GLATT: En buss har mistet kontrollen og kjørt inn i et hus i Horten.

Buss kjørte inn i hus i Horten

Det skal være svært glatt på stedet der en buss har kjørt inn i et hus. Bussjåføren skal være lettere skadet.

Sør-Øst politidistrikt melder mandag kveld at en buss har kjørt inn i et hus i Horten.

– Bussjåføren skal være lettere skadet. Det skal ikke være alvorlige skader på huset, skriver politiet.







Passasjerene om bord i bussen skal ikke være skadet, men undersøkes av helsepersonell på stedet.

Det bor ingen i huset som er truffet av bussen. Veien på stedet er stengt.

– Det er veldig, veldig glatt på stedet og det har skjedd i bunnen av en bakke, sier operasjonsleder Victoria Hillveg.

SKADER: Huset har ikke fått store skader. Bussen derimot.

Oppfordrer til å la bilen stå

Det har vært krevende kjøreforhold flere steder på Østlandet denne julen.

Først kom det store mengder snø, så kom regnet som ble til is på bakken.

Væromslaget har ført til såpeglatte veier flere steder. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for is 1. og 2. juledag.

– Det er nedbør over store deler av Østlandet, i form av snø, sludd og regn. Stor fare for is og overvann på veiene. Kjør forsiktig, hold god avstand og senk farten, skriver Vegtrafikksentralen øst på Twitter mandag formiddag.

– Må du ikke bruke bilen, så la den stå.

Farevarsel for snø og snøfokk

Flere steder i Norge er det krevende værforhold.

På Vestlandet anbefaler Vegtrafikksentralen å sjekke veimeldinger før man legger ut på kjøretur.

Mandag er det et gult farevarsel for snø på Innlandet, i Rogaland og Vestland.

I Finnmark og deler av Troms er det kraftig snøfokk i høyden på grunn av sterk vind, mandag kveld.