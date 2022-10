BRUDD: Bent Høie og Dag Terje Solvang går fra hverandre, opplyser de i sosiale medier. Bildet brukes med tillatelse.

Brudd for Bent Høie

Tidligere helseminister Bent Høie (51) og ektemannen Dag Terje Solvang (50) går fra hverandre etter 26 år sammen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Takk for turen, starter Høie et innlegg på Facebook med.

– Etter 26 år langs livets landevei har vi kommet til den avgjørelsen at livene må leves hver for oss, skriver han.

De to har vært sammen i 26 år, opplyser Høie i innlegget. De giftet seg i år 2000. De er fortsatt gode venner, men har lagt bak seg et krevende år, opplyser Høie.

– Nå skal vi finne ut av ting hver for oss – og det blir en tøff tid. Vi håper dere alle kan forstå at dette ikke er så lett, og viser respekt for det.

Kontraster

I sosiale medier renner det inn støttemeldinger i kommentarfeltene.

Høie er nå statsforvalter i Rogaland. Solvang har også politisk bakgrunn fra Høyre og har siden 2018 vært generalsekretær i Den Norske Turforening (DNT).

De to møttes gjennom felles kjente under befalsutdanning i 1993. I et VG-intervju i juli 2020 åpnet Solvang opp om forholdet til Høie. Solvang fortalte at da Høie hadde bedt ham på middag, takket han ja, tok med seg tannbørsten og flyttet aldri ut.

Solvang har beskrevet dem som kontraster.

– Vi er veldig ulike. Jeg babler uten å tenke meg om, mens Bent aldri snakker i tide og utide. Vi har dårlige dager som de fleste andre, men uenighetene våre bryner forholdet vårt. Jeg mener det må litt temperatur til for å få et langt samliv spennende, sa han.

Solberg: – Trist

Høie ønsker ikke å kommentere bruddet ytterligere overfor VG. Tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier det var en trist nyhet.

– Livet er ikke bestandig enkelt, og det er alltid leit når noen som har vært sammen lenge går fra hverandre, sier hun til VG.

– Jeg ønsker Bent og Dag Terje alt godt på veien videre og kommer til å gi dem begge en god klem neste gang jeg møter dem, sier hun.