne veltet.

Den ene tjenestepersonen satt inne i politibilen da dette skjedde.

Den andre tjenestepersonen, som hadde beveget seg ut av politibilen, har med sitt tjenestevåpen løsnet skudd som har truffet avdøde.

Det ble avfyrt et større antall skudd.

Ingen av polititjenestemennene kom til skade.

Ikke suspendert

Påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten Halvor Hjelm-Hansen har opplyst at politibetjenten som skjøt, rutinemessig har status som mistenkt.

De to tjenestemennene er fritatt for tjeneste, men ikke suspendert.

Spesialenheten søker å avklare hendelsesforløpet og vurdere om det er begått noe straffbart ved hvordan politiet løste oppdraget.

Enheten skal også vurdere om skuddløsningen var nødvendig og forsvarlig.

Enhetens etterforskere har avhørt de involverte, mens Kripos har foretatt kriminaltekniske undersøkelser på åstedet.

I pressemeldingen opplyser Spesialenheten at etterforskning vil pågå i flere uker fremover, med avhør og tekniske undersøkelser.

Spesialenheten vil også innhente informasjon om bakenforliggende forhold som foranlediget at politiet kom til stede.

MANGE SKUDD: Det er minst 15 kulehull i rutene på hjullasteren, der den avdøde bonden satt i førersetet.

– Uforståelig

Advokat John Christian Elden er engasjert som bistandsadvokat for avdødes tre barn – en datter og to sønner.

– Faren var en hyggelig mann, og det er uforståelig at det kunne oppstå en situasjon som medførte at han ble drept, sa Elden til VG lørdag kveld.

Bistandsadvokaten sier at hans jobb er å ettergå at etterforskningen blir grundig og nøye, som i alle andre straffesaker der et menneske er drept.

MINNES: Lys ble tent på åstedet i Lavangen fredag kveld.

Per-Erling Ellingsen er bonde i Lavangen, og forteller at han har kjent avdøde Hans Arne Nystad hele livet.

– Det er helt ufattelig, sa Ellingsen til VG fredag.

Han beskriver 49-åringen som snill og arbeidsom og en veldig god kompis.

– Han stilte alltid opp hvis man trengte hjelp eller uansett hva det skulle være. Han var i godt humør og hadde bestandig en god replikk å komme med.