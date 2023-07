Kongen er godt fornøyd etter at han fikk laks i Altaelva.

Fiskelykke for kong Harald: Fikk ti kilos laks på kroken

Hele kongefamilien er i Nord-Norge – blant annet for den tradisjonsrike fisketuren til kong Harald.

Kortversjonen Kong Harald er i Nord-Norge sammen med resten av kongefamilien.

Også i år ble det fisketur i Altaelva. Han har fisket laks i elven her siden 1970.

I år fikk kongen en stor laks på 10 kilo. Vis mer

Og etter flere dager fiske dro han opp en laks på mellom 10 og 11 kilo fra Altaelva.

– Det ble en helt vanlig laks på mellom 10 og 11 kilo, sa kongen beskjedent.

Det er ikke første gang kongen fisker i Alteelva. Kongen har reist opp til Finnmark hvert år siden 1970 og håper det blir enda flere turer.

– Det er en helt egen atmosfære med det å fiske i Alta, sier Kong Harald til Altaposten som omtalte saken først.

Kongen har reist opp til Altaelva hvert år siden 1970 og håper det blir enda flere turer.

– Jeg har hatt ganske mange fine fiskeøyeblikk og det er ikke lett å bare velge ett. Jeg husker jeg fikk en veldig stor laks på flua en gang. Det ristet i hele båten. Men jeg fikk den dessverre ikke opp, forteller han.

Kong Harald i Alta i 2012. Kongen vår har fisket her siden 1970.

Resten av kongefamilien ble også med til Finnmark.

– De ble ikke med å fiske, men de var her og så på elven, og hvor jeg skulle fiske og har fisket i mange år, sier kongen.

Kong Harald forteller at den største laksen han noensinne har fått, fikk han i Lærdalselva.

– Den var på 18,5 kilo. Men jeg er jo på jakt etter en laks over 20 kilo. Jeg vet de finnes, konstaterte han.

Men nå er Finnmarksturen over for denne gang. Kongen skal hjem for å feire sin sønns bursdag.

Kronprins Haakon fyller nemlig 50 år torsdag denne uken.

– Det er jo bursdag i morgen, så jeg må hjem for å være med på det.

– Vil vi se deg igjen i elven til neste år?

– Det håper jeg.