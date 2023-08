– Å bruke kokain er som å leke med en pistol som kan gå av når som helst

– Jeg vet for mye, sier kjendislege og komiker Jonas Kinge Bergland.

Første gang han fikk tilbudet var for ti år siden. Han var på et utested og skulle på do. Der sto det noen karer med en nøkkel nedi en pose. Han kjente dem ikke, og syntes det var underlig da de spurte om han ville ha «en nøkkel.»

– Jeg svarte nei. Jeg er redd jeg tråkker over en terskel om jeg først sier «ja», for jeg vet hvor vanedannende det er. Det har jeg sett på nært hold.

Vet for mye

En dag skrev lege Jonas Kinge Bergland, som også lever av å være morsom, en fakta-kronikk i Aftenposten om hva kokain gjør med kroppen og hodet ditt. Det var ikke hyggelig lesing. Hull i neseveggen og hjertestans er en ting. Psykiske bivirkninger som søvnvansker, depresjon, angst og impotens er en annen.

– Jeg skrev den fordi jeg opplever at folk vet lite om stoffet. I stand-up-miljøet, som jeg tilhører, er det en høy toleranseterskel for alle slags folk, og jeg har heller ikke behov for å gå rundt med en moraliserende pekefinger. Likevel synes jeg det var greit å si fra.

– Koketteringen rundt det jeg mener er et problem, og ikke en vane, synes jeg det er greit å melde om. Mitt inntrykk er at det er langt flere som tar kokain nå - i alle slags miljøer, i alle aldersgrupper, enn for bare noen få år tilbake.

Selv har Jonas aldri prøvd kokain.

– Til det vet jeg for mye, sier han.

For Jonas var det miljøperspektivet i produksjonsmetoden og voldsaspektet i distribusjonen av kokainen som først fikk ham til å ta en klar avstand til bruk av stoffet.

– Stoffet produseres i såkalte jungel -laboratorier i Sør-Amerika. Oppkuttede kokablader blandes med sement til en gjørmeliknende masse. Dette blandes igjen med svovelsyre og vann i en tønne med bensin eller diesel.

– Dette igjen blir tilsatt batterisyre for å fjerne bensinen fra løsningen. Deigen du sitter igjen med tilsettes blekemiddel for å få det hvitt. Så tørkes det hele. Det du da sitter igjen med er det vi kjenner som rusmiddelet kokain.

Han trekker pusten:

– Sementavfall, bensin, svovelsyre, batterisyre og blekemiddel blir deretter dumpet rett ut i naturen. Distribusjonen håndteres av store narkokarteller befengt med brutal voldskriminalitet og interne kriger, før det til slutt havner i lomma på en eller annen gladlaks som liker å gi litt faen.

Det blir en liten kunstpause.

– Det er grunn nok til å holde seg unna.

De helsemessige aspektene har også sin pris. Kokainet virker inn på signalveiene i hjertets nervesystem og kan føre til akutt hjertestans. Sammentrekking av blodårene og økt hjertefrekvens kan gi hjerteinfarkt.

– Personlig er jeg mest redd for den psykiske hangoveren. Paranoia, angsten og depresjonen som følger når festen er slutt. Og hvor avhengig du blir av å komme deg opp igjen, og at veien dit går via kokain. Kokain er blant de mest avhengighetsdannende stoffene man kjenner til.

– Hva ville du sagt til 17-åringen for å få hen til å holde seg unna?

– Det tømmer lommeboka di. Og rusen er ikke så spennende som du tror.

– Skambelagt

Han har vært på fester der de rundt ham har tatt kokain. På kort tid har de blitt høylytte, pratsomme, og skråsikre.

– På samme måte som å være sammen med en full person når du selv er edru, blir de kjedelige og uinteressante, sier Jonas.

Når han har spurt dem i nykter tilstand hvorfor de bruker kokain, er svarene som går igjen at de klarer å holde seg våken lenger, kan drikke mer alkohol og at de får mer energi.

– Det er rart å betale masse penger for noe som gjør deg til en helt ekstremt slitsom versjon av deg selv.

– Hvorfor er det så få som innrømmer kokainavhengighet?

– Stoffet er ulovlig og dermed ikke noe å snakke om på samme måte som folk snakker om alkoholvanene sine. I tillegg er det skambelagt. Å innrømme at du ikke har kontrollen sitter langt inne. At du har klart å bli narkoman liksom. Det er mye stigma rundt det ordet og ikke noe du forteller om på byen.