USERIØST: Støre sier det har kommet frem flere påstander om norsk økonomi som er useriøse og ikke stemmer med virkeligheten.

Støre slår tilbake mot investorer: − Ikke til å ta på alvor

Regjeringen har i den siste tiden fått krass kritikk fra investorer for den økonomiske politikken. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) anklager dem for å være uredelige.

Kortversjonen Regjeringen har fått krass kritikk fra investorer som anklager dem for å ha bidratt til den dårlige kronekursen, og få investorer til å rømme landet.

Statsminister Jonas Gahr Støre slår tilbake mot kritikken, og kaller noe av den useriøs. Han insisterer på at Norge er et attraktivt land for investeringer, og kommer med flere punkter som han mener viser at det stemmer.

Investorene står fast ved kritikken, og mener den lave kronekursen er en dom over landets politikk og fremtidsutsikter. Vis mer

– Som statsminister føler jeg et behov for å si høyt å tydelig at Norge er og skal fortsette å være et attraktivt land å investere i, skape verdier i og bo i. Debatt er bra, men den må være ærlig og redelig, sier statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Forrige uke kom investor Jan Petter Sissener med en hard dom av regjeringens politikk. Han sa blant annet at finansmarkedet har mer tillit til Taliban enn Støre, på grunn av hvordan valutaen har utviklet seg.

Investorkollega Øystein Stray Spetalen har i både VG og DN tordnet mot regjeringen som han mener får investorer til å rømme landet, og gitt dem skylden for den svake kronekursen.

– Jeg lytter til hva utenlandske investorer mener om Norge. Vi er opptatte av å ha rammebetingelser som er stabile for investeringer, og å ta imot seriøse innspill på hvordan vi skal legge bedre til rette. Det de kommer med er politiske utsagn og en språkbruk som ikke er til å ta på alvor, sier Støre, og legger til om Taliban-utsagnet:

– Det er useriøst og gjør ikke nevneverdig inntrykk på meg.

Derfor mener han det går bra

Statsministeren trekker frem en rekke tall han mener viser at regjeringen legger godt til rette for næringslivet:

– Det viktigste er at selskapsskatten på 22 prosent ligger fast – i andre land går den opp. Vi ser også kjennetegn ved økonomien som betyr at den står veldig sterkt: 110.000 flere personer kom i jobb i fjor, og veksten fortsetter i år, begynner han, og lister videre opp tegn han mener viser at det fungerer:

Info Dette mener Støre viser at det går bra Norge har den laveste arbeidsledigheten på mange år. Helt ledige utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken, som er lavere enn de åtte årene før de overtok.

Fastlandsbedriftenes investeringer økte med nesten 15 prosent i fjor til 450 milliarder. Man må tilbake til 2007 for å finne like høy vekst i et enkeltår.

Det ble registrert 20 400 nye foretak i første kvartal i år, som er en økning på 6 prosent siden 1. kvartal 2022.

Industribedriftene venter selv å investere for nesten 50 milliarder i 2023, over 25 høyre enn de planla å investere i fjor da de ble spurt om det samme.

Det ble eksportert varer og tjenester fra Fastlands-Norge for 1130 milliarder i fjor, som er en ny rekord og en økning på 30 prosent fra 2021. Vis mer

– Vi kunne nevnt flere tall, men det er viktig at norske investorer, små og mellomstore bedrifter, og folk i utlandet som investerer, skal vite at det er trygt.

– Han vet bedre

Støre slår også fast at han mener det er feil at utenlandske investorer flykter Norge.

– Eierskap fra utlandet ligger stabilt på rundt 40 prosent, og norske bedrifter investerer mer enn noen gang. Da er det rart når folk som Spetalen hevder at utenlandske investorer rømmer landet.

– Du mener det ikke stemmer. Hvorfor mener du at han sier det da?

– Han vet bedre. Men når han slipper til på førstesidene har jeg behov for å si ifra om det, fordi jeg mener det skaper et etterlatt inntrykk som er feil. Jeg mener vi skal slå ring om at det er gode muligheter i dette landet, sier Støre og legger til:

– Vi har også hørt stemmer som mener utenlandske investorer har fordeler fremfor norske, og begge disse tingene kan jo ikke stå seg på samme tid.

– Resultatene som teller

De to investorene har trukket frem usikkerhet rundt nye store skatteendringer som grunnen til at investorer mister troen, og som noe av grunnen til at kronen svekkes.

Støre understreker at det ikke er regjeringen som bestemmer kronekursen.

– Vi har flytende valuta i Norge, og fallet i kronekursen begynte i 2013. Dette har folk som Sissener og Spetalen alltid ment om denne regjeringen, men ledende fagøkonomer og folk i Norges Bank mener noe annet.

Samtidig har regjeringen fått mye kritikk for det nye høyprisbidraget på kraft, og for grunnrenteskatten på havbruk (også kalt lakseskatten), fra mange andre kanter.

– Det er ikke bare de som kritiserer regjeringen for manglende rammebetingelser for næringslivet?

– Vi har håndtert ekstraordinært høye kraftpriser gjennom en midlertidig grunnrenteskatt på kraft for å fordele rettferdig, og fått flertall for en grunnrenteskatt på havbruk som er en fullføring av norsk tradisjon der vi finansierer velferdssamfunnet gjennom fornuftige skatter. Uten den hadde det vært nødvendig å øke andre skatter, sier Støre.

Han understreker samtidig at regjeringen ikke har noen planer om nye, store skatteøkninger – slik han også sa i et VG-intervju med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tidligere i vår.

– Norge kommer seg nå gjennom denne ustabile tiden med flere i arbeid, høye investeringer og laver rente- og prisstigning enn mange av landene rundt. Så det er resultatene som teller, sier han.

Svarer: – Lavmål

Investor Jan Petter Sissener tar ikke til seg kritikken:

– Han påpeker ikke én feil i mine utsagn eller analyser, men vrir seg rundt i fine ord og falske forhåpninger om hvor Norge er på vei. Valutaen er er dommen over et lands politikk og fremtidsutsikter, sier han.

– Det er jo oppsiktsvekkende at en statsminister i Norge mener at de som tar opp alvorlige samfunnsproblemer bedriver det Støre omtaler som uærlig og uredelig. Dette er et trist lavmål fra den kanten.

STÅR VED: Sissener, her på sitt kontor, står ved kritikken av regjeringen.

Han peker på lakseskatten, sier man ikke ennå ikke vet hvilken skatt som skal gjelde for kraftprodusentene, og at regjeringen har sagt at det jobbes med en exit-skatt ved flytting fra Norge, uten at man vet hva den skal innebære.

– Jeg kaller ikke det stabile rammevilkår, dét er helt useriøst.

Han vedgår at hans utsagn om Taliban var satt på spissen.

– Men det er nå faktum at Afghansk valuta har utviklet seg 25 prosent sterkere mot dollar enn norske kroner, sier han – og peker samtidig på at utenlandske eiere har solgt unna aksjer for 35 milliarder mer enn de har kjøpt på Oslo Børs.

Spetalen viser til det samme tallet:

– Jeg fastholder at økt politisk risiko har bidratt vesentlig til en dramatisk svekket kronekurs. Valutamarkedet gir deg dommen hver dag, og det hjelper det ikke med ord. Kun handlinger. Uforutsigbare skatter, hjerne- og kapitalflukt ved at flinke personer velger å forlate Norge, og den negative retorikken fra den politiske ledelsen mot næringslivet og eiere, er med på å øke usikkerheten knyttet til den norske kronen, sier han.