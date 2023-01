Mann skadet etter mulig knivstikking i Bergen: − Nokså alvorlig

Politiet rykket ut mandag kveld etter at en mann i 40-årene dukket opp med skader på legevakten i Bergen. Ingen er så langt pågrepet.

– En mann kom på egne ben til Bergen Legevakt, så skadet at han ble fraktet videre til Haukeland for behandling, sier jourhavende jurist i Vest politidistrikt til VG.

– Han skal være nokså alvorlig skadet, men etter det vi har fått opplyst er det ikke livstruende per nå, sier Fjellstad.

Det var Bergens Tidende som meldte om saken først.

Politiet uttalte først til BT at pasienten kom inn med knivskader. Fjellstad understreker at det ikke er funnet noe våpen og at det ikke er avklart om det er snakk om knivskader.

Utover det vil han ikke si noe om hvilke type skader den fornærmede har.

Ifølge Fjellstad er den skadede en mann i 40-årene. Ingen er så langt pågrepet i saken.

Fjellstad sier at politiet kjenner identiteten til fornærmede, og at de har fått kontakt med en person som kanskje kan belyse saken. Vedkommende blir avhørt av politiet.

– Personen har ikke vært vitne til selve hendelsen, men kan kanskje belyse saken og har ren vitnestatus.

Politiet har flere ressurser ute, og jobber ved hjelp av hundepatruljer å finne frem til et mulig åsted.

– Hvis folk har sett eller opplevd noe, må de gjerne ta kontakt med oss.