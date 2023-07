TOMT: Det var ikke mange som orket plis i regnet onsdag 19. juli.

Mye regn og lite utepils på Bergens nyeste uteservering

BERGEN (VG) På Torgallmenningen åpnet det ny uteservering 1. juli. Siden da har det kun vært fire dager uten regn.

Finansbyråd Per Arne Larsen (V) har jobbet for at flere av Bergens alkoholfrie soner skal oppheves.

Han siste gjennomslag er Torgallmenningen midt i byen.

I en måned skal det testes hvordan det funker med alkoholservering her.

Men siden tappekranene åpnet første dagen i juli, har det bare vært fire dager helt uten regn, ifølge Laila Fodnes Sidselrud ved Meteorologisk institutt.

Derfor har uteserveringen stått tom store deler av tiden.

– At det regner mye i Bergen, det visste vi. Men utelivsbransjen har et ønske om uteservering her, sier Larsen.

REGN: Finansbyråd Per Arne Larsen påpeker at restaurantene visste hva de gikk med på.

Det har regnet godt i Bergen den siste tiden. Men mot den nest siste julihelgen ser det ut som det lysner.

Torsdag klarer sola smått å bryte gjennom skyene.

Da er servitørene raske med å dra presenningen av barene og åpne for servering.

LITE SOL: 16 av 20 dager i juli har det regnet i Bergen.

Da VG møter finansbyråd Larsen er det akkurat fint nok til at noen har kjøpt seg en halvliter og satt seg ute. Inkludert han selv.

Men det var ikke lenge siden den forrige regnbygen og trolig ikke så lenge til neste.

Været i helgen blir skiftende med regnbyger både lørdag og søndag, med mulighet noen gløtt sol mellom bygene.

Står klare i tilfelle godt vær

– Jeg tror det er mellom fem og ti dager. Men det var noen dager vi bare hadde åpent noen timer, sier bookingansvarlig på restauranten Bjerck Chris Braae.

Det er så mange dager har kunnet ha åpent på den nye uteserveringen.

– Vi sjekker værmeldingen hver dag og ser om vi kan åpne noen timer når det ikke er meldt regn. Vi har folk på stand-by som kan komme på jobb hvis det blir fint, sier Braae.

RISIKO: Bookingsjef på Bjerck mener det var riktig å ta sjansen på uteservering.

Han forteller at de måtte benytte seg av muligheten, og mener det var verdt risikoen, selv om været ikke spiller på lag.

– Det er Bergen, sier han og ler.

Bergens Tidende har snakket med flere av restaurantene på Torgallmenningen, som håper på ny sesong neste år.

Til Bergensavisen sier sjefen på Sabrura at uteserveringen trolig ikke blir noen gullgruve for restauranten i år.

Vært imot uteserveringen siden start

Ikke alle er like begeistret for den nye uteserveringen.

– Jeg syns det er helt utrolig massivt, og jeg syns det ser veldig stygt ut, sier Joel Ystebø.

Han er KrFs førstekandidat i Bergen, og har vært imot alkoholservering på Torgallmenningen fra start.

KRITISK: KrFs Joel Ystebø kommer til å kjempe for at det ikke blir uteservering på Torgallmenningen flere ganger.

– Dette er hjertet av byen og det viktigste byrommet vi har. At det skal være alkoholfritt har vært et viktig prinsipp hele veien, sier Ystebø.

Akkurat da VG møter han ved uteserveringen onsdag, begynner det å regne.

– Ja, og det må man regne med når man er i Bergen, at det er sånn det blir. Jeg skjønner ikke helt hvorfor man gidder, sier Ystebø.

Kan bli skrotet etter valget

Uteserveringen er midlertidig og skal bare stå til august, da skal det skje andre ting på Torgallmenningen.

Per Arne Larsen (V) håper det blir skjenking her neste år også, men da kan det være at noen andre har tatt over etter lokalvalget i høst.

Joel Ystebø (KrF) har planer om å kjempe for at det aldri igjen blir alkoholservering på Torgallmenningen.

– Vi kommer til å kjempe med nebb og klør for at dette ikke skal bli permanent, sier Ystebø.

