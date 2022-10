SÅRET I STRID: En skadet, ukrainsk soldat på et feltsykehus i Popasna i Luhansk, nær frontlinjen. Bildet er tatt 8. mai i år.

Regjeringen bekrefter: Stoppet henting av ukrainske soldater

Norge stoppet i sommer å hente sårede, ukrainske soldater til sykehusbehandling i Norge, og sa først ja til å hente soldater igjen midt i september. Nå innrømmer helseministeren at det tok for lang tid.

Publisert: Nå nettopp

Ukraina ba den 5. juli om garantier for at sårede, ukrainske soldater som blir hentet til Norge skulle få gratis behandling.

Det førte til en byråkratisk floke:

Regjeringen bekrefter nå overfor VG at de stoppet å gi tilbud om å hente soldater til norske sykehus mens de vurderte kravet.

Ifølge helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varte dette til utpå høsten.

Info Dette er saken Regjeringen har sagt ja til å hente 550 ukrainske pasienter til sykehusbehandling i Norge for å avlaste det ukrainske helsevesenet. Flere land kan legge inn tilbud om å hente samme pasient. Norge har to ganger innført stopp i henting av sårede soldater, noe som har skapt politisk bråk begge ganger. Den første gangen regjeringen satte foten ned mens de utredet var i slutten av april til 31. mai. Den andre episoden omtales i denne saken. Vis mer

Først 15. september fikk Ukraina svar fra Norge, i et brev som også ble formidlet til EU.

– Vi ønsket å vurdere dette kravet før det ble gitt flere tilbud til pasienter som Ukraina betegnet som sårede soldater. Vi svarte ukrainske myndigheter i midten av september, da vi hadde besluttet at det ikke var behov for en egen ordning for ukrainske medevac-soldater (medisinsk evakuering, red anm.) i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en e-post til VG.

– Dermed var det en periode hvor det ikke ble gitt tilbud om behandling av soldater.

BEKREFTER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at hun vil gå opp rutinene internt i Helsedepartementet etter saken om de sårede ukrainske soldatene.

Ser på rutinene

Norge sa til slutt nei til Ukrainas krav, fordi de ikke fant det nødvendig å «innføre en særordning».

Sårede, ukrainske soldater må betale vanlige egenandeler, hvis de trenger videre oppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Behandlingen på sykehus er gratis.

Kjerkol innrømmer at Helsedepartementet brukte lang tid på å vurdere kravet fra Ukraina.

– Ettersom prosessen for dette tok tid, har vi nå sett på våre rutiner i departementet for raskere å kunne følge opp saker i tiden fremover, skriver hun videre.

Kjerkol sier at prosessen krevde «viktige avklaringer» og sier at Helsedepartementet undersøkte hvordan Ukrainas gratis-krav ble håndtert i andre land.

Departementet avklarte også hvilken oppholdsstatus soldatene fikk i Norge og vurderte om det var mulig å gi fritak fra å betale egenandel innenfor regelverket.

SÅRET SOLDAT: En ukrainsk soldat hjelper en kollega nær Kharkiv i Ukraina. Bildet er tatt 12. september i år.

Kun soldat-stopp

Kjerkol opplyser at Norge hentet sivile pasienter til norske sykehus og transporterte sårede soldater til behandling i andre land mens det var stopp i henting av soldater til Norge.

– I denne perioden bidro Norge med transport av ukrainske pasienter, også soldater, og deres pårørende til sykehusbehandling i andre europeiske land og vi tok imot sivile medevac-pasienter, skriver Kjerkol.

Hun sier at Norge har hentet flere soldater etter 15. september, men vil ikke gi tall og viser til personvern og sikkerhet.

Info Dette er soldatenes egenandel Evakuert militært personell kan ifølge UDI få så lite som 68 kroner dagen til mat, klær og medisinsk oppfølging. Egenandelstaket i Norge er på litt under 3000 kroner. Helsedepartementet opplyser at pasientene selv må dekke 2000 kroner hvis de er enslige og 3000 kroner for en familie. Etter at disse beløpsgrensene er nådd, dekker UDI egenandeler i primærhelsetjenesten etter søknad. For de som bor i akutt- og transittmottak vil egenandelene bli dekket i sin helhet. Kilde: Helsedepartementet Vis mer

Kjerkol sier at pasientene ofte får tilbud om behandling i flere land, og at det er pasientene selv som takker ja eller nei til et tilbud.

Soldatene får samme rettigheter som andre med midlertidig opphold, asylsøkere eller norske borgere.

– For noen av pasientene fra Ukraina er det behov for bredere oppfølging og langvarig rehabilitering, skriver Kjerkol.

Evakuert militært personell kan ifølge UDI få så lite som 68 kroner dagen til mat, klær og medisinsk oppfølging.

Ifølge Helsedepartementet må de selv betale kostnader opp til 2000 kroner som enslig og 3000 kroner som en familie hvis de bor på asylmottak (se faktaboks over).

KRITISERTE: Venstre-leder Guri Melby kritiserte statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) beslutning om å si nei til Ukrainas krav. Her fra trontaledebatten onsdag forrige uke.

To runder med bråk

Forrige uke var det bare SVs stemmer som reddet regjeringen fra å bli overkjørt av opposisjonen på Stortinget, som krevde at de ukrainske soldatene fikk dekket egenandelen.



VG har tidligere skrevet om hvordan regjeringen i vår snudde på bakrommet etter at Ukraina ba Norge ta imot sårede soldater fra det krigsherjede landet.

Da sa regjeringen først ja til å hente soldater. Men så krevde Justisdepartementet en utredning. Det tok over en måned før tilbudet ble gjenopptatt fra norsk side.

Beslutningen kom samme dag som justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ble hasteinnkalt til Stortinget for å forklare seg om tilbudet til de sårede soldatene.

Kjerkol sier at regjeringen i statsbudsjettet har foreslått å styrke beredskapsarbeidet i Helsedepartementet med tyve millioner kroner – og departementet går opp rutinene.

– Arbeidet med oppfølging av løpende bistand til Ukraina vil ha høy prioritet fremover. I forbindelse med denne saken har vi også sett på våre rutiner i departementet for raskere å kunne følge opp saker, skriver hun.