ÅSTED: Tøyen torg i Oslo.

Etterforsker Tøyen-skyting som drapsforsøk: Mann utenfor livsfare

Det bekrefter Grete Metlid, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, overfor VG.

Publisert: Nå nettopp

En ung mann ble skutt på Tøyen i Oslo lørdag kveld. Skytingen skjedde på Tøyen torg, der det var mange folk på restauranter og serveringssteder lørdag kveld.

Politiet har hittil ikke pågrepet noen, og ber om tips, bilder og videoer fra området.







Fornærmede er kjent for politiet, og angrepet fremstår ikke tilfeldig, bekrefter Metlid.

– Ja, han er kjent for oss. Vi kjenner som del av miljø på Tøyen/Grønland. Men det er viktig å presisere at han er et offer i denne saken, og vi ønsker å gjøre alt vi kan for finne den som skjøt ham, sier hun.

Utenfor livsfare

Mannen i 20-årene er en del av et ungdomsmiljø i området, sier hun.

– Hvor vidt dette har med konflikter i et miljø eller mellom personer, er for tidlig å si.

Politiet undersøker flere hypoteser og teorier, forteller Metlid.

– Mannen som ble skutt har vært under oppfølging og operasjon gjennom natten.

Skaden er svært alvorlig, men tilstanden er stabil og han er utenfor livsfare. Mannen er foreløpig ikke avhørt.

– Dette har veldig høy prioritet, og vi gjør det vi kan for å finne ut hvem som står bak.

Politiet vet ikke hvem gjerningsmannen er, sier Metlid. De ber vitner

– Hvis noen vet hva som skjedde eller så noe, så må de ta kontakt, sier hun.