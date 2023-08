VALGKAMPMODUS: Støre startet årets valgkampturné med en reise til Helgelandskysten i Nordland.

Støre med krav til norske elever: Må bli bedre i lesing

BRØNNØYSUND (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lover fornyelse av skolen - men advarer mot mer teoritung skole hvis Høyre får styre.

– Vi har en skole som trenger fornyelse, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

I dette intervjuet varsler Støre blant annet at:

Han mener 1. klasse er blitt for tungt for mange seksåringer

Leseferdighetene må opp

Skjermbruken skal ned

Og han advarer mot at Høyrestyrte kommuner vil ha flere private skoler

Skole er en hovedsak for Ap frem mot 11. september, forteller Støre, som tidligere denne uken var på årets første valgkamptur – til Helgeland i Nordland.

– For meg handler det om at elevene skal lære mer og bedre. Hva er hovedutfordringen i dag? Motivasjon, sier han.

Og langer ut mot hovedkonkurrent Høyre:

– Det er et linjevalg, hvor jeg opplever at hovedbudet fra Høyre er mer testing og måling. Økt akademisering, mer teori. Og å fortsette med privatisering.

Statsministeren mener skolen må bli mer praktisk og variert.

– Skal du forstå matematikk så skal du ikke bare lese om en meter, du skal se en meter, sier han.

Siden 1997 har norske barn begynt på skolen når de er seks år, i stedet for syv. Men Støre stiller spørsmål om en av de største skolereformene i norsk historie har fungert godt nok:

– Ideen med seksårs skolestart var at det første året skulle være en myk overgang, med fortsatt lek og tilpassing før du kommer inn i et skoleløp, sier Støre og fortsetter:

– Og der ser vi at det er blandede resultater. Det er for mye rett på pult for en del unge, driftige seksåringer.

Statsministeren lister videre opp hva som må ordnes i norsk skole: motivasjon, trivsel, nok kvalifiserte lærere og laget rundt læreren.

– Jeg er urolig over det vi nå ser fra noen store internasjonale målinger om leseferdigheter. De faller hos 10.-klassingene. Fra 2016 til i dag har evnen til å oppfatte innholdet i en tekst falt.

I den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS havnet Norge på bunn i leseglede.

– Det bør uroe oss. Som en ungdomsskolelærer sa til meg: unge mennesker kan få melkesyre etter å ha lest to sider. De orker ikke å lese mer.

– Hva tror du er grunnen til at vi gjør det så dårlig?

– Skjerm.

– Skjerm? Har de ikke skjerm i andre land vi sammenligner oss med?

– Ja, og de møter også den utfordringen, men jeg tror at i de nordiske landene er det mer utbredt med skjerm enn i andre land, slik at det spiller inn på lesingen.

Regjeringen har satt ned et utvalg for å se på hva skjerm gjør med undervisningen og konsentrasjonen til unge mennesker.

– Jeg tror det er feil å si at skjerm skal ut av skolen, for den er et nyttig hjelpemiddel, men skjerm kan ikke få overta skolen, sier Støre og fortsetter:

– Dette er den største læringsendringen i unge menneskers liv på generasjoner. Et merkeår i vår tid er 2007, da iPhonen kom og gjorde skjermen tilgjengelig i alle mulig sammenhenger.

Støre er bekymret for økningen i privatskoler i Norge de siste årene.

– I løpet av Høyres regjeringsperiode økte antallet elever som gikk på en privat skole med over tretti prosent, og offentlige skoler ble nedlagt, sier han og fortsetter:

– Det er dårlig. Og det er en dårlig motivasjon for de som jobber i fellesskolen.

Mellom 2013 og 2021 fikk 70 private skoler starte opp mot vertskommunen eller vertsfylkets anbefaling, ifølge Utdanningsdirektoratet.

– Vi vil ha en godkjenningsordning hvor kommunen får et mye viktigere ord i beslutningene, sier Støre.

Høyres Jan Tore Sanner slår hardt tilbake:

– Arbeiderpartiet viser at de er mer opptatt av hvem som eier skolen enn tilbudet elevene får. De har så langt fjernet muligheten til å opprette yrkesfaglige friskoler og profilskoler innen for eksempel realfag. Dette er tilbud som gir en liten del av norske elever valgmulighet, og næringslivet etterlengtet kompetanse, sier han.

Ny fraværsgrense

På Arbeiderpartiets landsmøte i mai feiret ungdomspartiet AUF at de fikk gjennomslag for å vrake fraværsgrensen – og innføre et «nytt, nasjonalt fraværsreglement».

Fraværsgrensen ble innført av Solberg-regjeringen i 2016 for å hindre skulking og frafall. Regelen innebærer at elever i videregående ikke får karakterer i et fag hvis de har mer enn ti prosent fravær.

Høyre har varslet at de vil gjeninnføre fraværsgrensen i fylkene der de får makt etter valget.

– Fraværsgrensen som ble vedtatt, som vi stemte for, har noen åpenbare svakheter som vi må justere på, sier Støre.

Han utdyper:

– At elever må til fastlegen hvis de har svak feber. Det er dårlig for fastlegene som får flere på venteværelset, og helt unødig for elevene.

– Krav til eleven

Utdanningsdirektoratet jobber med nye løsninger på oppdrag fra regjeringen. Støre utelukker ikke at den nye fraværsgrensen også kan bli på ti prosent – men med mer fleksibilitet.

– En grense har alltid det med seg at når du har en grense pluss 0,1, så er du utenfor. I noen sammenhenger er det riktig, men i andre sammenhenger som kan det fremstå urimelig, sier han og fortsetter:

– Det skal fortsatt være et opplegg som begrenser og forhindrer fravær. Det skal ikke være et bortfall av krav til eleven. Men vi vil lytte til fagkunnskapen når vi forbedrer reglene, så det blir treffsikkert og rettferdig.

– Tynn suppe

Jan Tore Sanner (H), som var blant annet var kunnskapsminister i Solberg-regjeringen, mener Støre bommer grovt.

– Regjeringens skoleangrep på Høyre er igjen tynn suppe og vitner om få ambisjoner for norske elever og skoler, sier han.

– Det å bry seg om at alle lærer å lese, skrive og regne er ikke akademisering, men å gi alle elever like muligheter til å lykkes.

Solberg-regjeringen sørget for læreplaner med mer praktisk og variert undervisning, mener Sanner.

– Hvis Arbeiderpartiet vil fjerne viktige prøver som viser om elever sliter med lesing, skriving og regning eller hvordan utviklingen i skolen er over tid er det oppsiktsvekkende, sier han og fortsetter:

– Jeg har ikke registrert forslag fra Arbeiderpartiet som vil endre noe særlig på dagens situasjon, og Høyres politikk er ikke å innføre mange nye prøver.

