TØRT: Dette synet møtte fungerende brannsjef i Bjørnafjorden kommune, Erik Walden.

Her endte båtturen: − Det kan bli dødsulykker av sånt

Politiet i Vest ble onsdag formiddag varslet om en hendelse utenom det vanlige.

En båt på rundt 16 fot hadde kjørt inn i og opp på en flytebrygge i Lønnevågen ved Forstrønesundet i Bjørnafjorden kommune. Ulykken skal trolig ha skjedd i løpet av natten.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

– Båten har havnet oppå flytebryggen, det er ukjent av hvilken grunn. Politiet rykket ut og fikk senere kontakt med båteieren, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Michalsen, til VG.

Han forteller videre at eieren av båten er avhørt, at det er opprettet sak og at den etterforskes.

Fungerende brannsjef i Bjørnafjorden brann og redning, Erik Walden, rykket ut til flytebryggen og var brannvesenets innsatsleder på stedet.

– Slik jeg kunne se var båten kjørt i godt fart mot en mindre båt på rundt 12 fot, før den kjørte over båten og inn på flytebryggen, forteller Walden til VG.

Walden forteller at nødetatene ikke ble varslet da ulykken skjedde og at han først fikk høre om det da Bergens Tidende ringte.

Den fungerende brannsjefen tok seg ut til området hvor flytebryggen lå for å skaffe seg et overblikk. Han forteller at han kunne se det som tilsynelatende var en båt som lå litt høyere enn de andre, uten at det var noe som virket veldig utenom det vanlige.

Deretter ble Walden med en bekjent ut i en båt og tok sjøveien inn til bryggen, der fikk han båten stå tørt oppe på flytebryggen.

– Med den farten og den farten over andre båter og på land, så kan det for bli alvorlig. Det kan bli dødsulykker av sånt, sier Walden og legger til:

– Han må ha fått seg en god flygetur, den personen som har kjørt båten.

Båteieren skal ifølge BT være en mann i 40-årene som har vedkjent seg å ha kjørt båten.

Han skal ha blitt sjekket av helsevesenet og fremstår uskadet.