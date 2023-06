Datteren Linda Gotaas (58) og moren Karen Rafteseth Dokken (77) visste ikke om hverandre før nå.

Datteren ble forbyttet ved fødselen - nå tar mor staten til retten

Karen Rafteseth Dokken (77) saksøker staten etter at datteren ble forbyttet i 1965. Saken kunne vært oppklart i 1981, men myndighetene ba i stedet varsleren være taus.

Saken er berammet i Oslo tingrett mandag 30. oktober.

– Jeg prøver å ikke være bitter. Men jeg er fryktelig sint, sier Karen Rafteseth Dokken til VG.

Les hele den utrolige historien: MIN UKJENTE DATTER

Advokaten hennes vil i retten argumentere for at det som skjedde, er brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, om retten til familieliv.

Karen Rateseth Dokken (77) møter staten i Oslo tingrett i høst.

Sakspapirer viser at Helsedirektoratet, fylkeslege og distriktslege ble varslet om forbyttingen i 1981, av en annen mor.

Etter fire års saksbehandling endte det med at varsleren ble bedt om å la saken ligge.

Ingen fikk vite noe.

– Vi ville nok ikke byttet familier om vi hadde fått vite det i 1981, men vi ville fått muligheten til å ha kontakt. Til å bli kjent og til å dele viktige hendelser i livene våre. Det som skjedde på fødestuen i 1965, er selvsagt alvorlig, men det som skjedde på 80-tallet er verre. Det er helt uforståelig og oppleves som et overgrep, sier Karens biologiske datter Linda Gotaas.

Når VG treffer dem, har de sitt 4. treff etter at de fikk vite om hverandre. De bor på hver sin kant av landet: Karen i Leikanger og Linda i Arendal.

Linda som 4-åring.

– Vi mener myndighetene må ta ansvar for det som skjedde. Myndighetenes valg og håndtering av saken på 80-tallet har hatt store konsekvenser for min klient og hennes familie, sier advokat Silje Eriksen til VG.

Advokaten sier at de ikke er kjent med rettspraksis fra lignende type saker i norsk rett, men viser til en dom fra Frankrike i 2015. Der ble to babyer forbyttet i 1994. Det ble avdekket i 2003.

– Der ble barna tilkjent 400.000 euro hver i kompensasjon. Vi ber bare retten se på denne saken. I vårt tilfelle er perioden mye lenger, fra 1981 til 2021.

Advokat Silje Eriksen.

Det var kvinnen Linda Gotaas vokste opp med som mor, som varslet i 1981. Hun hadde fått oppsiktsvekkende svar på familiens blodprøver som var avlagt i forbindelse med en utenlandstur.

Hun skjønte at det måtte ha skjedd noe på fødestuen på Søre Sunnmøre i 1965 og engasjerte advokat for å få svar på hvor og hvem hennes biologiske datter var, om hun hadde det bra.

Fem jenter ble født i disse februardagene på Eggebønes i Herøy.

Distriktslegen og fylkeslegen sier nei gang på gang, de vil hverken spore opp eller kontakte aktuelle mødre. Etter fire års kamp løftes saken til Helsedirektoratet, som ikke vil overprøve legene.

Hemmelig undersøkelse

Men de skriver at de har undersøkt om personene det gjelder lever under «tilfredsstillende sosiale og materielle forhold». Undersøkelsen av de aktuelle familiene var hemmelig.

Helsedirektoratets brev i 1985.

Saksbehandleren i direktoratet den gang, er jusprofessor Bente Ohnstad. Hun svarer VG slik i dag:

– Jeg husker denne saken, siden den gjorde et dypt inntrykk på meg. Den har tydeligvis vært krevende for direktoratet, siden henvendelsen var blitt liggende så lenge. Det var flere familier involvert, og det gjorde det ekstra utfordrende. Det var vanskelig å vite hvordan de impliserte familiene ville reagere, sier Bente Ohnstad til VG.

– Det var åpenbart et ønske fra advokatens klient å bringe på det rene om barnet til hans klient hadde det bra. Og det ser jeg at Helsedirektoratet bekrefter.

Jusprofessor Bente Ohnstad var saksbehandler i Helsedirektoratet i 1985.

- «Best for alle de andre»

Moren som Linda vokste opp med, og som var den som varslet, er orientert om VG-reportasjen og bekrefter opplysningene, men ønsker ikke å medvirke ut over det.

– Mor opplevde at hun ble bedt om å la saken ligge fordi det var «best for alle de andre», sier Linda Gotaas.

I tingretten i oktober vil også en annen sak behandles samtidig. Det er den andre kvinnen som ble forbyttet. Hun ønsker ikke å la seg intervjue i VG.

Linda Gotaas ble forbyttet i februar 1965.

Herøy kommune og Helse- og Omsorgsdepartementet viser til at saken skal opp i retten og ønsker ikke kommentere detaljer i saken nå.

– Jeg har stor forståelse og respekt for at de berørte i saken opplever dette som belastende og alvorlig, sier statssekretær Truls Vasvik.

Også kommunedirektør Trond Arne Aglen sier han har stor forståelse for at dette er en vond sak for de berørte, og at kommunen har gjort en rekke undersøkelser.

Da varselet om forbyttingen kom, var distriktslegen ansatt av staten, og kommunen mener de derfor ikke har noen rolle i dette.

Vet du noe om denne saken? Tips oss her