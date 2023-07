TRAKK SEG: Ola Borten Moe (Sp) har trukket seg som både statsråd og nestleder i Sp.

Ekspert om aksje-saken: − Mer tydelige regler

Fredag trakk Ola Borten Moe (Sp) seg som forsknings- og høyere utdanningsminister. Ekspertene sier regelverket er for utydelig for regjeringsansatte.

Kortversjonen Ola Borten Moe (Sp) trakk seg fredag som forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha brutt regjeringens habilitetsregler.

Moe hadde kjøpt aksjer for flere hundre tusen kroner i våpenselskapet Kongsberg Gruppen, noe som kom til offentlighetens kjennskap via E24.

Kolltveit, ekspert i politisk kommunikasjon, hevder deretter at regelverket for regjeringsmedlemmers aksjekjøp er utydelig og for tøydende, noe som krever strengere og tydeligere bestemmelser.

Statsviter Jonas Stein mener derimot at saken håndteres ryddig og neppe har langvarige konsekvenser for regjeringens oppslutning.

Professor Jostein Askim uttaler at regjeringen ikke tar stor skade av slike situasjoner, til tross for mulige kortsiktige innvirkninger fra opposisjonen. Vis mer

Kristoffer Kolltveit, førsteamanuensis innen politisk kommunikasjon og arbeidsprosesser i regjeringen, sier til VG at regelverket regelverketRegjeringsmedlemmene skal vise «stor aktsomhet» med aksjer. De skal ikke eie eller handle med aksjer hvis det kan «være egnet til» å svekke tilliten til statsråden, regjeringen eller departementene. på aksjekjøp ikke er tydelig nok. Han mener det åpner for mye for skjønn.

Det sier han etter aksje-saken hvor Ola Borten Moe måtte trekke seg som statsråd.

– Det kunne klart vært bedre regelverk, for eksempel at du ikke kan gjøre dette som minister. Det vil føre til mindre rom for personlig skjønn. I sakene med Trettebergstuen og Brenna, så har de vurdert sakene alene. Da er det kanskje en svakhet i systemet, sier Kolltveit.

Han forteller videre at det handler om kontroll på mannskapet, altså de regjeringsansatte.

– Vi lever i et tillitsbasert samfunn, og overlater det til hver enkelt person om de kan gjøre slik eller ikke. Det er et system som har tjent oss godt hittil. Nå bør det kanskje vurderes å ha en sterkere hånd på rattet, mer tydeligere regler. For eksempel med aksjekjøp. Du tjener landet, da kan du ikke eie aksjer. Det kunne gjort rommet for skjønn mindre.

Info Aksje-saken Ola Borten har brutt regjeringens habilitetsregler, etter aksjekjøp for over 415 000 kroner i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen. Han har også brutt regjerings retningslinjer for aksjehandel.

Borten Moe har også brutt habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen tidligere år, da regjeringen økte rammen for kontrakten med Nammo. Den tidligere statsråden har i tillegg brutt regjeringens retningslinjer på andre aksjekjøp de siste årene.

Etter E24 konfronterte Borten Moe om aksjekjøpene tidligere denne uken, solgte den daværende statsråden aksjene. Moe tapte penger på salget.

Fredag 21. juli trakk Borten Moe seg som statsråd og nestleder i Sp. Det etter samtaler med egen partileder Trygve Slagsvold Vedum, og statsminister Jonas Gahr Støre.

Borten Moe har sagt at han trodde aksjekjøpene var innenfor regelverket, men har i ettertid innsett at det var feil. Han har også beklaget for hendelsen. Vis mer

Svekker neppe

Statsviter Jonas Stein sier til VG at håndteringen til Borten Moe og co. var ryddig når saken først ble kjent. Borten Moe har gjorde et forsøk på å fortsette som statsråd, men så at det ikke ble mulig.

– Regjeringen kan ikke leve med et statsråd som etterforskes for innsidehandel. Reaksjonene fra Stortinget viser at det ville vært en vanskelig å krevende sak å stå i.

Stein mener at dette isolert sett ikke er en krise for regjeringen. Slike kriser alene har neppe en langsiktig konsekvens for oppslutning.

– Det står mer på at regjeringen får nok en slik sak. Dette er et eksempel på at når det først kommer en sak, så kommer det flere. Akkurat som i pendlerbolig-saken.

Ikke så skadet

Professor i statsvitenskap, Jostein Askim, sier til VG at folk glemmer hendelser som aksje-saken. Selv tror han ikke regjeringen tar stor skade.

– Vi har sett politikere og regjeringer reise seg, folk glemmer problemene. Jeg er ikke så sikker på at regjeringen er så skadet av disse tre inhabilitetssakene. Jeg tror hvert fall ikke dette har mye å si for lokalvalget.

Askim tror opposisjonen kan ta nytte av saken.

– Dette bildet av Støre som opposisjonen ønsker å tegne, en som ikke har eller ønsker å ha sterk kontroll over sin egen regjering, det narrativet får mat. Vi skal ikke tenke at Støre er en svak statsminister, selv med statsråder som har gått av. Det er for tynt grunnlag å mene noe om.

Han fortsetter:

– Visst denne regjeringen blir kastet, så vil vi sikkert om ti år tenke at det skyldtes krig og økonomi. Akkurat nå er det derimot enkelt å klistre dette på enkelthendelsene i sommer. Jeg tror vi har glemt dette om to til fem år.