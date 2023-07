ULYKKE: En lastebil kjørte inn i en gangbro i Bergen. Føreren av lastebilen er bekreftet omkommet etter at broen raste over bilen.

Mann omkom etter brokollaps: − I sjokk

Politiet antar at det var kranen på lastebilen som traff broen som kollapset. Lastebilsjåføren i 50-årene omkom. De ansatte i firmaet sørger.

Kortversjonen En mann i 50-årene døde etter at en gangbro kollapset over lastebilen hans i Bergen.

Firmaet der mannen jobbet oppgir at de er i sjokk og har opprettet et internt kriseteam for å hjelpe de ansatte.

Politiet har ennå ikke konkludert med årsaken til ulykken. Naboer mener broen var i dårlig stand. Politiet antar at en kran på bilen har truffet broen ved passering. Vis mer

– Vi har mistet en kjær ansatt, som for veldig mange av oss også var en god venn, skriver den omkomne mannens arbeidsgiver i en SMS til VG.

Det var mandag morgen 09.36 politiet i Bergen fikk melding om at en lastebil hadde kjørt inn i en gangbro i Bergen. Som følge av krasjen raste hele gangbroen ned på lastebilen.

Føreren ble senere bekreftet omkommet og de nærmeste pårørende er varslet.

Selskapet mannen jobbet hos tok beskjeden tungt.

– Det er en helt forferdelig ulykke som har rammet oss, og vi er selvfølgelig i sjokk, oppgir daglig leder.

Han opplyser at selskapet har opprettet et internt kriseteam og vært i kontakt med bedriftshelsetjenesten og offentlige etater, slik at de ansatte kan få all den hjelp de trenger i den tunge tiden.

– Våre tanker og dypeste medfølelse går til den nærmeste familie, skriver han avslutningsvis.

SPERRINGER: Politiet foretar nærmere undersøkelser.

– Skral

Flere naboer forteller at de har vært bekymret over broens tilstand i lang tid.

– Jeg har sett småstein falle fra broen. Jeg har gått med hjertet i halsen både når jeg har gått over og kjørt under broen, sa Olav Berentsen til Bergensavisen.

Han bor like ved broen hvor ulykken skjedde.

– Broen er jo skral. Jeg har tenkt at den skal falle ned, sa en annen nabo, Cecilie Bygnes, til samme avis.

OLSVIK: Bilde av broen før hendelsen.

For to uker siden mottok kommunen en bekymringsmelding om gangbroen i Olsvik.

Fungerende direktør i bymiljøetaten i Bergen kommune, Tord Holgernes, bekrefter overfor VG at de har mottatt flere bekymringsmeldinger om broen det siste året.

Han opplyser at det på bakgrunn av disse bekymringsmeldingene ble laget en rapport om broen i januar i år.

– Det var ingenting som tilsa at denne broen hadde noen svekket bæreevne og det forelå derfor ingen anbefalinger om umiddelbare tiltak. Men hvis det er slik at en kran har truffet broen så gjør ikke våre inspeksjoner målinger på om broen tåler denne typen ytre påvirkning, sier Holgernes til VG.

Han sier at kommunen gjør hovedinspeksjon av alle sine broer hvert femte år og at denne broen sist ble inspisert i 2018.

– Broen hadde seget noe ned, men det er ikke unormalt på eldre broer. Det var ingenting som var kritisk med tanke på sikkerheten ved bruk av broen, opplyser Holgernes.

Holgernes sier samtidig at bymiljøetaten vil avvente politiets etterforskning og Statens vegvesens ulykkesrapport før de konkluderer.

– Dette er forferdelig tragisk. Det er mange hos oss som har tenkt på han som omkom og de pårørende i dag, sier Holgernes avslutningsvis.

ULYKKE: Flere nødetater jobbet på stedet i timer etterpå.

Gjort avhør

Politiet opplyser at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

Ingen andre personer ble skadet.

Statens vegvesen sin ulykkesgruppe og Statens Havarikommisjon er varslet og orientert om ulykken. Politiet har også gjort kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

– Hele gangbroen har ramlet ned, og ligger over føreren. Føreren av lastebilen er fastklemt, skrev Vest politidistrikt på Twitter, like etter hendelsen.

Politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff i Vest politidistrikt sier til BT at det er gjort avhør av vitner på stedet.

Han sier det var en kran på lastebilen og at den tilsynelatende var oppe ved passering av gangbroen.

– Jeg ser i loggen at det med kranen og at den kan ha truffet broen står anført som et antatt, mulig hendelsesforløp, sier han til avisen.

Jourhavende jurist ved Vest politidistrikt, Dywecke Gjermundrød, bekrefter overfor VG at dette er en av flere hypoteser som vil bli forfulgt videre i etterforskningen.

Veien ved broen var lenge stengt, men like etter klokken 19 melder politiet at fylkesvei 5210 Olsviktjernet er åpnet igjen.

