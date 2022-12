Aktiver kart

Mann funnet død i Drammen: Mann siktet for vold

Mannen ble funnet død utendørs på en adresse i Drammen sentrum torsdag morgen. Politiet har foreløpig ikke identifisert den avdøde.

Politiet fikk melding om dødsfallet klokken 09.15 torsdag, etter at en nabo meldte ifra.

Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall.







– Vi har siktet en mann i saken som er inne til avhør, sier operasjonsleder Tommy Eriksen til VG omtrent klokken 11.40.

Mannen er foreløpig siktet for voldsutøvelse. Grunnen til at mannen er siktet for vold, er fordi siktede og avdøde ble observert i en slåsskamp onsdag kveld.

– Et vitne har sett en slåsskamp dem imellom, sier Eriksen.

Politiet er i gang med etterforskning og krimteknikere er på stedet. Det gjøres også avhør av vitner.