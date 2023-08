FLOM: Hytter ved Randsfjorden ble rammet av ekstremværet «Hans» denne uken. Bildet er tatt fredag 11. august.

Flommen på retur, fortsatt 50-årsflom fire steder

Tyrifjorden, Randsfjorden, Begna-elven og Sperillen er fortsatt rødmerket for 50-årsflom.

– For Sperillens vedkommende vet vi ikke riktig, fordi målestasjonen ved Sperillen brygge enten har druknet eller er skadet, slik at den er ute av funksjon. Jeg gjetter på at den står under vann, sier NVE-hydrolog ved Sjur Kolberg.

Søndag morgen beskriver han flomsituasjonen i Innlandet og Viken slik:

– Drammensvassdraget har nådd toppen og er i det store og hele på vei tilbake.

Også Randsfjorden ser nå ut til å flate ut.

– Den har på en måte kulminert, men regulerers nå. Det vil si at vannstanden holdes oppe nær toppunktet for å spare Tyrifjorden for mest mulig vannmasser. Dermed vil flomtoppen vare lenger i Randsfjorden, sier hydrologen.

Ikke vann i gatene i Lillestrøm

– Hvor kritisk er situasjonen ved Øyeren, nedover i Glommavassdraget og ved Mjøsa?

– På alle våre målere oppstrøms Øyeren ser det ut til at flomtoppen er nådd og vannføringen er på vei ned. Unntaket er selve Mjøsa, som kan krype opp noen centimeter til. Men også Mjøsa er i ferd med nå tippepunktet, sier Sjur Kolberg i NVE.

Innsjøen Øyeren i Glomma-vassdraget, som ligger ved Lillestrøm, Rælingen, Enebakk og Indre Østfold, ser også ut til å ha nådd toppen, ifølge NVE.

Utløpet av Øyeren, i sør ved Mørkfoss bro, kan imidlertid krype noen centimeter opp i løpet av søndagen.

– Blir det vann i gatene i Lillestrøm?

– Nei, det tror vi ikke nå. Vi mener toppen er nådd ved Lillestrøm

Usikker timing for Fredrikstad og Sarpsborg

– Hva med Glommavassdraget ned mot Sarpsborg og Fredrikstad?

– Det er vanskelig å presist angi timingen for når flomtoppene når de enkelte stedene. Måleren på Solbergfoss ved Spydeberg er per nå falt ut. Ved Mørkfoss (utløpet av Øyeren) er det nå 1,77 meter høyere vannstand enn ved det høyeste normalnivået, sier Sjur Kolberg.

Normalnivå for vannstand angis i et intervall og ikke i et fast punkt.

Mjøsa: I ferd med å flate ut. Ligger i morgentimene søndag på cirka 2,24 meter høyere enn det høyeste normalnivået i normalintervallet.

Krøderen: På vei ned. Vannstanden klokken åtte søndag morgen er nærmere 1,4 meter over det høyeste normalnivået.

Begna nedstrøms Sperillen/Ådalselva: Snudde lørdag ettermiddag. Vannføringen var på cirka 835 kubikkmeter per sekund. Klokken seks søndag var den på 742 kubikkmeter per sekund.

Randsfjorden: Har nådd toppen. Holdes høyt for å hindre stigning i Tyrifjorden. Vannstanden i Randsfjorden er cirka 1,9 meter over det høyeste nivået i normalintervallet.