Solberg anklager Støre for å svikte de svakeste

– Den faglige forsvarligheten ivaretas best når helseregionene har et helhetlig sørge for-ansvar for å kunne gi alle pasienter et godt og forsvarlig helsetilbud over tid. Høyres sentrale godkjenningsordning brøt med dette og den måten vi er vant til å ha helsetjenester på i Norge.

– Vi vil bruke ressursene til å styrke vår felles helsetjeneste, ikke sikre fri privat etableringsrett til å drive sykehustjenester på statens regning. Det legger til rette for at helseregionene kan utvide kapasiteten i de offentlige sykehusene, eller inngå avtaler med private der det er behov for det, slik vi er vant til at den gratis felles helsetjenesten er i Norge.

– De private leverandørene som har inngått i ordningen har ansvar for at pasientene de har til behandling gis et forsvarlig tilbud og skal legge til rette for en forsvarlig overgang til et offentlig behandlingssted eller privat virksomhet med avtale når det blir nødvendig. Tilsvarende skal de offentlige sykehusene passe på at de som får behandling gjennom fritt behandlingsvalg, får dekket sitt behov for helsehjelp. De regionale helseforetakene har fått tydelig krav om dette, det forventer jeg at følges opp.

– Regjeringen har også i motsetning til forrige regjering, prioritert å styrke det offentlige helsetilbudet og lagt frem en opptrappingsplan for psykisk helse hvor vi vil styrke tilbudet i kommunene og spesialisthelsetjenestene fremover. Nedbyggingen av sengeplasser og døgnkapasiteten i psykisk helse som vedvarte under Erna Solbergs regjering, må og skal snus. Virkeligheten er en litt annen enn det blide Solberg tegner i avisen.

– Helseregionene følger kapasiteten innen psykisk helsevern og rusbehandling tett etter avviklingen av godkjenningsordningen. Dersom situasjonen tilsier det, vil de enten øke kapasiteten i egne helseforetak, utvide gjeldende avtaler med private leverandører, eller inngå nye avtaler. Helse Sør-Øst har utvidet sine avtaler med private innen psykisk helsevern, og vil nå gjennomføre en ytterligere utvidelse.