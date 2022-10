HELSE: Amina kommer fra Algerie og er svært imponert over hvordan Norge tar vare på sine kvinner.

Færre sjekker seg for brystkreft: − Alle må gjøre det

Jo tidligere brystkreft oppdages, jo større sjanse er det for å overleve. Likevel er det mange som ikke møter opp til mammografi.

I oktober er det mange som fester en rosa sløyfe på brystet. Dette er en markering for å skape oppmerksomhet rundt brystkreft.

Dette skjer hvert år og i år er tema tidlig oppdagelse. Jo tidligere brystkreften oppdages, jo bedre.

Likevel er det mange som ikke møter opp til mammografi, undersøkelsen som kan oppdage små kuler før du kjenner dem selv.

Hele en av fire benytter seg ikke av tilbudet, ifølge Brystkreftforeningen.

Blant kvinnene som ikke møter opp til mammografi, har flest innvandrerbakgrunn, opplyser foreningen.

– Alle må gjøre det. Og jeg synes at også yngre kvinner skal få tilbudet, sier Amina (54) som ikke ønsker etternavnet sitt på trykk.

– Det er dumt at de fleste som ikke møter opp er innvandrere. Det er trist å høre, sier hun.

Info Slik foregår en mammografiundersøkelse Alle kvinner mellom 50 og 69 år får tilbud om mammografi hvert andre år.

Før undersøkelsen får du noen spørsmål og ser etter hudforandringer på brystene.

Så blir det tatt bilder av brystene. Det blir tatt bilder fra to vinkler på hvert bryst. Mammografiapparatet legger press på brystene i noen sekunder mens bildene blir tatt.

Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger. Alle får skriftlig svar og dette kommer i løpet av 2–4 uker. Kilde: Kreftregisteret Vis mer

Amina kom til Norge fra Algerie i 1998. Hun er veldig takknemlig for at hun får tilbud om forebygging mot både livmorhalskreft og brystkreft.

– Jeg tenker at Norge gjør en veldig god jobb med å passe på kvinnene sine, sier Amina.

Det var aldri noe spørsmål da hun fikk det første brevet i posten fra mammografiprogrammet.

Ingen enkel forklaring

Det finnes ikke noe enkelt svar på hvorfor kvinner med innvandrerbakgrunn sjeldnere møter til mammografi.

Brystkreft er en sykdom som er vanligere hos kvinner fra vestlige land.

Kvinner med innvandrerbakgrunn får sjeldnere brystkreft. Men når de først får det, er det ofte mer alvorlige tilfeller.

Forsker ved Kreftregisteret og overlege på Akershus universitetssykehus, Sameer Bhargava, har forsket på kreft blant kvinner med innvandrerbakgrunn.

– De fleste er positive til mammografi, men det er gjerne andre ting i livet som prioriteres. Noen kan sette familiens behov fremfor egne. Noen er utrygge på hvordan undersøkelsen gjøres, og noen kan være bekymret for at en mann skal undersøke dem, sier Bhargava.

MAMMOGRAFI: Alle kvinner mellom 50 og 69 år får tilbud om å undersøke brystene sine.

Solveig Hofvind er leder for mammografiprogrammet i Norge.

Hun forteller at de gjør sitt beste for å informere om mammografi til alle kvinner, men sier at de ser på hvordan de kan nå ut til flere.

– Vi vet at innvandrere har mye lavere oppmøte. Det kan ha med kultur å gjøre og forståelse. Vi har gjort studier som viser at noen føler det er viktigere å vare på mann og barn enn seg selv, sier hun.

Videre oppsummerer hun målet bak programmet:

– Mammografiprogrammet har som mål å oppdage kreft tidlig, slik at kvinner kan få en mer skånsom behandling, færre bivirkninger og at vi redder dem fra å dø av brystkreft, sier hun.

– Vi må bli flinkere

Norske Kvinners Sanitetsforening mener det er flere ting som må gjøres for å nå ut til alle kvinner.

Prosjektleder og jordmor Marit Stene Severinsen forklarer at det finnes en rekke barrierer som kan føre til at enkelte kvinner med innvandrerbakgrunn ikke møter opp på mammografi:

Ikke kjennskap til tilbudene, forstår ikke informasjonen og begrensede norskkunnskaper.

Ikke forståelse for systemet og sykdommen.

Økonomiske barrierer, som for eksempel egenandelen.

Kulturelle tabuer.

For noen kan en gynekologisk undersøkelse eller mammografi virke skremmende.

– Vi må bli flinkere på flerkulturell forståelse og her trengs det noen grep, sier Stene Severinsen.

Hun mener det er nødvendig med flerkulturell forståelse i helsetjenesten, fastlegene bør snakke om mammografi med sine pasienter, og det bør finnes tilbud med lav terskel som kvinner kan oppsøke.

GREP: Marit Stene Severinsen ved Norske Kvinners Sanitetsforening mener det må gjøres mer for å få flere innvandrerkvinner til mammografi.

– Det er fortsatt tabu

To kvinner i Aminas familie har mistet livet til brystkreft.

Derfor har hun alltid vært opptatt av å sjekke seg tidlig og jevnlig. Hun sørger også for at hennes to døtre sjekker seg.

I hjemlandet Algerie er det fortsatt tabu for kvinner å snakke om sykdommer som brystkreft. Der finnes det heller ikke noe tilbud om mammografi som vi har i Norge.

For noen som kommer fra land med slike tabu, ser hun for seg at det kan henge igjen. Det ser hun ofte gjennom jobben hun gjør som frivillig.

TABU: Amina frykter enkelte kvinner kvier seg for mammografi på grunn av tabuer.

I flere år har hun jobbet som frivillig med lavterskel helsefremmende tilbud for andre kvinner med innvandrerbakgrunn.

– Det er fortsatt tabu og fortsatt noe de ikke snakker om. Hvis de får brev i posten så gjør de ikke noe med det, sier Amina.

Hun frykter noen kvinner ikke tar sykdom på alvor og setter andre hensyn fremfor seg selv.

Hun er også redd for at noen ikke lar seg undersøke på grunn av religiøse overbevisninger.

– Det handler om helse, tenk bare å helse, sier Amina.