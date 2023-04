1 / 2 Helikopter og ambulanse ved Storslett i Nordreisa kommune. forrige neste fullskjerm

Ordfører advarer etter dødsskred: − Ekstremt farlig

– Det kommer garantert til å gå flere skred lørdag og søndag, advarer ordfører i Nordreisa, Hilde Anita Nyvoll (Ap). De har nå sendt SMS til alle i området på norsk og engelsk for å varsle om faren.

Ordføreren ble oppringt fredag med den tragiske beskjeden om at et turfølge fra Slovenia var blitt rammet av snøskred. En av de seks i følget ble senere bekreftet omkommet.

– Vi satte krisestab og sendte kriseteam ut for å ivareta resten av turfølget. Fredag kveld sendte vi ut SMS-varsling til alle innbyggere og alle gjester som befinner seg i Nordreisa om at det er stor skredfare og at politiet fraråder å ferdes i fjellet, sier Nyvoll.

For det er nå svært utrygt å ferdes der, forteller ordføreren.

– Det er ekstremt farlig i år og farligere enn i fjor, da det også var mange skred, sier Nyvoll.

Like etter at VG snakket med ordføreren, gikk det lørdag formiddag to nye skred i Nordreisa.

– Det er ikke melding om at personer eller bebyggelse er tatt, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen, som forteller at politiet nå vurderer om området skal evakueres.

Det ble en dyster start på årets påske: Til sammen fire personer mistet livet i tre ulike skred i Troms fredag – se oversikt her:

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Reinøya: To personer er bekreftet omkommet, bekrefter brannvesenet og politiet til VG. De pårørende er varslet. Et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. Bygda Grøtnesdalen skal evakueres. Nordreisa: En person er tatt av skred på Storslett i Nord-Troms, og bekreftet omkommet. Turfølget var fra Slovenia. Kåfjord: Alle er gjort rede for. En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk er ødelagt. Det jobbes med alternative måter å få stelt dyrene på. I tillegg vurderes evakuering av flere personer som nå er sperret inne av skredet. Vis mer

Her er de fire skredene. Merk at posisjonene markert i kartet ikke nødvendigvis er nøyaktig der skredene har gått:

Nordreisa-ordføreren forteller at det nå går skred på helt uvante plasser.

– Jeg har aldri hørt om at det har gått skred tidligere der dette turfølget opplevde det. Jeg har hørt om andre steder også, hvor det er svært uvanlig at det går skred, men det skjer nå, sier Nyvoll.

SMS-advarselen vil bli sendt automatisk til alle som kommer innenfor et bestemt geografisk område, frem til tirsdag.

– Da skal vi gjøre en ny vurdering av hvordan skredfaren er. Og om det er nødvendig å sende ut en ny SMS som vil gå fra tirsdag og ut i påska, sier Nyvoll.

TRAGISK: Ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll, advarer alle om at det nå er svært farlig i ferdes i fjellet.

De anbefaler også alle å følge med på varsom.no.

– Vi gjør dette fordi det er svært viktig at alle utenlandske turister som ikke er så lokalkjente får dette med seg, sier Nyvoll.

To løyper hvor det til vanlig er lov å kjøre med skuter, er nå også stengt for ferdsel, ifølge ordføreren.

Hun tror mange av turistene som kommer, gjør god research og sjekker ut snøforhold og hvor det er farlig, på forhånd.

– Men det er kanskje litt andre snøforhold her enn for eksempel i Alpene, og vi håper SMS-varslingene vil gjøre folk ekstra oppmerksomme, sier Nyvoll.

FJELLFARE: Det går nå skred på helt uvanlige steder i Nordreisa kommune.

Ordføreren har ikke selv snakket med de overlevende fra turfølget.

– De har nok mye å bearbeide. Det er en stor sorg å miste en av sine. Dette er en kjempetragisk start på påsken, sier Nyvoll.

