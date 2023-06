Hangarskipet «Gerald R. Ford» forlater Norge

Etter to uker avslutter hangarskipet USS «Gerald R. Ford» sitt opphold i Norge.

Det skriver Forsvaret i en pressemelding.

Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Forsvarets spesialstyrker opplyser at de har fått verdifull trening sammen med verdens største krigsskip, som ankom Oslo 24. mai.

Noen dager etter fortsatte det amerikanske hangarskipet sin ferd opp norskekysten helt opp til Vestfjorden utenfor Vesterålen og Lofoten. Der har skipsgruppen øvd sammen med norske og andre allierte styrker i et arktisk klima.

– Med krig i Europa er samholdet i NATO viktigere enn noen gang for å ivareta vår kollektive sikkerhet. Havnebesøk og samvirkeoperasjoner for hele forsvaret med hangarskipet er et tydelig tegn på dette samholdet, sier generalløytnant Yngve Odlo, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

– At vår nærmeste allierte får erfaring med å operere i våre nærområder, og at våre styrker får erfaring med å operere med et av verdens mest slagkraftige våpensystem, bygger sikkerhet for Norge, og trygghet for befolkningen, legger han til.

Det er uklart hvor USS «Gerald R. Ford» nå seiler videre.

Skipet har et mannskap på 4500 og kapasitet for rundt 90 fly og helikoptre, drevet av to atomreaktorer.

