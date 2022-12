«VESENTLIG MOTSTRID»: Riksadvokaten mener Ali og den ene kvinnen har forklart seg svært ulikt. Saken er nå henlagt på bevisets stilling.

Innledet seksuelt forhold med NAV-klient – sakene henlagt

To kvinnelige NAV-ansatte innledet seksuelle forhold til flyktningen Ali – mens de behandlet sakene hans. Nå er straffesakene mot dem henlagt av Riksadvokaten.

I september fortalte VG historien om flyktningen Ali, som gjennom sitt møte med NAV har hatt seksuell omgang med to av sine saksbehandlere.

Ali mener han ble misbrukt og presset til seksuell omgang av de to kvinnene samtidig som de var hans saksbehandlere.

Begge kvinnene har vært etterforsket av politiet, anklaget for misbruk av overmaktsforhold.

Begge saker henlagt

Politiadvokaten ville tiltale den ene NAV-saksbehandleren for å ha brutt straffelovens bud om overmaktsforhold, men statsadvokaten satte politiets innstilling til side.

I sommer ble begge sakene henlagt av statsadvokaten.

Den ene av kvinnene hjalp Ali med en søknad om uføretrygd i 2021.

Den andre kvinnen hadde ansvar for Ali i introduksjonsprogrammet han gjennomgikk i 2008. Da hadde Ali nylig fått oppholdstillatelse etter å ha kommet til Norge som asylsøker.

Den eldste saken ble henlagt fordi den er foreldet foreldetDet har gått for lang tid etter at lovbruddet skal ha skjedd. , mens den andre ble henlagt på bevisets stilling bevisets stillingMangel på bevis.

Siden har sakene ligget på Riksadvokatens bord.

Nå er Riksadvokatens beslutning klar: Henleggelsene mot kvinnene består.

«Vesentlig motstrid»

I sitt påtegningsark understreker Riksadvokaten at det foreligger et strengt beviskrav i strafferetten.

Riksadvokaten skriver videre at det er «vesentlig motstrid mellom forklaringene» til Ali og kvinnen som hadde seksuell omgang med ham i 2021:

«Etter en samlet vurdering av bevisene i saken mener riksadvokaten at det ikke kan ses bort fra (kvinnens) forklaring om hendelsesforløpet er riktig.»

I den andre saken konkluderer Riksadvokaten med at saken mot kvinnen «med rette er henlagt som følge av foreldelse.»

BISTANDSADVOKAT: Joachim Stang.

Alis bistandsadvokat, Joachim Stang, har tidligere kritisert politiets håndtering av saken.

– Jeg tenker denne avgjørelsen lider av samme svakheter som jeg mener statsadvokatens avgjørelse har, sier Stang til VG.

Han mener det er lagt for lite vekt på avhengighetsposisjonen Ali sto i, og at han var «ekstremt syk».

– Det har vi lagt tilbørlig vekt på i vår klage. Hvordan har de vektet dette, siden de ikke syns det er relevant? spør bistandsadvokaten.

Stang mener politiet begikk flere feil i starten av etterforskningen, som i sin tur fikk konsekvenser for den videre saksgangen.

Politiet har tidligere uttalt at saken er grundig etterforsket, både teknisk og taktisk.

– Ikke overraskende

Advokat Oscar Ihlebæk representerer kvinnen Ali innledet et seksuelt forhold med i 2008. Han er ikke overrasket over Riksadvokatens henleggelse.

– Den kom ikke overraskende i det hele tatt. Den var som forventet og i samsvar med statsadvokatens henleggelsesvedtak, sier han til VG.

Han har tidligere uttalt til VG at hans klient ikke deler oppfatningen som kommer frem hos VG.

Den andre kvinnens advokat, Harald Otterstad, har tidligere stilt seg fullt ut bak statsadvokatens henleggelse av saken.

– Det overrasker meg overhodet ikke. Det skulle bare mangle. Statsadvokaten har vært helt klar på at dette ikke dreier seg om utnyttelse av sin stilling, sier Otterstad til VG.

Riksadvokaten henviser til Oslo statsadvokatembeter for kommentar.

Statsadvokat Monica Krag Petersen skriver følgende i en e-post til VG:

– Denne saken har vært gjenstand for grundig behandling både her og hos Riksadvokaten, hvor alle sider av saken er vurdert. Konklusjonen på dette er at det ikke er funnet grunnlag for å reise straffesak mot noen i saken.