Vil avlyse eksamen – for alltid

AUF-leder Astrid Hoem mener det er en unik mulighet til å gjøre et radikalt eksamensvalg nå etter corona.

Nå tar AUF-lederen – igjen – til orde for at eksamen som vi kjenner det i dag bør avskaffes.

– Etter flere år med avlyst eksamen som følge av pandemien, og en lengre lærerstreik i år, mener jeg vi må bruke det momentumet vi har til å erstatte dagens eksamen med en mer rettferdig vurderingsform, sier hun til VG.

Hoem mener at tidspunktet for å gjøre endringer er perfekt fordi kullene som har gått ut av videregående de siste tre årene heller ikke har hatt eksamen.

– Er det ikke litt kort frist å skulle endre allerede dette skoleåret?

– Jo, det kan det være, men jeg mener at det har vært så mange avlysninger allerede de siste årene, så vi er mer forberedt på det. Etter budsjettenigheten mellom regjeringen og SV, er det også blitt enighet om at man skal se på alternative former for eksamen.

Ungdomspartiet mener at regjeringen bør sørge for at det skjer endringer på nasjonalt nivå.

– Vi har en unik mulighet nå med så mange kull som ikke har hatt eksamen. Istedenfor å gå tilbake til det gamle vante, bør vi fjerne dagens eksamensform for godt.

Regjeringen skal ikke avskaffe eksamen

Eksamen er kommet for å bli, men kan alltid forbedres, skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en kronikk i VG.

Sindre Lysø (Ap) er statssekretær for kunnskapsministeren. Han sier at regjeringen ikke skal avskaffe eksamen, men at eksamen også må fornyes når læreplanene forandres.

– Vårt overordnede mål er at eksamen skal være en treffsikker og rettferdig vurdering av hva elevene kan. Eksamen er en viktig del av vurderingssystemet og bidrar blant annet til at elevene blir vurdert av en ekstern sensor, sier han til VG.

Lysø forteller at det er gjort noen endringer i eksamensformene i noen fag i den nye læreplanen.

– I matematikk og naturfag er for eksempel den lokalt gitte eksamen etter 10. trinn endret fra muntlig eksamensform til en muntlig-praktisk. Utdanningsdirektoratet (Udir), som har ansvaret for eksamen, har også gjort mange endringer i selve innholdet i eksamen for å tilpasse disse til de nye læreplanene, sier han.

Han forteller at endringene er gjort med innspill fra både elever og lærere, og at det er viktig at endringen gjøres gradvis.

Unge Høyre: Eksamen er mest rettferdig

Leder i Unge Høyre Ola Svenneby mener eksamen er mest rettferdig, men han er samtidig åpen for å se på alternative måter for vurderinger.

– Vi må ha en prøve som er anonymt vurdert og lik hvor enn i landet du bor, sier han og legger til:

– Samtidig er jeg positiv til å se på andre løsninger og sørge for at en ordning som forbereder folk til videre utdanning, men en prøve eller test som er vurdert anonymt er en verdi i seg selv.

Han mener coronokullene som konkurrerer om høyere utdanning uten eksamenskarakterer er med på å bevise at det blir følgefeil og ulik konkurranse når en lik eksamen for hele landet fjernes.

– Hva tenker du om en mappevurdering?

– Det blir i teorien veldig likt standpunktkarakter, læreren din står da for 100 prosent at vurdering. Det blir en fordel for de som er godt likt av læreren, har god kontakt med elever i andre årskull eller får mye hjelp hjemmefra. Nå kan elever vise til standpunkt og eksamen, som de kanskje har høyere karakter i.

Han sender også ett stikk til AUFs forslag

– Dert er merkelig at alle forslagene til AUF om å forbedre skolen handler om å fjerne ting.

Mener eksamen er gammeldags

AUF-lederen mener dagens eksamen er en gammel måte å se på skolesystemet på.

– Det er nesten ingen jobber hvor du kommer i sånne situasjoner.

– Hvorfor er ikke dagens ordning rettferdig nok?

– Du får én dag hvor du skal vise alt du kan. Hvis du har en dårlig dag og får en dårlig karakter, så går det mer utover snittet ditt enn innsatsen gjennom hele året. Den utdaterte eksamensordningen er med på å forsterke det evige jaget etter høyest mulige karakterer, på bekostning av elevenes trivsel. Det skaper karakterinflasjon blant de flinkeste, og der skaper avmakt og skoleleihet blant alle andre.

– Hva mener dere er en mer rettferdig ordning?

– Det kan for eksempel være en mappevurdering – at man gjør noen oppgaver gjennom året som til slutt skal settes karakter på. Da kan man se på utviklingen over tid, og ikke bare prestasjonen én dag i en svett gymsal, sier Hoem, og legger til:

– Det er bare et eksempel. Vi er åpne for å prøve det man ser at fungerer best, men vi mener at dagens form er for rigid og gammeldags.

AUF-lederen trekker også frem opptaksutvalgets rapport, som foreslår en rekke endringer i opptaket til høyere utdanning, blant annet å fjerne muligheten for å ta opp fag man allerede har fått karakter i som privatist.

– Vi må se dette med eksamen i sammenheng med disse forslagene. Hvis muligheten til å ta opp fag blir begrenset, er det enda mer urettferdig at én eksamen kan være veldig ødeleggende.