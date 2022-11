Legger frem budsjett: Slik vil Erne & co kutte pengebruken

Høyre mener det er så usikre tider at de vil legge seg på en lavere oljepengebruk enn regjeringen. De lar mange av regjeringens skatteøkninger stå, men sparer inn på blant annet bistand, gratis ferge og makspris i barnehager.

– Dette er et realistisk budsjett. Det er ikke mulig å gjøre om på alle de 40 milliardene regjeringen har økt skattene med, men vi viser en retning, sier Høyre-nestleder Henrik Asheim.

Tirsdag legger Høyre frem sitt alternative statsbudsjett på Månefisken i Oslo.

Etter at regjeringen la frem budsjettet for 2023 tidlig i oktober, har Høyre holdt kortene tett til brystet om hvor de vil kutte utgiftene. Nå er fasiten klar:

Høyre beholder 36 milliarder av regjeringens skatteskjerpelser.

De kutter kutter utgifter og øker inntektene med 24 milliarder.

Det finansierer 12 milliarder i nye utgifter og skattelette på 10 milliarder.

I tillegg bruker Høyre to milliarder mindre oljepenger enn regjeringen.

De godtar høyprisbidraget regjeringen har innført på kraft men kun midlertidig. De vil det skal avvikles senest i løpet av 2024.

– Skulle gjerne senket skattene mer

– Det vi legger frem i dag er ikke identisk med hvordan et statsbudsjett ville sett ut dersom høyre nå var i regjering, sier Asheim.

Han sier det har krevende avveininger etter mange skatteøkninger for regjeringen, der Høyre er enige i noen men ikke i alle, og at budsjettet peker frem et tydeligere alternativ.

– Vi skulle gjerne senket skattene enda mer, sier han.

Info Her vil Høyre kutte/gjøre det dyrere Her er noen av Høyres forslag til kutt for neste år: Droppe gratis ferger: 174 mill. Dropper regjeringens kutt i veibruksavgift for diesel og bensin: 1,7 mrd. Miljøavgift på melkekartonger og annen engangsemballasje : 500 mill. Redusere fagforeningsfradraget: 610 mill Økt moms på bøker: 1 milliard Færre kunstnerstipend: 30 mill. Makspris i barnehager endres til redusert pris for lavinntektsfamilier: 121 mill. Barnevern: Kutter 100 millioner. Pengene skulle gått til å fase ut private tilbydere Den norske kirke: Kuttes med 69 millioner Utsette jernbanevedlikehold: 200 mill. Skogsatsing over bistandsbudsjettet: Kuttes med 500 mill. Andre kutt på bistandsbudsjettet: 870 mill. Droppe åpning av nye politikontor: 225 mill. Gjeninnføre karendager på arbeidsavklaringspenger: 690 mill. Vis mer

Vil ha tilbake karensåret

Asheim sier noe av det viktigste Høyre gjør i sitt alternative budsjett er å fjerne regjeringens økning i arbeidsgiveravgiften. Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at Høyre foreslår å fjerne regjeringens økning i formuesskatten.

– Høyre og jeg er ikke bekymret for de venstresiden liker å stemple som laksebaroner. Vi er opptatte av arbeidsplassene til folk. Da trenger vi en annen retorikk, men viktigst en helt annen politikk enn den dagens regjering fører, sier Ashem.

Han sier også at Høyre vil gjeninnføre det såkalte karensåret på Arbeidsavklaringspenger, som Støre-regjeringen har fjernet.

– Uten karensåret risikerer vi at ordningen blir permanent for mange, sier Asheim.

Ordningen innebærer at personer som ikke har blitt ferdig avklart av Nav innen tre år, enten til arbeid eller uføretrygd, må vente et år før de kan få AAP igjen.

AAP-aksjonen kjempet hardt for å få fjernet karensåret, som gjorde at mange endte på sosialhjelp fordi Nav ikke hadde rukket å avklare dem. Asheim sier karensåret førte til at Nav avklarte folk raskere med karensåret.

– Men er det brukerne som skal straffes for at Nav er trege?

– Nei, det er det ikke. Men det må være en eller annen form for tidsbegrensning av en tidsbgrenset ordning som gjør at hvis man ikke har klart å avklare noen innen tre år, hvor det også ligger mekanismer for å kunne forlenge hvis du for eksempel er i helsebehandling, så er det kanskje andre ordninger man heller brude fått.

Venter med svar om lakseskatt

I sitt budsjett vil regjeringen ta inn flere titalls milliarder fra kraftprodusentene og havbruksnæringen gjennom en ny grunnrenteskatt– en slags «leie» der bedrifter som tjener penger på å bruke fellesskapets begrensede naturressurser betaler en skatt for dette.

Høyre har vært svært kritiske til den såkalte lakseskatten. Men de påpeker at denne uansett ikke gir inntekter i 2023.

– For å gjøre det helt klart: Vi støtter ikke regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruksnæringen, sier finanspolitisk talsperson Helge Orten.

Han sier de de vil komme tilbake til hvordan havbruksnæringen kan bidra mer når regjeringen konkluderer med hvordan denne skatten skal være senere.

– Regjeringens opplegg har mange svakheter, og det har skapt en betydelig usikkerhet. Høyre mener vi må ta oss bedre tid for å finne en god modell for hvordan havbruksnæringen skal bidra mer, noe de også er forberedt på.

Samtidig mener de det er rimelig å øke grunnrenteskatten på kraft.

– Feil medisin

– Det er mange som nå er bekymret for seg og sine. Lånet blir dyrere, leien blir dyrere, maten blir dyrere, strømmen er allerede dyr. Det meste vi trenger i hverdagen blir dyrere for folk, sier Asheim, men fortsetter:

– Dessverre er dert feil medisin i denne krisen å pøse penger inn i økonomien for å kompensere for alt som blir dyrere.

VG har også tidligere skrevet om noen av hovedsatsningene i budsjettet, der Høyre blant annet vil øke barnetrygden og gi syv milliarder kroner i skattelette til husholdningene.

Høyre vil også:

Øke personfradraget for alle med 5000 kroner. Kostnad: 3,34 milliarder kroner.

Øke satsen i minstefradraget med ti prosentpoeng for arbeid og trygd. Kostnad: 410 millioner kroner

Øke barnetrygden med 3000 kroner i året for barn 0–18 år. Kostnad: 3,3 milliarder kroner.

Sette av penger til landets bedrifter i tilfelle regjeringens forslag om å bytte strømstøtten til bedriftene fra nyttår med et fastpris-regime, ikke blir vellykket.

NRK har også tidligere meldt at Høyre har funnet plass til videre utbygging av E16 og jernbane mellom Bergen og Voss i budsjettet.

Frp: – Aksepterer skattesjokk

Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi sier Frp hadde forventet at det ville komme et tydelig signal fra Høyre om at de er uenig i regjeringens skatteskjerpelser - men at dette ikke ko.

– Det er veldig overraskende at Høyre aksepterer mesteparten av regjeringens skattesjokk i statsbudsjettet. Høyre har i sin kommunikasjon vært svært kritisk til de enorme skatteskjerpelsene fra regjeringen, men velger altså å beholde 40 milliarder i skatteskjerpelser. Jeg vil tro mange hadde forventet en tydelig skille mellom regjeringen og Høyre når det kommer til skatt, skriver han i en epost.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby mener Høyre kunne kuttet mer.

– Oljepengebruken er fremdeles høy. Og det er rom for større kutt i Staten. Både fordi alternativet er at private bedrifter og vanlige folk plukker opp regningen, men også fordi oljepengebruken på sikt ikke er bærekraftig.

Saken oppdateres!