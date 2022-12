VIL DROPPE: I år skal Oslo droppe felles fyrverkeri, som eneste storby. Her fra fjorårets feiring inn i det nye året.

Ber folk droppe fyrverkeri i respekt for Ukraina

– At vi skal feire med dynamitt og smell, mens et annet land bombes sønder og sammen, blir for meg et paradoks, skriver tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang på Facebook.

I år igjen er det full fyr i debatten om nyttårsraketter.

Nyttårsaften er den eneste dagen i året der privatpersoner har lov til å sende opp fyrverkeri uten spesiell tillatelse.

Ifølge Norsk fyrverkeriforening bruker nordmenn rundt 500 millioner kroner på privat fyrverkeri.

Men det fargesprakende lysshowet andre ulemper enn penger som svis av som får flere til å ta affære.

Onsdag ble det klart at Oslo dropper felles fyrverkeri, som eneste storby. Det betyr at folk i hovedstaden må stå for fyrverkeriet selv.

Frp har reagert kraftig, mens MDG mener at tiden er overmoden og vil gjøre fyrverkeriforbudet nasjonalt.

– Sånn som verden er i dag synes jeg Oslo har tatt en god beslutning, sier Høyre-profil Fabian Stang til VG.

DYREVENN: Fabian Stang synes vil bør jobbe med alternativer som ikke skremmer, men synes krigen i Ukraina er et vel så viktig argument.

I et Facebook-innlegg publisert torsdag kveld forsøker Høyre-politikeren å bidra med det han selv kaller et viktig perspektiv:

– Når jeg likevel vil oppfordre til ikke å kjøpe fyrverkeri er det mest i respekt for våre venner i Ukraina og flyktningene som er her, skriver han.

Stang presiserer at han ikke ønsker tar til orde for et forbud, men komme med en oppfordring.

– At vi i vår luksustilværelse skyter ut dynamitt mens andre gjemmer seg i bomberom er absurd, sier eks-ordføreren til VG.

Miljøbyråd i Oslo Sirin Stav (MDG) holder med Stang.

– Vi har mange blant oss som nettopp har flyktet fra krig. Jeg håper også privatpersoner tenker seg om en gang til før de skyter opp fyrverkeri i år, skriver hun på Twitter.

Lover fyrverkerishow

– Det blir garantert fyrverkeri utenfor Langkaia om borgerlig side vinner valget neste år, lover bystyremedlem og finanspolitisk talsperson i Oslo Frp, Lars Petter Solås, i en e-post til NTB.

Videre kaller han byrådets avgjørelse om fyrverkeri-kutt både humørløs og grunnløs.

– Oslo-folk fortjener en skikkelig markering av inngangen til det nye året, slik tradisjonen vår er, sier han.

Info Dette må du vite før nyttårsaften: Det er kun lov å skyte opp fyrverkeri mellom klokken 18.00 og 02.00 på nyttårsaften/første nyttårsdag.

Nødbluss er strengt forbudt, og det er kun lov til å kjøpe fyrverkeri hos godkjente forhandlere.

Ca. 15 personer får i snitt øyenskader hvert år på grunn av fyrverkeri. Norsk brannvernforening anbefaler alle å bruke beskyttelsesbriller.

I Oslo er det kun lov til å skyte opp fyrverkeri utenfor Ring 2. I Bergen og Trondheim er det forbudt med fyrverkeri i områder med tett trehusbebyggelse. Husk å sjekke reglene der du bor før eventuell opppskyting. Kilde: Oslo brann – og redningsetat og DSB. Vis mer

Uenighet

En rekke organisasjoner har tatt til orde for fyrverkeriforbud.

Før jul skrev blant annet Dyrebeskyttelsen, Blindeforbundet, Den norske veterinærforening, Noah og flere andre organisasjoner under på et opprop for å forby privat fyrverkeri.

Dyr reagerer som kjent negativt og bli stresset av lyden fra fyrverkeri. I tillegg kan det skade både folks helse og miljøet.

Likevel er fascinasjonen for det brennende glitterregnet stor og en viktig tradisjon for mange nordmenn.

– Selvsagt skal vi ha fyrverkeri på nyttårsaften!, skriver Frp-leder Sylvi Listhaug på Facebook.

Fyrverkeribransjen har meldt om svært godt salg i år.

– På tross av høy inflasjon og skyhøye strømpriser unner nordmenn seg fyrverkeri også i 2022. Basert på forhåndssalget fra over 1.500 forhandlere blir 2022 et nytt rekordår for fyrverkeribransjen, skriver Norsk fyrverkeriforening i en pressemelding.

– Stjerneskudd kan gjøre nytten. Barna elsker det, forurensningen er mindre og respekten for de invaderte i Ukraina blir større, avslutter Stang innlegget sitt med.

Info Fyrverkerireglene: Planlegg fyrverkerioppskytingen i god tid.

Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.

Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.

Bruk tennstav.

Bruk beskyttelsesbriller.

Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på.

Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.

Hold god avstand fra oppskytingen.

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vis mer