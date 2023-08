Støre til AUF: Øker utstyrsstipendet

UTØYA (VG) statsminister Jonas Gahr Støre kickstartet valgkampen med å innfri AUFs krav om økt utstyrsstipend.

– Ser dere nå, dere klapper regnet bort, sier Støre til AUFs sommerleir.

Etter en turbulent sommer med to statsrådsavganger, kickstartet Jonas Gahr Støre valgkampen på Utøya.

De nesten 1000 AUFerne tok ham imot med stående applaus i regnet, som viste seg å være forbigående.

– Det er to uker siden vi var her og markerte 22. juli. For hvert år vi markerer dagen, får vi mer innsikt om hva denne kampen består i, sier Støre.

I år er det 12 år siden 69 personer ble skutt og drept på Utøya under AUFs sommerleir, og åtte personer ble drept i regjeringskvartalet av den høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik.

– Å endre verden er store ord, men det er det politikk handler om, sa Støre som viste Frode Grytten sitt dikt som henger inne i Hegnhuset Hegnhuset Hegnhuset er et læringssenter på Utøya. som avslutter med «Hei, hei, på tide å stå opp og endre verden».

– Det er å endre verden jeg vil snakke med dere om i dag, sa Støre.

Øker utstyrsstipendet

– Å stå opp og endre verden i 2023 handler om friheten til å leve frie og selvstendige liv, sier Støre.

Veien dit går gjennom en god skole. Det er fortsatt store utgifter til utstyr, særlig på yrkesfag, sier Støre:

– Derfor kommer vi til å øke utstyrsstipendet for over 180.000 elever i videregående skole i 2024.

Å øke satsene for utstyrsstipendet til elever på yrkesfag har lenge vært et viktig krav fra AUF.

– Dette er en forandring som faktisk betyr noe, så takk til AUF.

Saken oppdateres.