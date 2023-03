2018. Kvinnedagen 8. mars i Oslo. I år bryter en gruppe ut og lager sin egen markering samtidig.

8.mars-parolen: Feminist-gruppe bryter ut i protest

Organisasjonen Inkluderende Feminisme vil ikke støtte årets 8. mars-paroler - og lager alternativ markering.

Det skjer etter en disputt som oppstod på årets parolemøte i februar.

«Møtet opplevdes ikke trygt for transpersoner eller sexarbeidere, og flere transfobiske innlegg ble tillatt fra talerstolen», skriver de på arrangement-siden på Facebook.

I tillegg reagerer de på at talerne «ikke ville lytte til sexarbeidernes interesseorganisasjoner», og at ikke-binære, altså de som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne, ikke har stemmerett.

Ayat Saeid er medlem i Oslos 8.mars-komiteens arbeidsutvalg.

For lederen for 8. mars-komiteen i Oslo kom den alternative markeringen bardust på:

– Vi fikk vedtatt inn to paroler som var transinklusive, så det kom som en overraskelse på oss når de plutselig bestemte seg for å lage en alternativ markering. Særlig når de fikk disse to parolene og ansvar for disse, sier Ayat Saeid.

Hun er medlem i Oslo-komiteens arbeidsutvalg.

– Hva reagerte de mest på?

– Det er uenigheten om sexkjøpsloven (straffbart å kjøpe sex) som som har vært mest sentral.

Inkluderende feminisme initiativet organiserte også et eget tog i fjor. Den gangen valgte de å gjennomføre en protestmarsj fra Youngstorget i forkant av det offisielle toget. I år er det første gang de organiserer et eget tog og markering, som en organisasjon.

– Det oppleves rett og slett ikke trygt for oss å delta i det offisielle toget og derfor lager vi vår egen markering, skriver styreleder Marianne Støle-Nilsen i Inkluderende Feminisme til VG.

Følelser i sving

Flere i Initiativet ønsket paroler som var kritiske til sexkjøpsloven. Det ønsker ikke 8. mars-komiteen, fordi flertallet som deltok på parolemøtet i år stemte frem paroler som var imot prostitusjon og for dagens lov.

På parolemøtet diskuteres og stemmes det over årets saker. Ofte er det sterke meninger og høy temperatur på disse møtene.

– Folk føler veldig sterkt. Og vi har høy takhøyde for uenighet, og ordstyrere som slår ned på ufint språk og talere som bruker retorikk som vi ikke vil ha på møter.

– Det var en hendelse som var ganske kjip, men personen ble fjernet ganske raskt. Det var en som sa at transkvinner var menn. Og vi hadde sagt tydelig at vi ikke tolerer transfobiske utsagn. Og det er fordi vi vet at for mange er parolemøtet vanskelig å delta på, ikke bare de som er trans, men også biologiske kvinner som opplever at det er ganske høy temperatur.

Støle-Nilsen sier de reagerer mest på transfobien fra talerstolen.

– Vi anser det ikke som å bli slått hardt ned på når det først måtte protesteres høylytt fra salen, og når begge de to talerne som kom med tydeligst transfobiske ytringer fikk lov til å tale to ganger. Vi reagerte også på at en av disse to filmet en taler som er sexarbeider og transkvinne.

Hun mener personen burde blitt bortvist, og sørget for at filmen ble slettet.

Tolker oss i verste mening

Inkluderende Feminisme oppfordrer alle til å komme til deres arrangement i stedet, og skriver på Facebook « Alle som vil kjempe for feminisme og likestilling, og tar avstand fra transfobi, rasisme, sexisme, funkofobi funkofobifordommer mot mennesker med nedsatt funksjonsevne, homofobi og fascisme er velkomne. La oss stå sammen!»

Det mener Saeid det offisielle arrangementet i høyeste grad også gjør:

– Jeg synes de tolker oss i verste mening basert på politisk uenighet. Vi er nøye på hva som er tillatt og ikke tillatt hos oss. Det er fullt lov å være uenig, men vi må ha en saklig diskusjon heller enn å få alvorlige merkelapper kastet etter oss.