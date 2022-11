MAKTBYTTE? Jonas Gahr Støre og Erna Solberg byttet plass på Stortingets talerstol onsdag. Det samme kan skje i norske storbyer, ifølge meningsmålingene.

Etter krisemålingene: Her lever Ap farligst

Arbeiderpartiet sliter blytungt på de nasjonale meningsmålingene. Nå ligger partiet an til å miste makten i en rekke storkommuner.

Marerittmålingene kommer på rekke og rad for Arbeiderpartiet. Kanskje trøster statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seg med at det er nesten tre år til neste stortingsvalg.

Men det norske folk går til valgurnene allerede om 300 dager. Og lokalvalget kan bli brutalt for Ap.

– 17 av storkommunene ligger an til å bli blå. Det er nesten et rødgrønt blodbad hvis det står seg, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen.

I dag styrer Ap i 24 av landets 30 mest folkerike kommuner. Nå ligger partiet an til å miste makten i 12 av dem, ifølge Marthinsen.

Det er hovedmotstander Høyre som truer Aps dominans i storkommunene, og som kan ta over styringen i alle disse kommunene, ifølge Marthinsen:

Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Sandnes, Ålesund, Nordre Follo, Tønsberg, Bodø, Lørenskog, Ullensaker og Haugesund.

Marthinsen har analysert det politiske bildet i 30 storkommuner i Norge. Den største på listen er Oslo med 700.000 innbyggere og den minste er Ringsaker, som har 35.000 innbyggere.

Analysen ble først publisert i Marthinsens nyhetsbrev, som ble sendt ut i slutten av oktober. Siden det har de nasjonale meningsmålingene bare blitt enda blåere.

– Fattig trøst

– Går det like dårlig med Ap lokalt som nasjonalt?

– Det går et lite hakk bedre for både Ap og Sp på lokale målinger. Det virker som om noen velgere klarer å skille mellom lokal og nasjonal styring, selv om noen sikkert gir uttrykk for misnøye med rikspolitikken når de svarer på lokale meningsmålinger, sier Marthinsen.

– Det er sikkert en liten trøst, men det er en fattig trøst, fortsetter han.

Lokale forhold som en populær ordfører eller omstridte saker kan mobilisere velgerne i en enkeltkommune.

– Men ofte slår de nasjonale trendene gjennom de fleste steder i lokalvalgene. Skal Ap og Sps ordførere beholde posisjonene, må de opp på et høyere nivå nasjonalt, sier Marthinsen.

ANALYSE: Valganalytiker Svein Tore Marthinsen tror Ap kan tape i en rekke storkommuner.

Partiene vil styre flest mulig kommuner for å kunne gjennomføre sin politikk der. Og fordi:

– Det er noen ganger et frempek inn mot stortingsvalget, sier Marthinsen.

I Bergen og Stavanger får de borgerlige partiene favorittstempel av valgeksperten, mens Oslo og Trondheim per nå ser røde ut.

– Det er flere kommuner som ser ut til å bli jevne, der det kan bikke i begge retninger, sier Marthinsen.

– Knallhard jobb foran oss

Rune Bakervik (Ap) ble ny byrådsleder i Bergen for under to uker siden, etter at det forrige Ap-ledede byrådet gikk av etter barnevernskandalen i kommunen.

Høyres toppkandidat, tidligere SSB-sjef Christine Meyer, hadde «ikke noe sterkt ønske om å gå på som byrådsleder» i høst, men vil gjerne ta makten fra Ap neste år.

Bergens Tidendes oktober-måling ga Høyre nesten 35 prosent i vestlandsbyen – og mulighet for borgerlig flertall med Venstre og Frp.

– Vi ligger ikke så bra an som vi hadde ønsket, det er helt klart. Det sier oss at vi har en knallhard jobb foran oss, sier Bakervik til VG.

LOKALVALG: Byrådsleder i Bergen Rune Bakervik ser for seg mye hard jobb fram mot valget.

– Ap har veldig dårlige målinger nasjonalt. Hvordan synes du drahjelpen fra regjeringen er?

– De dårlige nasjonale målingene er uttrykk for at folk ikke er fornøyde med det de får fra regjeringen, sier han og fortsetter:

– Så er jeg skrudd sammen sånn at jeg vet at ting svinger. Nå er vi nede i en bølgedal, og da trengs det enda hardere jobbing for å komme oss opp igjen.

– Skal gjøre vårt ytterste

I Bodø gir Ap-ordfører Ida Pinnerød seg etter valget, og det er Ann-Kristin Moldjord må jobbe for å beholde makten og ordførerkjedet i de rødes hender.

Utfordreren hennes fra Høyre er tidligere fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Først og fremst tenker Moldjord at det er lenge til valget, og mye kan skje fram til den tid:

– Vi har en lang valgkamp foran oss og det blir spennede. Det bruker å være tett i Bodø og vi skal gjøre vårt ytterste for å beholde makta, sier hun.

Hun synes naturligvis Aps oppslutning nå er altfor lav, men påpeker at lokalvalget gjerne handler om andre saken enn det som er aktuelt nasjonalt.

Følger nasjonale trender

Arbeiderpartiets Jan Oddvar Skisland har makten i Kristiansand.

Sørlandsbyen har tradisjonelt blitt styrt av partier lengre til høyre, og lokale målinger viser nå et tydelig borgerlig flertall.

– Sånn som det er nå, ser det ikke lovende ut, sier Skisland.

– Men det er en stund til valget så vi satser på at det går oppover, sier han.

Når det går dårlig med partiet nasjonalt, følger lokallaget i Kristiansand ofte etter, forteller han.

– Det er stramme budsjetter lokalt også. Det er krevende å være i posisjon når det strammes inn, sier Skisland.

TRENDER: Ordføreren i Kristiansand tror det som skjer nasjonalt, også påvirker lokallaget.

Må høre på gjerdesitterne

En annen kommune der Ap kan miste makten er Ullensaker i Akershus, mest kjent som en av hjemkommunene til Oslo lufthavn, Gardermoen.

– Vi hadde et godt resultat for tre og et halvt år siden. Selv om målingene ser dårlige ut nasjonalt, så ser det ikke så dårlig ut i kommunen, sier Silje Rygland, som er innstilt som Aps ordførerkandidat.

– Det går ikke så bra med Ap på nasjonale målinger. Får dere noe drahjelp fra regjeringen?

– Valgkampen har ikke startet ennå, og valget er fortsatt langt unna. Jeg tror at Ap må finne svarene ikke bare ved å gå i seg selv, men også snakke med de som har satt seg på gjerdet om hvorfor vi ikke er attraktive nok for dem og hvorfor vi ikke har de gode svarene, sier hun og fortsetter:

– Vi må gi innbyggerne svarene de trenger. Har vi ikke vært tydelige nok, så må vi bli enda tydeligere.

ANAYLSERER: Johan Giertsen i pollofpolls.no.

Ap bedre på kommunemålinger

Valgekspert, jusprofessor og Høyre-medlem Johan Giertsen i pollofpolls.no sier at Ap så langt har gjort det noe bedre på kommunemålinger enn stortingsmålinger.

– Ap får drakraft av sine mange ordførere, og rikspolitiske saker som påvirker stortingsmålingene spiller trolig en mindre rolle i kommunene, skriver han til VG.

Han sier at overgangene til Høyre hittil har vært noe lavere på målinger om kommunevalg enn i stortingsmålinger.

– Men vi har få lokale målinger om kommunevalg tatt opp i Aps svake periode i oktober og november med snitt på 18–20 prosent på stortingsmålingene, senest 18,5 prosent hos VG i går, advarer Giertsen.