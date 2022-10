Finansdepartementet: − Anslag på usikkert grunnlag

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har flere ganger forsikret at opp mot 70 prosent eller rundt to tredjedeler av oppdrettsselskapene vil slippe den nye grunnskatten. Nå innrømmer departementet at det er usikre tall.

Publisert: Nå nettopp

Finansdepartementet skriver til VG onsdag at anslaget deres om at rundt 2/3 av oppdrettsselskapene ikke vil betale grunnrenteskatt, er anslag «på usikkert grunnlag».

Høyre ber om en redegjørelse.

– Høyre forventer at det blir gjort et grundig arbeid når man skal innføre såpass omfattende endringer av det norske skattesystemet. Hvis Vedum har informert feil om hvem og hvor mange som blir rammet av disse skatteøkningene, så er det alvorlig, sier Høyres Linda Hofstad Helleland, som sitter i Stortingets næringskomité.

Grunnrenteskatt på havbruk er en skatt som oppdretterne trolig må betale, fordi de bruker og har tilgang til våre felles naturressurser

«Usikkert grunnlag»

VG sendte i helgen spørsmål til Finansdepartementet hvor vi ba om svar på om det er riktig at mellom 65- og 70 prosent av alle oppdrettsselskapene ikke vil bli omfattet av regjeringens forslag til grunnrenteskatt.

Onsdag kom svaret:

«Departementet anslår på usikkert grunnlag at om lag 2/3 av selskapene ikke vil betale grunnrenteskatt», skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser til VG.

– Det svaret gjør meg enda mer bekymret. Vedums forsikringer bygger altså på «usikkert grunnlag». Jeg vil umiddelbart be finansministeren svare Stortinget på hva som er riktig, sier Helleland.

Se Vedums svar nede i saken.

NY VRI: Linda Hofstad Helleland sier hun aldri har hørt om at en skatt skal innføres før høringsfristen er ute.

Stridens kjerne

Striden dreier seg om konsekvensene av innføringen av grunnrenteskatten for havbruk:

Vedum har forsikret at de ved å innføre et bunnfradrag på 4000–5000 tonn biomasse fisk, gjør at opp mot 70 prosent av de mindre og mellomstore oppdrettsselskapene skjermes fra denne skatten.

Onsdag bestred også to fiskeanalyse-eksperter at opp mot 70 prosent av oppdrettsselskapene vil bli skjermet fra skatteøkning. De anslo at rundt halvpartene av selskapene vil bli rammet.

Info Dette sa Vedum Vedum sa på pressenknferansen forrige onsdag, at de innfører et bunnfradrag på 4000–5000 tonn biomasse fisk (MTB), som gjør at selskapene som har mindre enn det i merdene, skjermes for skatteøkning. Han sa at bunnfradraget på 5000 tonn gjør at «rett under 70 prosent av selskapene slipper det». Han gjentok det i ulike former: Vedum sa litt senere på pressekonferansen: «Og i høringsnotatet som sendes ut er det satt mellom 4–5000 tonn biomasse. Hvis man tar 5000 så vil oppunder 70 prosent, rett i underkant av 70 prosent, slippe å komme i grunnrenteposisjon fordi bunnfradraget er såpass høyt. Med det forsikret han at mange av de mindre og lokaleide selskapene var skjermet for den nye skatten. Han ble konfrontert med uttalelser om at dette er ran som kommer til å slukke lyset langs kysten. Vedum forsikret at det er feil, fordi «nesten 70 prosent slipper den økte grunnrentebeskatningen». Han lener seg på høringsnotatet til regjeringen: I høringsnotatet til regjeringen om grunnrenteskatt på havbruk, står det at «av det samlede antall selskaper i Akvakulturregisteret har om lag 65 prosent av selskapene en samlet tillatelsesbiomasse under 4000 tonn MTB. Tilsvarende er det i underkant av 70 prosent av selskapene som har under 5000 tonn MTB». Vis mer

– Aldri hørt om

– Det bekymrer meg at det er så stor avstand mellom det regjeringen påstår blir konsekvensene, og det konsulentselskapene og næringen selv sier, sier Helleland.

Hun reagerer også kraftig på at høringsfristen for å uttale seg om saken er satt til 4. januar, mens skatteøkningene etter planen skal iverksettes 1. januar.

– Det har jeg aldri hørt om før. Først kommer skatteøkningene, så skal de sammenfatte høringen etterpå. Det ser ut som om de ikke engang gidder å skjule at dette er en skinnprosess.

– Må ta slutt

Det reagerer også Frp på.

– Det ser ut som om regjeringen allerede har bestemt seg for hvordan dette skal se ut, uten å bry seg om høringsinnspillene, sier Frps Sivert Bjørnstad.

FRP-KRAV: Sivert Bjørnstad krever slutt på «hemmelighetskremmeriet».

Han sier de også krever klare svar.

– Nå må Vedum legge frem hele regnestykket Finansdepartementet har brukt når de har beregnet denne skatten. Bare da kan man debattere på likt grunnlag. Hemmelighetskremmeriet må ta slutt, sier Bjørnstad.

Ekspert sier ja

I spørsmålet om det er riktig å innføre en grunnrenteskatt, får Vedum faglig støtte fra professor Mads Greaker, ved Oslo Met.

– Oppdrettsnæringen har fått en eksklusiv rett til drive med oppdrett i nære kystområder. Det er en begrenset ressurs og arealer, som gir selskapene en ekstra fortjeneste som det er helt rimelig å beskatte, sier Greaker.

EKSPERT-STØTTE: Professor Mads Greaker har fiskeri som et av sine hovedfelt. Han mener innføring av grunnrenteskatt er riktig, men sier han ikke har detaljkunnskap om den pågående debatten, som gjør at han ikke ønsker å ha meninger om den.

Han sammenligner med vannkraftselskapene.

– Vannkraft er en begrenset ressurs og det er derfor kraftselskapene tjener så bra. Derfor bør de også betale en ekstra skatt.

Greaker sier at mange oppdrettere har fått arealene gratis.

– Det er delt ut rundt tusen lisenser gratis. Det er bare de siste årene de er auksjonert ut.

– Dramatisk

I Venstre ønsker de også svar fra Vedum.

Venstres Alfred Bjørlo har stilt formelt spørsmål til finansministeren om hvor han ber Vedum redegjøre for hva han mener er årsaken til hans anslag på 3,65–3,8 milliarder og ti milliarder.

BER OM SVAR: Venstres Alfred Bjørlo sitter i Stortingets næringskomité.

– Forskjellen mellom disse anslagene er dramatisk, og kan være med å forklare hvorfor verdien av alle børsnoterte sjømatselskap har rast etter at regjeringen sitt forslag ble lagt fram, samtidig som en rekke investeringsplaner rundt om i Kyst-Norge er lagt på is, fremholder Bjørlo.

Forsiktig SV

SVs Torgeir Knag Fylkesnes vil ikke dramatisere kritikken mot Vedum.

– Det er helt som forventet at oppdrettsnæringen, som har tjent seg svært rike på bruk av vår felles naturressurs, vil gjøre det alt de kan for å slippe å betale mer i skatt, blant annet vet å tegne ulike skremmebilder.

STØTTER SKJERMING: Fylkesnes sitter også i næringskomiteen. Han sier de vil skjerme mindre aktører mest mulig.

Han fremholder at det viktigste for dem er «mindre superprofitt for de få, og mer til kystsamfunnene og velferd for alle».

– Hvis det skulle vise seg å være riktig at også mindre og mellomstore bedrifter rammen, i strid med intensjonen bak forslaget, hva vil dere da gjøre?

– Vi kommer til å gjøre en skikkelig vurdering av forslaget, lytte til innspillene. Vi ønsker å styrke det lokale eierskapet ved å skjerme de mindre aktørene mest mulig.

Vedums svar

Finansminister Vedum fikk onsdag oversendt denne artikkelen. Han valgte å svare via mail.

Han kommenterer ikke direkte at de har foretatt anslag på usikre grunnlag, men er åpen for justeringer hvis det viser seg at grunnrenten treffer flere på grunn av gode tider.

– Beregninger av fremtidige inntekter baserer seg naturligvis på ulike forutsetninger, historisk data, statistikk og anslag. Slik er det for alle anslag om fremtidige størrelser. Dersom det viser seg at lakseprisene og dermed grunnrenten er høyere enn vi har lagt til grunn, slik næringen nå indikerer, betyr det at de har enda høyere inntjening enn vi har basert anslagene våre på, skriver han.

VIL TA DE STORE: Vedum forsikrer at det er de store aktørene som skal få høyere skatt og er åpen for å vurdere sitt forslag, hvis mange flere små og mellomstore bedrifter blir kraftig rammet.

Han skriver at økt inntjening er gode nyheter både for næringen, kommunene og statsbudsjettet, og viser at det er riktig å innføre en grunnrenteskatt.

– Grunnrenteskatten er godt tilpasset næringer med variasjon i lønnsomhet. Hvis lønnsomheten er høyere enn vi har lagt til grunn i beregningene, vil provenyet også bli høyere.

– Kommer ikke til å kompromisse

Han er klar på at det er de store selskapene som er målet med skatteendringene.

– Vi kommer ikke til å kompromisse på at de store aktørene, som i dag tjener svært gode penger på at de får nytte våre felles naturressurser, i større grad skal bidra til fellesskapet.

Vedum underbygger det slik:

– Havbruksnæringen er veldig lønnsom fordi den utnytter våre felles naturressurser. Vi vil at en større del av disse verdiene skal tilfalle lokalsamfunnet og fellesskapet enn det som er tilfellet i dag. Vi har vært veldig tydelig på at grunnrenteskatten først og fremst skal gjelde de store aktørene.

Avviser skinnprosess

Anklagene om skinnprosess svarer han ut slik:

– Det er viktig å presisere at saken er på høring nå, den er ikke sendt til Stortinget foreløpig. Det vil først skje etter høringsrunden. I høringen har næringen god anledning til å belyse saken og foreslå endringer i innretningen hvis de mener det er riktig. Disse innspillene vil vi naturligvis ta med oss når vi skal utforme det endelige forslaget, som vi skal legge frem for Stortinget.