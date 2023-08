TOBARNSMOR: Josefine Haakseth Hansen, som snart blir tobarnsmor, er svært engstelig for sin neste fødsel.

Josefine har fødselsangst – fikk ikke jordmortime før i uke 24

OSLO, SAGENE (VG) Josefine Haakseth Hansen (24) ga beskjed til helsestasjonen at hun ønsket jordmoroppfølging etter en traumatiserende førstefødsel. Det fikk hun ikke.

Kortversjonen Josefine Haakseth Hansen (24) hadde en traumatisk opplevelse under sin første fødsel og uttrykte ønske om jordmoroppfølging for hennes andre svangerskap til helsestasjonen på Sagene. Her opplevde hun å bli avvist.

Helsestasjonen kan ikke kommentere enkeltsaker, men sier de arbeider for å behandle alle på en respektfull måte og gi nødvendig bistand.

Schjelderup fra Jordmorfondet NSF uttrykker bekymring for den økende jordmormangelen i Norge, og etterlyser tiltak fra helsemyndighetene. Vis mer

Da Hansen ble gravid for andre gang i januar, kontaktet hun helsestasjonen på Sagene for å komme i kontakt med jordmor.

Hun fortalte at hun var traumatisert etter sin første fødsel, og ville ha time fordi hun var både engstelig og stresset etter opplevelsen hun hadde hatt.

Hos helsestasjonen ble hun derimot avvist.

– De sa at neste time for meg var uke 24, sier hun og legger til:

– De sa det er sånn det er nå.

DÅRLIG OPPLEVELSE: Hansen opplevde at det ikke var plass til henne under hennes første fødsel, og gruer seg til fødsel nummer to.

– Helsestasjonen hadde ikke kapasitet til meg. Dette var ikke i sommerferien, dette var i mars!

Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer skal kvinnen kunne velge mellom time hos jordmor eller fastlege, eller begge.

I en e-post til VG tidligere i sommer fortalte Helsedirektoratet at retningslinjene ikke har en lovs kraft, men at de er faglige anbefalinger basert på forskning og erfaring.

ØNSKER JORDMOR: Hansen ønsker jordmoroppfølging ved svangerskapskontrollene, men opplever at Sagene helsestasjon ikke har kapasitet.

Fødeavdelingen var full

Da Hansen ble gravid for første gang som 22-åring, bodde hun i bydel Frogner i Oslo. Hun forteller at hun fikk god oppfølging hos helsestasjonen under hele svangerskapet, men at da hun skulle føde, var sykehuset helt fult.

– Da vi ringte inn fikk vi beskjed om at de var på vei inn i et krisemøte, og at de ikke hadde plass, forteller Hansen, og legger til:

– Da vi ringte de opp igjen 30 minutter senere, ba de meg til slutt om å komme inn likevel.

Hansen kom inn med fire centimeter åpning og var i aktiv fødsel. Ekteparet ble først tildelt et ultralydundersøkelsesrom som fødeplass, et godt stykke unna fødeavdelingen.

Her måtte Hansen stå, eller sitte i en kontorstol, i tre timer uten jordmor til stede.

Til slutt fikk de beskjed om at det var ledig på ABC-klinikken. Datteren Iben (nå 2 år) ble dermed født der, syv timer etter at hun hadde reist hjemmefra.

DÅRLIG OPPLEVELSE: Hansen forteller at hennes første fødsel har gjort at hun engster seg for fødselen som kommer. LITE KONTROLL: Hansen forteller at å gå til to ulike instanser oppleves som stressende, og at hun føler ingen har 100% kontroll på svangerskapet hennes.

Hun opplevde hele gangen i fødselen som stressende og ubehagelig, men klarte å legge opplevelsen bak seg, frem til hun ble gravid igjen i januar i år.

Tanken på å få en lignende fødselsopplevelse med utrygghet og stress, har gitt Josefine fødselsangst.

– Jeg er så redd for at det samme skal skje igjen, sier hun.

ØNSKET JORDMOR: Josefine opplevde at «fastlege» ble haket av som svangerskapskontroll mot hennes vilje ved hele tre kontroller.

Ga beskjed

Hun informerte helsestasjonen om hennes tidligere fødselsopplevelse, men på grunn av kapasitetsmangel, hadde de ikke mulighet til å ta henne inn.

Tre av svangerskapskontrollene har Hansen måtte ta hos fastlege. Ved seksukerskontrollen står heller ikke jordmor oppført som en mulighet.

– I tillegg ble nylig ABC-klinikken stengt ned, det ene stedet jeg ble tatt vare på. Det var der jeg så for meg å føde. Da fikk jeg i alle fall enda mer panikk, sier Hansen.

Hansen forteller at hun opplever stor forskjell på fastlegetime og jordmortime:

– Iblant sier for eksempel fastlegen at «det må du spørre jordmor om», forteller hun.

BYTTET FØDEPLASS: Etter opplevelsen under forrige fødsel, har Hansen byttet fødeplass til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Hansen mener dette ikke er jordmødrenes feil. Hun er svært fornøyd med de få konsultasjonene hun har hatt.

– Jeg ønsker ikke å legge dette på jordmoren min. Hun er kjempesøt og snill, dette er ikke hennes feil, sier hun.

– God jordmorkapasitet

Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll i byrådsavdelingen for Oppvekst og Kunnskap i Oslo kommune, opplyser til VG at man skal være trygg på at man får den oppfølgingen man trenger i kommunen.

– Det kan, som i alle tjenester, forekomme at det er noe redusert tilgjengelighet i enkelte perioder på grunn av for eksempel ferieavvikling, sykdom eller vakante stillinger. Da forventes det at den enkelte bydel gjør lokale prioriteringer for å sikre forsvarlig drift og kvinnene den oppfølgingen de trenger, sier Eidsvoll.

Hun forteller at om det oppstår kapasitetsutfordringer, skal kvinnene få tilbud om kombinert oppfølging fra både fastlege og jordmor.

– Fastlegene følger nasjonale retningslinjer, og en fastlege vil kunne gi god veiledning og følge opp ved eventuell risiko i svangerskapet, sier Eidsvoll.

Eidsvoll mener at det er god jordmordekning i Oslo, som følge av byrådets storsatsing på å øke kapasiteten i kommunen.

GOD OPPFØLGING: Sunniva Holmås Eidsvoll skriver i en e-post til VG at man skal være trygg på at man får den oppfølgingen man trenger.

– Er det et mål at jordmødre skal være tilgjengelig for alle kvinner som ønsker det i Oslo kommune, slik helsedirektoratets retningslinjer sier?

– Ja. Helsedirektoratets retningslinjer ligger selvfølgelig til grunn for svangerskapsoppfølgingen i Oslo kommune. For å sikre at det er mulig å følge retningslinjene, har vi har høy oppmerksomhet omkring jordmorkapasiteten i Oslo, både gjennom våre styringsdokumenter og særskilte tildelinger.

Eidsvoll påpeker at hver enkelt bydel har ansvar for sin jordmortjeneste, og hvordan de prioriterer sine ressurser.

– Vi har styrket budsjettene med særskilte tildelinger til flere jordmødre og gitt tydelige styringssignaler om at denne tjenesten skal prioriteres i Oslo kommune. Det ser vi at har gitt gode resultater.

– Kommenterer ikke enkeltsaker

Kathinka Nordhagen Selsjord, pressekontakt for bydel Sagene, skriver i en e-post til VG at de ikke ønsker å kommentere enkeltsaker.

De opplyser videre at de oppfordrer innbyggere som ikke er fornøyde med bydelens tjenester, med å ta kontakt med dem direkte.

– Når det gjelder oppfølging av gravide, følger bydelen anbefalingene beskrevet i Nasjonalfaglige retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet der oppfølging hos fastlege og jordmor likestilles, skriver Selsjord.

BEKYMRET: Leder i Jordmorforbundet NSF forteller at hun er bekymret for den økende jordmormangelen i landet.

– Stor jordmormangel

Leder i Jordmorforbundet NSF, Jordmorforbundet NSF,Jordmorforbundet NSF jobber for en fremtidsrettet jordmortjeneste med trygge rammer rundt alle sider av kvinners reproduktive helse og familien. (jordmorforbundet) Hanne Charlotte Schjelderup, uttrykker sterk bekymring for det hun sier er en økende jordmormangel i landet:

– Vi er alvorlig bekymret fordi jordmormangelen har økt dramatisk de siste årene, og vi frykter konsekvensene av at svært mange jordmødre nå går av med pensjon. Vi må utdanne flere jordmødre, sier Schjelderup.

Hun påpeker også at det offentlige lekker jordmødre til det private som tilbyr konkurransedyktig lønn, og bedre arbeidsbetingelser.

FÅTT HENVISNING: Josefine Haakseth Hansen forteller at hun endelig har fått henvisning til samtale om fødselsangst i uke 39. Det er vanlig å føde mellom uke 37 og 42.

Endelig henvist

Hansen er nå i uke 36, og har endelig blitt henvist av jordmor til prat om fødselsangst på Rikshospitalet i uke 39. Hun vet derimot ikke om hun rekker timen før hun føder.

Ifølge Helse-Norge, starter nemlig de fleste fødsler spontant mellom uke 37 og uke 42.

– Det blir spennende å se om jeg rekker den, jeg håper virkelig det, sier hun.

Info Svangerskapsomsorgen Det tilbys ni faste kontroller under svangerskapet hos den offentlige helsetjenesten i Norge. Dersom fastlegen eller jordmor sammen med deg vurderer at det er behov for flere konsultasjoner, kan du få det. Svangerskapsomsorgen i Norge består av disse ni konsultasjone: Uke 6–12 jordmor eller fastlege

Ultralyd uke 11–14 sykehuset

Ultralyd uke 17–19 sykehuset

Uke 24 jordmor eller fastlege

Uke 28 jordmor eller fastlege

Uke 32 jordmor eller fastlege

Uke 36 jordmor eller fastlege

Uke 38 jordmor eller fastlege

Uke 40 jordmor eller fastlege Det er kommunene som har ansvaret for å organisere tilbudet. «Du velger selv om du vil følges opp av jordmor på helsestasjon eller lege gjennom graviditeten, eller begge.», står det på Oslo kommunes nettsider. (Helse-Norge/Helsedirektoratet/Oslo kommune) Vis mer

