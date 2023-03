Tre tenåringsgutter havnet i vannet i etter bilen de satt i skled av veien i Moi. To av guttene omkom som følge av ulykken. Tirsdag ettermiddag hadde flere lagt blomster ved ulykkesstedet for å minnes de omkomne.

Preget etter dødsulykken: − Han var helt desperat

MOI (VG) Mandag kveld havnet en bil med tre tenåringsgutter i vannet etter å ha sklidd på den glatte veibanen i Moi i Lund kommune. To av guttene omkom som følge av utforkjøringen, mens den tredje reddet seg ut.

Tirsdag formiddag ble det bekreftet at de to guttene som ble fløyet til Haukeland etter ulykken, var omkommet.

VG har snakket med Magnar Kro Baisgård, som er faren til gutten som kom seg ut av bilen og overlevde ulykken.

Baisgård ble ringt av sønnen sin rett etter han hadde kommet seg ut av bilen og på land.

Magnar Kro Baisgård er faren til gutten som overlevde ulykken. Han beskriver de tre guttene som var involvert i ulykken som bestekompiser.

– Han var helt desperat. Han satt i baksetet, så han hadde klart å åpne døren og komme seg ut, og svømt inn til land, sier Baisgård.

– De hadde vært på trening så han hadde fått med seg en gymbag som han fløt opp på. Det var ikke så langt til land, men det var veldig kaldt.

Det er NRK som først snakket med Baisgård.

Etter å ha snakket med sønnen, varslet Baisgård nødetatene om ulykken.

ULYKKE: To tenåringer ble kjørt til sykehus etter at en bil havnet i vannet i Lund kommune mandag. Den tredje tenåringen kom seg ut av bilen.

Var bestevenner

Baisgård bor i gåavstand fra ulykkesstedet, og med nødetatene på telefonen kom han seg ned til stedet.

– Jeg stoppet en bil på veien og spurte om han var i stand til å dykke etter guttene i bilen, og vi fikk hentet et tau som føreren kunne ha på seg når han dykket.

– Nødetatene sa at vi måtte være forsiktige og at de ikke ville ha flere skadet, sier faren.

Da mannen gjorde seg klar for å dykke kom brannvesenet til ulykkesstedet, sier Baisgård.

Han beskriver de tre guttene som bestekompiser.

Baisgård sier til VG at det ofte er glatt langs veien ulykken skjedde.

– Jeg har ved flere anledninger reagert på det. Det området burde vært sikret på en bedre måte, mener han.

Samlet seg i sorgen

Tirsdag ettermiddag var det en minnemarkering i Lund kirke.

VGs fotograf på stedet forteller at kirken ble fylt opp, og at det var en rolig og stille stemning på stedet før markeringen begynte.

Flere hadde også tatt med blomster lys for å minnes de omkomne.

Lund kirke holder kirken åpen til midnatt slik at folk kan samles utover kvelden.

Ordfører: – Vi har håpet og håpet

Ordfører i Lund kommune, Magnhild Eie (Sp), sier til VG tirsdag ettermiddag at mange miljøer rammes av ulykken.

– Det var absolutt det siste vi ville høre. Vi har håpet og håpet hele dagen siden vi hørte om ulykken at det skulle gå rette veien.

Hun sier kommunen nå skal gjøre det de kan for å ivareta pårørende og andre involverte.

– Nå rigger vi oss til for hvordan vi kan gjøre det best mulig for de som har det helt forferdelig vondt nå, sier Eie.

