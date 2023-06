I AKSJON: Helikoptre bisto med slukningsarbeid i Vestby 13. juni.

Skogbrannfare i store deler av landet: Øker beredskapen

Tretten ekstra skogbrannhelikoptre er satt i beredskap over hele landet på grunn av skogbrannfare. – Det er uvanlig varmt, sier meteorolog.

Skogbrannfaren er på oransje nivå i store deler av Sør-Norge.

Meteorolog Anne Solveig Andersen sier at det trengs mer enn 20 mm regn i løpet av 24 timer for å redusere skogbrannfaren.

I flere kommuner er det forbud mot all bruk av ild.

Det varme sommerværet fortsetter. Landet går nå inn i den varmeste helgen hittil i år.

Nå har skogbrannfaren ligget på det øverste farenivået, oransje, for store deler av Sør-Norge i over én uke. Det er gult nivå for Møre og Romsdal og Trøndelag.

Fredag og lørdag satte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inn ekstra beredskap med følgende helikoptre:

3 Kjeller

1 Sauda

2 Værnes

1 Alta

1 Voss

2 Kjevik

1 Stavanger

1 Aurland

1 Sogndal

I tillegg er det ett beredskapshelikopter på Torp som pleier å stå der fast.

– Det er ekstraordinært. Normalt er det ett helikopter i beredskap, sier avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Johan Marius Ly til VG.

DSB har kapasitet til å øke med inntil 18–20 helikoptre dersom behovet skulle oppstå, opplyser han.

Torsdag registrerte 39 målestasjoner i Sør-Norge tropedag, som vil si at det er en dag med maksimumstemperatur på 30 grader eller mer.

– Det er uvanlig varmt. Neste uke kan det bli mindre høye temperaturer, men det blir langt ifra kaldt, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen til VG.

Også i nord blir det varmt i helgen. Temperaturen kan overstige 20 grader i Bodø og Tromsø på søndag.

Varmen kommer til nord.

Onsdag var det en skogbrann i Vestby i Viken. Nesten 300 mål skog i et nyetablert hugstfelt i Garder ble rammet av brannen.

Lørdag driver brannvesenet slukningsarbeid i tre forskjellige kommuner i Agder.

Brannsjef i Mosseregionen, Rune Larsen, sammenligner årets sesong med sommeren i 2018 – som var preget av mange skogbranner.

– Vi får mye flere oppdrag nå enn på samme tid i fjor. Det er veldig travelt, sier Larsen til VG.

Det er forbud mot bruk av ild i eller ved utmark og innmark som grenser mot utmark i regionen. Dette gjelder også engangsgrill i strandkanten.

– Mitt mantra er å ta kloke valg. Hvis du er usikker så la være, sier Larsen.

Det har vært flere skogbranner denne uken:

Meteolrogen følger nøye med på hvor mye nedbør som skal komme i Sør-Norge i neste uke.

– Det er størst sjanse for å få regn tirsdag og onsdag. Hvor mye nedbør som kommer og hvor mye det vil dempe skogbrannfaren er usikkert, sier Andersen.

BRANN: Tykk røyk fra skogbrannen i Samnanger onsdag kveld i 19-tiden.

For at skogbrannfaren skal avta ordentlig må det komme mer enn 20 millimeter regn i løpet av et døgn over et større område, eller være mange dager med varig regn.

– Dette må til for at vannet skal trekke dypt nok ned for å gi nok fuktighet under bakken, sier meteorologen.

Mai var svært, og stedvis ekstremt tørr på Østlandet. Enkelte steder kom det under en fjerdedel av den normale nedbørmengden for mai måned. Også starten av juni har vært svært tørr.

– De kraftigste bygene kan nok dempe faren lokalt, men med en gang regnvannet tørker opp i varmen er vi tilbake der vi startet. Brannfaren reduseres stort sett bare mens det regner, sier Andersen.

Brannvesenet i Vestfold forbyr sankthansbål og all bruk av ild i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, inkludert øyene i skjærgården. Det er lov å grille i egen hage.

Det er ikke lov til å bruke engangsgrill, gassgrill, kullgrill, stormkjøkken, bål, og bålpanner i Oslo.