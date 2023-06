Kong Harald spøkte med at det har vært gørrkjedelig å være syk. Nå er han frisk igjen og på tur i Nordland.

Kong Harald om sykdomstiden: Gørrkjedelig

Kong Harald sier at han har det helt strålende nå. Men han synes det var gørrkjedelig å være syk.

NTB

– Helt strålende!, svarte kongen da han tirsdag fikk spørsmål om hvordan det er å dra på en lang jobbreise relativt kort tid etter at han var syk.

Det er tre uker siden kongen ble skrevet ut fra Rikshospitalet etter å ha vært innlagt i en uke med en infeksjon. Nå er han og dronningen i full sving med en fylkestur i Nordland, hvor hele seks kommuner skal besøkes på fire dager.

– Han er da frisk antagelig, sa dronningen, da de to møtte pressen i Vevelstad tirsdag kveld.

– Har gått utrolig bra

Dronningen hadde følgende å si om hvordan hun har opplevd ektemannens sykeperiode:

– Det er ikke akkurat den hyggeligste perioden i ens liv. Men det har jo gått utrolig bra, og jeg vet også at kongen har de beste leger og veldig god dialog også.

– Det jeg kan si, er at det var gørrkjedelig, sa kongen og lo godt.

Kongeparet har så langt besøkt Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord og Vevelstad kommune på turen. Onsdag venter Sømna kommune og på torsdag går ferden til Bindal.

Kong Harald og dronning Sonja møtte pressen i Vevelstad tirsdag.

Skryter av Nordland

Kongen skryter stort av lokalbefolkningen som de har møtt på ferden:

– Det har vært litt varierende vær, og litt mangel på varme, kanskje, fra vårherres side. Men fra publikums side har varmen vært meget stor. Vi setter stor pris på den mottagelsen vi har fått i Nordland, sier kongen.

Mandag klinket solen til med sin tilstedeværelse langs sjøen i Vevelstad.

Dronningen kan nesten ikke skryte nok av opplevelsene:

– Jeg tror ikke jeg har nok ord. Det er et utrolig område, både naturen, menneskene spesielt. De er så åpne og gjestfrie. Og all denne kreativiteten. Det er så inspirerende å oppleve, og gledelig å se. Man blir bare glad av å være her.

