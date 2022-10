KUTT I STIPEND: Utdanningsministeren og regjeringen foreslår at studenter skal få mindre stipend og mer lån når de betaler skolepenger i utlandet.

Utdanningsministeren tror ikke færre studenter velger utlandet

Studenter kan få økt gjeld etter studier i utlandet, men utdanningsminister Ola Borten Moe tror ikke det vil hindre folk i å søke seg ut.

Regjeringens forslag om å fjerne deler av stipendet til norske studenter i utlandet møter motstand. Noen studenter kan få over 20.000 kroner mer i lån i året.

At flere kan få økt gjeld etter utdannelsen, fikk stortingsrepresentant Abid Raja (V) til å gå ut i VG.

– Døren til verden lukkes for dem som ikke har rike foreldre, sier han.

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har forklart at endringen av stipend er en tilpasning som regjeringen gjør på grunn av harde økonomisk tider i Norge og verden.

Nå sier han til VG at målet ikke er at færre studenter drar ut.

– Regjeringen ønsker absolutt at flere norske studenter skal reise ut og få internasjonal erfaring, og jeg tror ikke færre vil velge utveksling eller studier i utlandet fremover, sier utdanningsministeren.

Borten Moe har tidligere sagt til VG at:

– Om du velger å reise til et studiested med høye skolepenger, er det i så fall et valg du gjør selv, og da er det heller ikke urimelig at du tar litt mer av regningen.

Økter for alle

Endringen i stipend rammet alle studenter likt, selv innenfor studieretninger hvor Norge trenger flere utdannede. For eksempel tar nesten halvparten av norske medisinstudenter utdanningen i utlandet. Norge har behov for flere leger de kommende årene.

– Er det ikke noen studier som krever at studenter drar til utlandet for at det utdannes nok personer?

– Det stemmer at det finnes noen utdanninger der vi har større behov for kompetanse enn vi har kapasitet til å utdanne selv. Medisinutdanning står i en særstilling her. Da har vi god nytte av at studenter tar utdanning i utlandet. På kort sikt tror vi ikke at antallet medisinstudenter vil gå ned som følge av dette forslaget, siden de får utbetalt det samme studiestøttebeløpet som før, sier Borten Moe.

Info Så mye dyrere kan stipendet bli I statsbudsjettet foreslår regjeringen at studenter skal få maks 40 prosent i stipend fra og med studieåret 2023–2024. Enkelte studenter får i dag opp til 70 prosent i stipend. ANSA, studentorganisasjonene for norske studenter i utlandet, har regnet på hvor mye ekstra lån en utenlandsstudent vil sitte igjen med om regjeringens forslaget blir vedtatt. Slik ser deres regnestykke ut: En bachelorstudent som betaler 72.729 kroner i skolepenger eller mer i året, vil sitte igjen med 7273 kroner mer i lån per år.

En masterstudent eller ph.d.-student som betaler 72.729 kroner eller mer i skolepenger i året, vil sitte igjen med 21.818 kroner mer i lån per år. Vis mer

I 2019 mottok den daværende regjeringen en rapport som konkluderte med at Norge snarest må opprette 440 flere studieplasser i medisin, slik at vi dekker eget behov for utdannede.

– På lengre sikt er målet at en større andel av norske leger tar utdanningen sin i Norge. Nettopp derfor har vi i årets stramme budsjett prioritert 30 nye studieplasser i medisin, og å fortsette opptrappingen av de 80 plassene som ble tildelt i 2020. Vår ambisjon er i tråd med internasjonale forpliktelser som Norge er en del av, som for eksempel WHO-koden for rekruttering av helsepersonell, sier Borten Moe.

Nytt stipend for utvalgte land

Borten Moe viser til regjeringens mål om at flere studenter drar på utveksling til ikke-engelskspråklige land.

– Fra høsten 2022 har vi innført et ekstra månedlig stipend for studenter som velger å reise på utveksling til våre prioriterte ikke-engelskspråklige samarbeidsland.

